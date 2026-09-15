2026 Maruti Baleno Sigma vs Alpha (O): प्रीमियम हैचबैक कार का बेस मॉडल खरीदें या टॉप मॉडल? जानिए यहां

Maruti Suzuki ने भारत में Baleno फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है, जिसमें हल्के बदलावों के साथ एक नया डिजाइन, एक नया इंजन और एक लंबी फीचर्स लिस्ट दी गई है। यह प्रीमियम हैचबैक कार 5 वेरिएंट: Sigma, Delta, Zeta, Alpha, और Alpha (O) में उपलब्ध है। बेस वेरिएंट Sigma सभी जरूरी सेफ्टी फीचर्स के साथ आता है, जबकि टॉप वेरिएंट Alpha (O) में एक सेगमेंट फर्स्ट प्रीमियम सेफ्टी फीचर मिलता है। इस रिपोर्ट में, हम एंट्री-लेवल Sigma वेरिएंट और टॉप मॉडल Alpha (O) के बीच एक्सटीरियर डिजाइन, इंटीरियर, फीचर्स, सेफ्टी और पावरट्रेन के अंतर को विस्तार से देखेंगे।

कीमत

मॉडल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मैनुअल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल एएमटी सिग्मा 5.99 लाख रुपये - अल्फा (ओ) 9.5 लाख रुपये 9.99 लाख रुपये

सभी कीमत एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।

Maruti Baleno के बेस Sigma और टॉप Alpha (O) वेरिएंट की कीमत में लगभग 3.5 लाख रुपये का अंतर है।

मिड वेरिएंट Delta और Zeta के विपरीत, इन दोनों वेरिएंट्स में CNG का ऑप्शन नहीं मिलता है।

यहां मारुति बलेनो की वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट देखें।

एक्सटीरियर

आगे का डिजाइन

सामने से देखने पर, दोनों वेरिएंट्स में नई थ्री-स्लैट ग्रिल और Maruti का लोगो एक जैसा ही लगता है। हालांकि, लोगो की पोजिशनिंग अब बोनट पर कर दी गई है ताकि ग्रिल को ज्यादा जगह मिल सके और Alpha (O) वेरिएंट में ADAS सेंसर्स और 360-डिग्री कैमरा दिया गया है।

Sigma वेरिएंट की ग्रिल पर क्रोम फिनिश नहीं मिलती, जो हायर वेरिएंट्स में एक प्रीमियम टच देती है। बेस वेरिएंट में हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैंप्स दिए गए हैं और इसमें फॉग लैंप्स नहीं मिलते। इसके विपरीत, Alpha (O) वेरिएंट फुल LED हेडलैंप्स और LED DRLs के साथ आता है। इसके अलावा, इसमें रीडिजाइन्ड बंपर पर नए रेक्टेंगुलर LED फॉग लैंप्स भी दिए गए हैं, जो कार के मॉडर्न लुक को और बढ़ाते हैं।

साइड प्रोफाइल

Sigma वेरिएंट में 15-इंच के स्टील व्हील्स हैं, जिन पर व्हील कवर्स लगे हैं। वहीं, टॉप Alpha (O) वेरिएंट में 16-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स हैं। इसमें ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स और ब्लैक कवर वाले ORVM (आउटसाइड रियर-व्यू मिरर्स) भी हैं, जिन्हें मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है।

टॉप वेरिएंट Alpha (O) में बॉडी-कलर्ड ORVMs, ORVM पर टर्न इंडिकेटर्स और दरवाजों पर क्रोम टच मिलता है।

पीछे का डिजाइन

पीछे की तरफ, दोनों वेरिएंट्स में अंतर उतना बड़ा नहीं है जितना कि फ्रंट में है। Maruti ने दोनों ही वेरिएंट्स में LED टेल लैंप्स दिए हैं।

दोनों ही वेरिएंट्स में शार्क फिन एंटीना के साथ एक रूफ-माउंटेड स्पॉइलर भी मिलता है। हालांकि, टॉप Alpha (O) वेरिएंट में टेलगेट के चारों ओर एक क्रोम गार्निश दी गई है।

कलर ऑप्शन

बेस वेरिएंट Sigma सिर्फ चार रंग: Splendid Silver, Nexa Blue, Grandeur Grey, और Arctic White में उपलब्ध है। वहीं, Alpha (O) एक टॉप-स्पेक वेरिएंट होने के नाते, इन चार रंगों के अलावा तीन एक्स्ट्रा और वाइब्रेंट शेड्स में भी आता है। इनमें Opulent Red, Bluish Black, और बिल्कुल नया Enigmatic Teal Green शामिल है।

नया Enigmatic Teal Green कलर Baleno के कलर ऑप्शन में एक शानदार एडिशन है और यह कार के प्रीमियम टोन को और भी निखारता है।

केबिन

अंदर कदम रखते ही दोनों वेरिएंट्स के बीच का फर्क साफ नजर आता है। बेस वेरिएंट Sigma का केबिन फंक्शनल है, लेकिन इसमें प्रीमियम फील की कमी है। हालांकि, अच्छी बात यह है कि इसमें भी ड्यूल-टोन थीम मिलती है। Sigma में ड्यूल-टोन ब्लू और ग्रे थीम, डैशबोर्ड पर एल्युमिनियम इंसर्ट्स, एक छोटा सा MID (मल्टी-इंफॉर्मेशन डिस्प्ले) वाला एनालॉग स्पीडोमीटर, फैब्रिक सीट्स, और एक मैनुअल IRVM (इनसाइड रियर-व्यू मिरर) है। जहां इंफोटेनमेंट सिस्टम होना चाहिए, वहां एक खाली पैनल दिया गया है, क्योंकि टचस्क्रीन Delta वेरिएंट से शुरू होती है।

इसके ठीक उलट, Alpha (O) का केबिन काफी प्रीमियम और फीचर-लोडेड महसूस होता है। इसमें वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay के साथ 9-इंच का बड़ा टचस्क्रीन, एक कलर्ड MID, और लेदरेट सीट्स हैं जो केबिन को एक शानदार फील देती हैं। हायर वेरिएंट में लेदर चढ़ा स्टीयरिंग व्हील और आगे बैठने वालों के लिए एक सेंटर आर्मरेस्ट भी मिलता है। दोनों वेरिएंट्स में सभी पांच पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स दिए गए हैं, जो एक अच्छी बात है। हालांकि, पूरी Baleno फेसलिफ्ट रेंज में सनरूफ या रियर सेंटर आर्मरेस्ट की कमी खलती है।

फीचर्स

फीचर्स के मामले में Sigma वेरिएंट में केवल जरूरी चीजें ही दी गई हैं। इसमें चारों पावर विंडोज (ड्राइवर-साइड ऑटो अप/डाउन और एंटी-पिंच के साथ), मैनुअल एयर-कंडीशनिंग और कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स मिलते हैं। लेकिन आप बहुत कुछ मिस करते हैं, खासकर एक इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसके लिए आपको अलग से पैसे खर्च करने होंगे। इसमें स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स और स्पीकर्स भी नहीं मिलते।

वहीं, Alpha (O) वेरिएंट फीचर्स से पूरी तरह लैस है। इसमें वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay वाला 9-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6-स्पीकर (4 स्पीकर्स + 2 ट्वीटर्स) वाला Clarion ऑडियो सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, पुश-बटन स्टार्ट, एक कूल्ड वायरलेस फोन चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ऑटो-डिमिंग IRVM, और ऑटो-फोल्डिंग ORVMs जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

सेफ्टी

सेफ्टी के मामले में Maruti ने बेस वेरिएंट Sigma के साथ भी कोई बड़ा समझौता नहीं किया है। इसमें 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल-होल्ड असिस्ट, सभी पैसेंजर्स के लिए थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट रिमाइंडर, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स, और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Alpha (O) वेरिएंट सेफ्टी को एक नए लेवल पर ले जाता है। इसमें सेगमेंट फर्स्ट Level 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) दिया गया है। इसमें अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन-कीप असिस्ट, लेन-डिपार्चर वॉर्निंग, फॉरवर्ड-कोलिजन वॉर्निंग, और हाई-बीम असिस्ट के साथ ऑटोमैटिक हेडलैंप्स जैसे फीचर्स शामिल हैं। इसके अलावा, इसमें एक टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और 360-डिग्री कैमरा भी मिलता है, जो पार्किंग और तंग जगहों पर ड्राइविंग को बेहद आसान और सुरक्षित बना देता है।

इंजन और गियरबॉक्स

इंजन के मामले में दोनों वेरिएंट्स में कोई अंतर नहीं है। दोनों में नया 1.2-लीटर K-सीरीज पेट्रोल इंजन दिया गया है। फर्क सिर्फ गियरबॉक्स में है। Sigma वेरिएंट सिर्फ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है, जबकि Alpha (O) में 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT का ऑप्शन मिलता है। यहां देखिए इंजन स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 83 पीएस टॉर्क 112 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

Baleno फेसलिफ्ट में पेश किया गया यह नया इंजन फ्यूल इकोनॉमी और सिटी ड्राइवेबिलिटी को बेहतर बनाता है। हालांकि, पुराने इंजन की तुलना में इसकी हाईवे ओवरटेकिंग क्षमता थोड़ी कम है, क्योंकि पुराना इंजन ज्यादा रेव-हैप्पी था और थोड़ी ज्यादा पावर जनरेट करता था।

मुकाबला

प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में Maruti Baleno का मुकाबला Hyundai i20, Tata Altroz, और Toyota Glanza से है। कीमत के मोर्चे पर इसकी टक्कर Tata Punch, Hyundai Exter, और Maruti Fronx जैसी माइक्रो एसयूवी कार से है।

कारदेखो का क्या है कहना

Sigma वेरिएंट उन खरीदारों के लिए एक मजबूत विकल्प है जिनका बजट सीमित है। यह सेफ्टी के मामले में कोई कमी महसूस नहीं होने देता, क्योंकि इसमें 6 एयरबैग, ESC और हिल-होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। हालांकि, इसमें कुछ जरूरी कन्वीनियंस फीचर्स की कमी है, इसलिए खरीदारों को एक्सेसरीज, खासकर एक अच्छे इंफोटेनमेंट सिस्टम पर खर्च करने के लिए कुछ पैसे अलग रखने होंगे।

इसके बावजूद, Alpha (O) वेरिएंट एक वास्तविक अपग्रेड महसूस होता है, न केवल आराम और सुविधा में, बल्कि सेफ्टी टेक्नोलॉजी में भी। इस प्राइस पॉइंट पर एक हैचबैक कार में Level 2 ADAS मिलना एक बड़ी बात है। 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, और एक बेहतरीन टचस्क्रीन सेटअप के साथ, यह उन खरीदारों के लिए लगभग 3.5 लाख रुपये के प्रीमियम को सही ठहराता है जो Baleno का सबसे कंप्लीट और मॉडर्न वर्जन चाहते हैं। इसलिए, अगर यह प्रीमियम आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ता, तो टॉप वेरिएंट लेना फायदेमंद है और 10 लाख रुपये से कम कीमत में एक पैसा वसूल कार है।