2026 टेस्ला मॉडल वाई : इसे खरीदने से पहले जानिए इससे जुड़ी हर एक बात

हाल ही में टेस्ला ने मॉडल वाई का एक्सटेंडेड लॉन्ग व्हीलबेस वर्जन पेश करके लाइनअप का विस्तार किया है। इसके अलावा इसका स्टैंडर्ड वर्जन दो रियर-व्हील-ड्राइव वेरिएंट में उपलब्ध है। इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) मार्केट में टेस्ला मॉडल वाई एक शानदार ऑप्शन है खासकर उन लोगों के लिए जो टेस्ला ब्रांड नेम और एक शानदार इलेक्ट्रिक एसयूवी कार चाहते हैं।

यदि आपने भी टेस्ला मॉडल वाई को खरीदने की प्लानिंग की है, तो आपकी रिसर्च और निर्णय में मदद के लिए यहां इससे जुड़ी सभी जानकारी दी गई है:-

टेस्ला मॉडल वाई लॉन्च रिपोर्ट

2026 टेस्ला मॉडल वाई को भारत में 59.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) कीमत पर लॉन्च किया गया था। टेस्ला ने मॉडल वाई एल को भी पेश किया है, जो कि इसका लॉन्ग व्हीलबेस वर्जन है और यह 6-सीटर लेआउट में आता है। बड़े साइज के अलावा इसमें ऑल-व्हील-ड्राइव (एडब्लूडी) ड्राइवट्रेन और स्टैंडर्ड मॉडल वाई के मुकाबले कई अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं। यदि आप टेस्ला मॉडल वाई की वेरिएंट-वाइज कीमत, फीचर और इस गाड़ी से जुड़ी कई अहम बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दी गई रिपोर्ट देख सकते हैं :

टेस्ला मॉडल वाई ईएमआई गाइड

अगर आप मॉडल वाई को ईएमआई पर लेने पर विचार कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आपको इसकी हर महीने कितनी कीमत चुकानी होगी? हमारी ईएमआई गाइड रिपोर्ट में आपको इस बात की पूरी जानकारी विस्तार से मिल सकेगी। हमने अलग-अलग लोन अवधि (3,4,5 या 7 साल) के हिसाब से हर महीने के ईएमआई खर्च को विस्तार से बताया है, जिससे आपको ईएमआई प्लान समझने में मदद मिलेगी:

टेस्ला मॉडल वाई बुकिंग से जुड़ी जानकारी

क्या आप टेस्ला मॉडल वाई को घर लाने के इच्छुक है? आप इस इलेक्ट्रिक कार को टेस्ला की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर नजदीकी ऑथोराइज़्ड डीलरशिप पर जाकर बुक करवा सकते हैं। डीलरशिप पर जाकर आपको गाड़ी के फीचर्स, स्पेस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी पूरी जानकारी मिल सकेगी। टेस्ला मॉडल वाई की बुकिंग प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए यह रिपोर्ट देखें :-

टेस्ला मॉडल वाई ऑन-रोड कीमत से जुड़ी जानकारी

यदि आपने टेस्ला मॉडल वाई को खरीदने के बारे में सोच लिया है और आप अलग-अलग शहरों में इसकी सटीक ऑन-रोड कीमत के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, जहां हमनें इसके बेस और टॉप वेरिएंट की कीमत की जानकारी दी है। नीचे दी गई रिपोर्ट आपको आपके शहर में एसयूवी कार की सही ऑन-रोड कीमत समझने में मदद करेगी।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि फाइनल ऑन-रोड कीमत में इंश्योरेंस प्रीमियम, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस, फास्टैग फीस और टीसीएस (टैक्स क्लेक्टेड एट सोर्स) जैसे अतिरिक्त शुल्क शामिल होते हैं। नीचे दी गई रिपोर्ट में देखें इससे जुड़ी पूरी जानकरी :-

टेस्ला मॉडल वाई फोटो गैलरी

यदि आप मॉडल वाई कार को लेने के बारे में सोच रहे हैं और इसका 360 डिग्री लुक देखना चाहते हैं तो नीचे दी गई फोटो गैलरी में इस एसयूवी कार को हर एंगल से देख सकते हैं। नीचे दी गई रिपोर्ट में देखें टेस्ला मॉडल वाई कार की एक्सटीरियर और इंटीरियर की तस्वीरें :-

टेस्ला मॉडल वाई : ऑप्शनल एसेसरीज और उनकी कीमत

मॉडल वाई को खरीदना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपको यह चुनना होता है कि आप कौनसी ऑप्शनल चीजें चाहिए और आप अपनी मॉडल वाई को कैसे कस्टमाइज करना चाहते हैं। कलर ऑप्शन से लेकर फ्यूचर-प्रूफ सेफ्टी फीचर तक मॉडल वाई में अतिरिक्त कीमत पर कई ऑप्शनल चीजें मिलती हैं। हमारी नीचे दी गई रिपोर्ट में देखें टेस्ला मॉडल वाई के साथ मिल रही ऑप्शनल चीजें और उनकी कीमत :-

टेस्ला मॉडल वाई वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन

2026 टेस्ला मॉडल वाई कार में कई सारे इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें दो रियर-व्हील-ड्राइव वेरिएंट और एक ऑल-व्हील-ड्राइव वेरिएंट शामिल है। इन तीनों वेरिएंट के साथ अलग-अलग पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। नीचे दी गई रिपोर्ट में देखें टेस्ला मॉडल वाई कार के किस वेरिएंट में कौनसे इंजन ऑप्शन दिए गए हैं :-

टेस्ला मॉडल वाई वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन

मॉडल वाई गाड़ी में कई सारे कलर ऑप्शन दिए गए हैं। हालांकि, सभी कलर ऑप्शन इसमें हर एक वेरिएंट के साथ नहीं मिलते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको कुछ कलर ऑप्शन के लिए इसमें अतिरिक्त पैसे खर्च करने होंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि टेस्ला मॉडल वाई के किस वेरिएंट में कौनसे कलर ऑप्शन मिलते हैं तो नीचे दी गई रिपोर्ट देख सकते हैं :-

टेस्ला मॉडल वाई वेरिएंट-वाइज फीचर

टेस्ला मॉडल वाई कार तीन वेरिएंट में आती है। भले ही इसके बेस वेरिएंट में लगभग सभी फीचर मिलते हों, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी अतिरिक्त चीजें हैं जो आपको किसी एक वेरिएंट के साथ ही मिलेंगी। नीचे दी गई रिपोर्ट में देखें टेस्ला मॉडल वाई के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी :