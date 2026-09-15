रेनो कार वेटिंग पीरियड: सितंबर 2026 में क्विड, ट्राइबर, काइगर और डस्टर के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा, जानिए यहां

शहर क्विड ट्राइबर काइगर डस्टर

नई दिल्ली कोई वेटिंग नहीं कोई वेटिंग नहीं कोई वेटिंग नहीं कोई वेटिंग नहीं

बेंगलुरु 1-4 सप्ताह 1-4 सप्ताह 1-4 सप्ताह 1-4 सप्ताह

मुंबई 4 सप्ताह 4 सप्ताह 4 सप्ताह 4 सप्ताह

हैदराबाद 1-4 सप्ताह 1-4 सप्ताह 1-4 सप्ताह 1-4 सप्ताह

पुणे कोई वेटिंग नहीं कोई वेटिंग नहीं कोई वेटिंग नहीं कोई वेटिंग नहीं

चेन्नई 1-4 सप्ताह 1-4 सप्ताह 1-4 सप्ताह 1-4 सप्ताह

जयपुर 1-4 सप्ताह 1-4 सप्ताह 1-4 सप्ताह 1-4 सप्ताह

अहमदाबाद 4 सप्ताह 4 सप्ताह 4 सप्ताह 4 सप्ताह

गुरुग्राम कोई वेटिंग नहीं कोई वेटिंग नहीं कोई वेटिंग नहीं कोई वेटिंग नहीं

लखनऊ 1-4 सप्ताह 1-4 सप्ताह 1-4 सप्ताह 1-4 सप्ताह

कोलकाता 1-4 सप्ताह 1-4 सप्ताह 1-4 सप्ताह 1-4 सप्ताह

ठाणे 4 सप्ताह 4 सप्ताह 4 सप्ताह 4 सप्ताह

सूरत 1-4 सप्ताह 1-4 सप्ताह 1-4 सप्ताह 1-4 सप्ताह

गाजियाबाद 4 सप्ताह 4 सप्ताह 4 सप्ताह 4 सप्ताह

चंडीगढ़ 4-6 सप्ताह 4-6 सप्ताह 4-6 सप्ताह 4-6 सप्ताह

कोयंबटूर 1-2 सप्ताह 1-2 सप्ताह 1-2 सप्ताह 1-2 सप्ताह

पटना 2 सप्ताह 2 सप्ताह 2 सप्ताह 2 सप्ताह

फरीदाबाद 4 सप्ताह 4 सप्ताह 4 सप्ताह 4 सप्ताह

इंदौर 4 सप्ताह 4 सप्ताह 4 सप्ताह 4 सप्ताह