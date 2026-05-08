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    टेस्ला मॉडल वाई ईएमआई गाइड: जानिए आपको हर महीने कितने रुपये देने होंगे

    हमने टेस्ला मॉडल वाई के टॉप मॉडल लॉन्ग रेंज रियर व्हील ड्राइव पर कैलकुलेशन किया है

    प्रकाशित: मई 08, 2026 12:23 pm । सोनू

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    Tesla Model Y

    टेस्ला मॉडल वाई भारत में अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी की पहली गाड़ी है और इसने जोरदार शुरुआत की है। भारत में मॉडल वाई को तीन वेरिएंट में पेश किया गया है, और इसकी कीमत 59.89 लाख रुपये से 67.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसे प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी कार सेगमेंट में उतारा गया है, जिसमें मॉडर्न डिजाइन, टेक्नोलॉजी से भरपूर केबिन और अच्छे स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं।

    अगर आप टेस्ला मॉडल वाई इलेक्ट्रिक कार को खरीदने की सोच रहे हैं और कार फाइनेंस करवाना चाहते हैं, तो अपने हर महीने के खर्चे को समझना बहुत जरूरी है। हमने पहले बुकिंग प्रोसेस के बारे में बताया था और अब हमने आपका फैसला आसान बनाने के लिए ईएमआई डिटेल्स की जानकारी दी है। हमने इसके टॉप मॉडल लॉन्ग रेंज रियर-व्हील ड्राइव पर ईएमआई का कैलकुलेशन किया है, जो नई दिल्ली में मॉडल वाई का सबसे महंगा मॉडल है:

    वेरिएंट

    टेस्ला मॉडल वाई रियर-व्हील ड्राइव लॉन्ग रेंज

    ऑन रोड प्राइस (नई दिल्ली)

    71,36,178 रुपये

    डाउन पेमेंट (ऑन रोड कीमत पर करीब 20 प्रतिशत)

    14,20,000 रुपये

    लोन राशि

    57,16,178 रुपये

    ब्याज दर

    9.5 %

    Tesla Model Y

    यहां भारत के टॉप 5 शहर में मॉडल वाई की ऑन रोड प्राइस देखें

    नोट:

    ईएमआई की राशि आपके द्वारा चुने गए वेरिएंट, डाउन पेमेंट मोड और ब्याज दर के हिसाब से अलग-अलग होगी। कार लोन पर ब्याज दर आपके सीबील स्कोर के आधार पर अलग-अलग होगी। इस गणना के लिए, हमने 9.5 प्रतिशत ब्याज दर मानी है। हमारा सुझाव है कि आप ज्यादा जानकारी के लिए नजदीकी डीलरशिप और बैंक से संपर्क करें।

    3 साल की अवधि

    3 साल के लोन पीरियड के लिए आपको मॉडल वाई टॉप मॉडल के लिए हर महीने 1.86 लाख रुपये की ईएमआई देनी होगी।

    डाउन पेमेंट: 14.2 लाख रुपये

    कुल ईएमआई भुगतान: 65.92 लाख रुपये (8.76 लाख रुपये के ब्याज सहित)

    3 साल बाद कुल लागत: 80.12 लाख रुपये

    4 साल की अवधि

    4 साल के फाइनेंस पर आपको हर महीने 1.44 लाख रुपये की किस्त देनी होगी।

    डाउन पेमेंट: 14.2 लाख रुपये

    कुल ईएमआई भुगतान: 68.93 लाख रुपये (11.77 लाख रुपये ब्याज सहित)

    4 साल बाद कुल लागत: 83.13 लाख रुपये

    5 साल की अवधि

    5 साल के लोन पीरियड के लिए आपको हर महीने 1.2 लाख रुपये तक की ईएमआई देनी होगी।

    डाउन पेमेंट: 14.2 लाख रुपये

    कुल ईएमआई भुगतान: 72.03 लाख रुपये (14.87 लाख रुपये के ब्याज सहित)

    5 साल बाद कुल लागत: 86.23 लाख रुपये

    7 साल की अवधि

    7 साल के लोन पीरियड के लिए मॉडल वाई टॉप मॉडल के आपको हर महीने 93,425 रुपये की ईएमआई देनी होगी।

    डाउन पेमेंट: 14.2 लाख रुपये

    कुल ईएमआई भुगतान: 78.48 लाख रुपये (21.32 लाख रुपये के ब्याज सहित)

    7 साल बाद कुल लागत: 92.68 लाख रुपये

    टेस्ला मॉडल वाई: ओवरव्यू

    टेस्ला मॉडल वाई अमेरिकन कार कंपनी की भारत में पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इसकी कीमत 59.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। यह तीन वेरिएंट में उपलब्ध है। अब यह मॉडल वाई एल में भी उपलब्ध है, जिसमें ज्यादा लेगरूम और एक एक्स्ट्रा रो में सीट मिलती है।

    क्या आप मॉडल वाई के लेटेस्ट वर्जन के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं? तो यह स्टोरी पढें

    Tesla Model Y dashboard

    टेस्ला मॉडल वाई की फीचर लिस्ट में 16-इंच इंफोटेनमेंट, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, आगे हीटेड और वेंटिलेटेड सीटें, पीछे वेंटिलेटेड सीटें, 18-स्पीकर साउंड सिस्टम, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एक हेड-अप डिस्प्ले, एक पीछे एंटरटेनमेंट स्क्रीन, दूसरी पंक्ति के लिए पावर ऑपरेशन, वायरलेस फोन चार्जिंग और एक पैनोरमिक ग्लास रूफ शामिल हैं।

    सेफ्टी फीचर में कई एयरबैग, ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल), हिल होल्ड असिस्ट, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, एडीएएस फीचर, और 360 डिग्री कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। भविष्य में इसमें अतिरिक्त कॉस्ट पर फुल सेल्फ-ड्राइविंग फीचर भी मिलेगा।

    Tesla Model Y driving

    यहां मॉडल वाई के पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन देखिए:

    ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव लॉन्ग रेंज

    ऑल-व्हील ड्राइव

    फुल चार्ज में रेंज

    500 किलोमीटर

    622 किलोमीटर

    681 किलोमीटर

    मोटर

    सिंगल

    सिंगल

    ड्यूल

    एसेलरेशन (0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे)

    5.9 सेकंड

    5.6 सेकंड

    5 सेकंड

    कारदेखो की राय

    वर्तमान में टेस्ला मॉडल वाई भारत में सबसे रोमांचक इलेक्ट्रिक कार में से एक है, खासकर इस कीमत पर इसकी ब्रांड वैल्यू के कारण। फाइनेंस की वजह से कई ग्राहकों के लिए इसे खरीदना आसान हो सकता है। अगर आप कम ब्याज देना चाहते हैं तो 3 या 4 साल के लिए कार फाइनेंस सही है, जबकि 6 या 7 साल की अवधि से आपकी मासिक किस्त तो कम हो जाएगी लेकिन आपका कुल खर्च बढ़ जाएगा।

    Tesla Model Y front design

    आप अपने वेरिएंट, डाउन पेमेंट, ब्याज दर, और पसंदीदा लोन अवधि के हिसाब कारदेखो के ऑनलाइन कार लोन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके अलग-अलग ईएमआई कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। अगर आप मॉडल वाई को बुक करने की सोच रहे हैं तो हम आपको इस रिपोर्ट में मॉडल वाई की बुकिंग डिटेल्स देखने की सलाह देते हैं।

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