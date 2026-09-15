रेनो कार वेटिंग पीरियड: सितंबर 2026 में क्विड, ट्राइबर, काइगर और डस्टर के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा, जानिए यहां

रेनो कार वेटिंग पीरियड: सितंबर 2026 में क्विड, ट्राइबर, काइगर और डस्टर के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा, जानिए यहां
Renault इस फेस्टिव सीजन में अपनी पूरी लाइनअप पर आकर्षक डील दे रही है!
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भारत में फेस्टिव सीजन की शुरू हो चुकी है और ये समय कार खरीदने के लिए एक शुभ समय है। अगर आप अपनी अगली कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि Renault के प्रोडक्ट्स आपकी शॉर्टलिस्ट में हों। इस स्टोरी में, हमने इस महीने भारत में सभी Renault Car के वेटिंग पीरियड के बारे में बताया है। आइए इस पर एक नजर डालते हैं:
रेनो कार पर वेटिंग पीरियड
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शहर
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क्विड
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ट्राइबर
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काइगर
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डस्टर
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नई दिल्ली
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कोई वेटिंग नहीं
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कोई वेटिंग नहीं
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कोई वेटिंग नहीं
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कोई वेटिंग नहीं
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बेंगलुरु
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1-4 सप्ताह
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1-4 सप्ताह
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1-4 सप्ताह
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1-4 सप्ताह
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मुंबई
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4 सप्ताह
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4 सप्ताह
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4 सप्ताह
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4 सप्ताह
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हैदराबाद
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1-4 सप्ताह
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1-4 सप्ताह
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1-4 सप्ताह
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1-4 सप्ताह
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पुणे
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कोई वेटिंग नहीं
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कोई वेटिंग नहीं
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कोई वेटिंग नहीं
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कोई वेटिंग नहीं
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चेन्नई
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1-4 सप्ताह
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1-4 सप्ताह
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1-4 सप्ताह
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1-4 सप्ताह
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जयपुर
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1-4 सप्ताह
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1-4 सप्ताह
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1-4 सप्ताह
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1-4 सप्ताह
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अहमदाबाद
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4 सप्ताह
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4 सप्ताह
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4 सप्ताह
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4 सप्ताह
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गुरुग्राम
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कोई वेटिंग नहीं
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कोई वेटिंग नहीं
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कोई वेटिंग नहीं
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कोई वेटिंग नहीं
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लखनऊ
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1-4 सप्ताह
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1-4 सप्ताह
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1-4 सप्ताह
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1-4 सप्ताह
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कोलकाता
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1-4 सप्ताह
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1-4 सप्ताह
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1-4 सप्ताह
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1-4 सप्ताह
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ठाणे
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4 सप्ताह
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4 सप्ताह
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4 सप्ताह
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4 सप्ताह
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सूरत
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1-4 सप्ताह
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1-4 सप्ताह
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1-4 सप्ताह
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1-4 सप्ताह
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गाजियाबाद
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4 सप्ताह
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4 सप्ताह
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4 सप्ताह
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4 सप्ताह
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चंडीगढ़
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4-6 सप्ताह
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4-6 सप्ताह
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4-6 सप्ताह
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4-6 सप्ताह
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कोयंबटूर
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1-2 सप्ताह
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1-2 सप्ताह
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1-2 सप्ताह
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1-2 सप्ताह
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पटना
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2 सप्ताह
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2 सप्ताह
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2 सप्ताह
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2 सप्ताह
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फरीदाबाद
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4 सप्ताह
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4 सप्ताह
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4 सप्ताह
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4 सप्ताह
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इंदौर
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4 सप्ताह
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4 सप्ताह
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4 सप्ताह
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4 सप्ताह
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नोएडा
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4 सप्ताह
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4 सप्ताह
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4 सप्ताह
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4 सप्ताह
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Renault Car नई दिल्ली, पुणे और गुरुग्राम में तुरंत उपलब्ध हैं, जबकि चंडीगढ़ में 6 हफ्ते तक इंतजार करना पड़ सकता है।
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Kwid, Kiger और Triber सहित सभी Renault मॉडल टॉप 5 शहरों में 4 हफ्तों के अंदर डिलीवरी के लिए उपलब्ध हैं।
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अगर आप दिल्ली-NCR में रहते हैं, तो कई डीलरों के स्टॉक चेक करना फायदेमंद हो सकता है, और आपको दिल्ली में ही तुरंत डिलीवरी मिल सकती है।
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चेन्नई में कार कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, इसके बावजूद यहां पर हर मॉडल के लिए 1-4 हफ्ते का वेटिंग पीरियड है।
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रेनो इस महीने कुछ अच्छे डिस्काउंट ऑफर दे रही है, जिसमें डस्टर भी शामिल है, जिस पर 1.3 लाख रुपये तक की छूट है! यहां रेनो कार डिस्काउंट ऑफर की जानकारी देखें।
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नोट:
ऊपर बताए गए वेटिंग पीरियड सिर्फ जानकारी के लिए हैं और आपके चुने गए वेरिएंट, रंग, डीलर के पास मौजूद स्टॉक के आधार पर अलग हो सकता है। हम सलाह देते हैं कि अपने शहर में सही वेटिंग पीरियड जानने के लिए नजदीकी Renault Car Showroom पर संपर्क करें।