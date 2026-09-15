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    2026 Maruti Baleno vs Maruti Swift: क्या नई बलेनो कार के लिए ज्यादा पैसे खर्च करना सही है?

    स्विफ्ट में आपकी जरूरत की सभी चीजें हैं, लेकिन बलेनो में आपकी जरूरत से ज्यादा चीजें हैं।

    सोनू
    सोनू
    Published On सितंबर 15, 2026 11:56 ist
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    published onSep 15, 2026 11:56 IST
    last updated onSep 15, 2026 11:56 IST
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    2026 Maruti Baleno Vs Swift

    Maruti ने हाल ही में Baleno फेसलिफ्ट लॉन्च की है, जो अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार में से एक है। इस नए अपडेट के साथ, Baleno के एक्सटीरियर, इंजन, फीचर्स और सेफ्टी में कई बदलाव किए गए हैं। इसकी कीमत काफी कॉम्पिटिटिव रखी गई है, लेकिन यह Maruti की पॉपुलर हैचबैक Swift की कीमतों से ओवरलैप भी करती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या Baleno के लिए Swift के मुकाबले अतिरिक्त पैसे खर्च करना एक समझदारी भरा फैसला है? जहां Swift में वह सब कुछ है जो आपको चाहिए, वहीं Baleno वह सब कुछ देती है जो आप चाहते हैं। आइए इस तुलना में गहराई से जानते हैं।

    कीमत

    मॉडल

    बलेनो

    स्विफ्ट

    कीमत

    5.99 लाख रुपये से 9.99 लाख रुपये

    5.84 लाख रुपये से 8.89 लाख रुपये

    सभी कीमत एक्स-शोयम पैन-इंडिया के अनुसार है।

    दोनों कारों की कीमतें एक-दूसरे के काफी करीब हैं, लेकिन दोनों कारों के टॉप ऑटोमैटिक वेरिएंट्स की कीमतों में लगभग 1.1 लाख रुपये का अंतर है।

    साइज

    पैरामीटर

    बलेनो

    स्विफ्ट

    अंतर

    लंबाई

    3990 मिलीमीटर

    3860 मिलीमीटर

    + 130 मिलीमीटर

    चौड़ाई

    1745 मिलीमीटर

    1735 मिलीमीटर

    + 10 मिलीमीटर

    ऊंचाई

    1530 मिलीमीटर

    1520 मिलीमीटर

    + 10 मिलीमीटर

    व्हीलबेस

    2520 मिलीमीटर

    2450 मिलीमीटर

    + 70 मिलीमीटर

    • Baleno एक ज्यादा प्रीमियम पेशकश होने के नाते, उम्मीद के मुताबिक लगभग हर मामले में Swift से बड़ी है।

    2026 Maruti Baleno Vs Maruti Swift
    2026 Maruti Baleno Vs Swift

    • Baleno की लंबाई Swift से 130 mm ज्यादा है और इसका व्हीलबेस भी 70 mm लंबा है। यह बढ़ा हुआ साइज सीधे तौर पर केबिन के अंदर ज्यादा स्पेस में तब्दील होता है।

    2026 Maruti Baleno Vs Swift
    2026 Maruti Baleno Vs Swift

    • वहीं दूसरी ओर, Swift के कॉम्पैक्ट डाइमेंशंस का अपना फायदा है। जो लोग घनी आबादी वाले शहरों में रहते हैं, उनके लिए Swift को चलाना और तंग जगहों पर पार्क करना ज्यादा आसान होता है।

    कलर ऑप्शन

    बलेनो

    स्विफ्ट

    एनिग्मैटिक टील ग्रीन

    सिजलिंग रेड

    नेक्सा ब्लू

    लस्टर ब्लू

    ऑपुलेंट रेड

    नॉवेल ऑरेंज

    आर्कटिक व्हाइट

    मैग्मा ग्रे

    स्प्लेंडिड सिल्वर

    स्प्लेंडिड सिल्वर

    ग्रैंड्योर ग्रे

    पर्ल आर्कटिक व्हाइट

    ब्लूइश ब्लैक

    सिजलिंग रेड के साथ पर्ल मिडनाइट ब्लैक रूफ

    -

    लस्टर ब्लू के साथ पर्ल मिडनाइट ब्लैक रूफ

    -

    पर्ल आर्कटिक व्हाइट के साथ पर्ल मिडनाइट ब्लैक रूफ

    • Baleno नए एनिग्मैटिक टील ग्रीन सहित 7 मोनोटोन शेड्स में उपलब्ध है, लेकिन इसमें कोई डुअल-टोन कलर नहीं दिया गया है।

    • Swift में डुअल-टोन कलर ऑप्शंस मिलते हैं, जो इसे एक स्पोर्टी और मॉडर्न अपील देते हैं।

    • Swift के कलर ऑप्शंस ज्यादा वाइब्रेंट और दिलचस्प हैं, जो इसे भीड़ से अलग खड़ा करने में मदद करते हैं।

    एक्सटीरियर फीचर्स

    मॉडल

    बलेनो

    स्विफ्ट

    एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स

    ✅ 

    एलईडी डीआरएल

    ✅ 

    ✅ 

    एलईडी फॉग लैंप्स

    एलईडी रियर/टेल लैंप्स

    ✅ 

    ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स

    ✅ (16-इंच)

    ✅ (15-इंच)

    टर्न इंडिकेटर्स के साथ बॉडी कलर्ड ओआरवीएम

    क्रोम प्लेटेड डोर हैंडल्स

    बॉडी कलर बंपर

    शार्क-फिन एंटीना

    ❌ 

    पीछे स्पॉइलर

    फेंडर क्रोम गार्निश

    यूवी कट ग्लास

    • Baleno में शार्क-फिन एंटीना, एक इंटीग्रेटेड रियर स्पॉइलर और फेंडर्स पर क्रोम गार्निश जैसे कुछ अतिरिक्त स्टाइलिंग एलिमेंट्स मिलते हैं जो इसे एक सोफिस्टिकेटेड लुक देते हैं।

    2026 Maruti Baleno Vs Swift

    • Swift में डुअल-टोन अलॉय व्हील्स, LED लाइटिंग और बॉडी-कलर डोर हैंडल्स जैसे फीचर्स मिलते हैं।

    • बढ़ते तापमान को देखते हुए, बेहतर होता अगर मारुति स्विफ्ट में भी UV-कट ग्लास देती।

    इंटीरियर फीचर्स

    मॉडल

    बलेनो

    स्विफ्ट

    टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट

    ✅ (9-इंच)

    ✅ (9-इंच)

    इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

    रंगीन टीएफटी स्क्रीन के साथ एनालॉग

    रंगीन टीएफटी स्क्रीन के साथ एनालॉग

    लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील

    वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले

    स्पीकर्स/ट्वीटर्स

    4 स्पीकर्स + 2 ट्वीटर्स

    4 स्पीकर्स + 2 ट्वीटर्स

    प्रीमियम साउंड सिस्टम

    ✅ (क्लेरियन)

    क्रूज कंट्रोल

    ✅ (अडेप्टिव)

    वायरलेस चार्जर

    ✅ (एक्टिव कूलिंग के साथ)

    स्मार्ट की के साथ पुश स्टार्ट-स्टॉप

    ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

    पीछे एसी वेंट्स

    पीछे वाइपर और वाशर

    हेड-अप डिस्प्ले

    आगे वेंटिलेटेड सीट

    सीट अपहोल्स्ट्री

    लेदरेट

    फैब्रिक

    रियर सीट एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स

    पीछे 60:40 स्प्लिट सीट

    इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ओआरवीएम

    पीछे यूएसबी पोर्ट्स (टाइप ए और सी)

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    ऑटो हेडलाइट्स (लीड मी/फॉलो मी)

    • यही वह जगह है जहां Baleno अपनी अतिरिक्त कीमत को सही मायने में साबित करती है। Baleno में कई ऐसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं जो Swift में उपलब्ध नहीं हैं। इनमें हेड-अप डिस्प्ले (HUD), वेंटिलेटेड लेदरेट सीट्स, Arkamys का प्रीमियम साउंड सिस्टम और अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल हैं।

    2026 Maruti Baleno Vs Swift
    2026 Maruti Baleno Vs Swift

    • अगर आप बहुत फैंसी फीचर्स की तलाश में नहीं हैं, तो Swift भी निराश नहीं करती है।

    2026 Maruti Baleno Vs Swift

    • दोनों मारुति कार में 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स मिलते हैं।

    सेफ्टी फीचर्स

    मॉडल

    बलेनो

    स्विफ्ट

    6 एयरबैग

    ईबीडी के साथ एबीएस

    इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम

    हिल होल्ड असिस्ट

    रिवर्स पार्किंग सेंसर्स

    360-डिग्री कैमरा

    ❌ (केवल वाइड-एंगल रियर कैमरा)

    आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स

    सीटबेल्ट रिमाइंडर (आगे + पीछे)

    स्पीड सेंसिटिव ऑटो डोर लॉक

    टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग)

    लेवल 2 एडीएएस

    ✅ (ACC, LKA, LDP, LDW, AEB, FCW, High Beam Assist)

    • Maruti की दोनों हैचबैक में सेफ्टी फीचर्स की एक अच्छी लिस्ट है, हालांकि Baleno में लेवल-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और 360-डिग्री कैमरा जैसे ज्यादा प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं।

    2026 Maruti Baleno Vs Swift

    • स्विफ्ट में जो फीचर्स नहीं हैं वे जरूरी नहीं हैं, लेकिन टीपीएमएस नए ड्राइवरों और लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के लिए मददगार होता है।

    • सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि Baleno को भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जबकि इंडियन-स्पेक Swift का अभी तक भारत या ग्लोबल NCAP द्वारा टेस्ट नहीं किया गया है।

    पावरट्रेन

    मॉडल

    बलेनो

    स्विफ्ट

    इंजन

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    पावर

    83 पीएस

    82 पीएस

    टॉर्क

    112.4 एनएम

    111.7 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी

    2026 Maruti Baleno Vs Swift
    2026 Maruti Baleno Vs Swift

    हालिया फेसलिफ्ट के साथ Baleno में अब वही नया Z12E इंजन दिया गया है, जिसे सबसे पहले लेटेस्ट Swift में पेश किया गया था। यह पुराने हाई-रेविंग 4-सिलेंडर K12 इंजन की जगह लेता है। यह नया इंजन फ्यूल एफिशिएंसी और सिटी ड्राइवेबिलिटी को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। दोनों ही कारें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शंस के साथ आती हैं।

    कारदेखो का क्या है कहना

    2026 Maruti Baleno Vs Swift

    Baleno हालिया अपडेट के साथ, Swift के और भी करीब आ गई है, खासकर एक ही इंजन शेयर करने के कारण। हालांकि, जो लोग एक फीचर-पैक और आरामदायक कार की तलाश में हैं, उनके लिए अतिरिक्त प्रीमियम फीचर्स और केबिन में ज्यादा जगह के साथ Baleno एक समझदारी भरा विकल्प है। यह एक बेहतर फैमिली कार भी साबित होती है, क्योंकि इसके बड़े साइज के कारण बच्चों या माता-पिता के साथ यात्रा करना ज्यादा आरामदायक होता है। दूसरी ओर, Swift अपने कॉम्पैक्ट साइज के कारण शहर में चलाने के लिए ज्यादा सही है। इसका स्पोर्टियर कैरेक्टर और आकर्षक डुअल-टोन पेंट शेड्स इसे युवा खरीदारों के लिए एक बेहतर विकल्प बनाते हैं। अंत में, चुनाव आपकी व्यक्तिगत जरूरतों पर निर्भर करता है: अगर प्राथमिकता फीचर्स, स्पेस और सेफ्टी है, तो Baleno के लिए अतिरिक्त 1.1 लाख रुपये खर्च करना उचित है। लेकिन अगर आप एक फन-टू-ड्राइव, कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश सिटी कार चाहते हैं, तो Swift एक बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी पैकेज बनी हुई है।

    अन्य विकल्प

    • Tata Altroz: प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में Tata की यह पेशकश अच्छे लुक्स, ठीक-ठाक स्पेस और फीचर्स की एक लंबी लिस्ट के साथ आती है। हालांकि, यह फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में Maruti Car का मुकाबला नहीं कर पाती है।

    • Toyota Glanza: यह Baleno का ही रीबैज वर्जन है, लेकिन यह अभी भी पुरानी Baleno पर बेस्ड है। तो, अगर आप अब भी वह पॉपुलर 4-सिलेंडर K12 इंजन चाहते हैं जो प्री-फेसलिफ्ट Baleno में उपलब्ध था, तो Glanza आपकी पसंद हो सकती है।

    • Tata Punch: Punch पिछले कुछ महीनों से देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही है। इसका SUV जैसा स्टांस और ऊंची सीटिंग पोजीशन इसे परिवार के लिए, खासकर बड़े-बुजुर्गों के लिए, एक आरामदायक कार बनाती है।

    • Hyundai i20: i20 इस सेगमेंट में Hyundai का जवाब है। बेहतरीन इंटीरियर स्पेस, क्वालिटी और केबिन इंसुलेशन के साथ, यह इस सेगमेंट में सबसे प्रीमियम एक्सपीरियंस देती है।

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    सोनू
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