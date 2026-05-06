टेस्ला मॉडल वाई के वेरिएंट अनुसार पावरट्रेन पर डालिए एक नजर

प्रकाशित: मई 06, 2026 11:58 am । भानु

पिछले साल स्टैंडर्ड मॉडल वाई लॉन्च करने के बाद, टेस्ला ने हाल ही में अपने मॉडल वाई लाइनअप में नया मॉडल वाई एल (लॉन्ग-व्हीलबेस) शामिल किया है, जिसमें तीसरी रो और ज़्यादा स्पेस वाला केबिन दिया गया है। लॉन्ग-व्हीलबेस वर्जन के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है और डिलीवरी जून से शुरू होने की उम्मीद है। नए वर्जन में नया इंजन भी दिया गया है और अब अगर आप टेस्ला मॉडल वाई खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके पास तीन विकल्प मौजूद हैं।

किसी भी तरह की उलझन को दूर करने के लिए, हमने एक डीटेल्ड रिपोर्ट तैयार की है जो आपको टेस्ला मॉडल वाई के वेरिएंट-अनुसार पावरट्रेन विकल्पों के बारे में विस्तार से बताती है। लेकिन वेरिएंट-दर-वेरिएंट डीटेल्स देने से पहले, आइए पावरट्रेन विकल्पों पर डालते हैं एक नज़र:

टेस्ला मॉडल वाई पावरट्रेन विकल्प

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि टेस्ला ने बैटरी पैक के साइज का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन हमें अन्य महत्वपूर्ण डीटेल्स पता हैं:

ड्राइवट्रेन रियर-व्हील ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव लॉन्ग रेंज ऑल व्हील ड्राइव दावाकृत रेंज 500 किलोमीटर 622 किलोमीटर 681 किलोमीटर मोटर की संख्या सिंगल सिंगल ड्युअल एक्सलरेशन (0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटेे) 5.9 सेकंड्स 5.6 सेकंड्स 5 सेकंड्स

जैसा कि ऊपर देखा गया है, मॉडल वाई तीन अलग-अलग पावरट्रेन विकल्पों के साथ उपलब्ध है। इसमें दो रियर-व्हील ड्राइव विकल्प और एक ऑल-व्हील ड्राइव वर्जन शामिल हैं।

ऑल-व्हील ड्राइव पावरट्रेन एकमात्र ऐसा विकल्प है जिसमें डुअल मोटर हैं, और यह सबसे तेज़ भी है।

हम लॉन्ग-रेंज और ऑल-व्हील ड्राइव दोनों वर्जन रेकमेंड करेंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रियर-व्हील ड्राइव विकल्प की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर हैं। एक्सट्रा रेंज निश्चित रूप से आपके व्हीकल के ओनरशिप एक्सपीरियंस को कहीं ज्यादा आसान बना देगी।

टेस्ला मॉडल वाई वेरिएंट अनुसार पावरट्रेन विकल्प

रियर-व्हील ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव लॉन्ग रेंज ऑल व्हील ड्राइव मॉडल वाय प्रीमियम ✅ ✅ ❌ मॉडल वाय एल प्रीमियम ❌ ❌ ✅

जैसा कि ऊपर देखा गया है, रियर-व्हील ड्राइवट्रेन के स्टैंडर्ड और लॉन्ग-रेंज दोनों वर्जन केवल मॉडल वाई प्रीमियम में ही उपलब्ध हैं।

नया मॉडल वाई एल केवल ऑल-व्हील ड्राइव वर्जन में आता है।

ज्यादा सक्षम पावरट्रेन देने के अलावा, मॉडल वाई एल एक प्रैक्टिकल विकल्प भी है, क्योंकि इसमें तीन रो और लंबा व्हीलबेस मिलता है। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए, यह रिपोर्ट देखें।

इस रिपोर्ट की तरह ही, हमने मॉडल वाई के वेरिएंट-अनुसार उपलब्ध कलर ऑप्शन की एक डीटेल्ड रिपोर्ट भी तैयार की है।

टेस्ला मॉडल वाई फीचर्स

टेस्ला मॉडल वाई में ढेर सारे सुविधाजनक और कंफर्टेबल फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें एक बड़ा 16-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेंटिलेटेड और पावर से चलने वाली फ्रंट रो सीटें और हीटेड सेकंड रो सीटें (मॉडल वाई एल के साथ पावर-फोल्डिंग थर्ड रो उपलब्ध है), एक पावर टेलगेट, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस फोन चार्जर, पावर-एडजस्टेबल एसी वेंट, एयर प्योरिफायर, हीटेड स्टीयरिंग व्हील, एक पैनोरमिक ग्लास रूफ और एक 18-स्पीकर म्यूजिक सिस्टम शामिल हैं।

टेस्ला मॉडल वाई सेफ्टी

मॉडल वाई में मल्टीपल एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएस), 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, आगे और पीछे के पार्किंग सेंसर और पूरी तरह से ऑटोनॉमस ड्राइविंग फ़ंक्शन शामिल हैं।

टेस्ला मॉडल वाई कीमत और कंपेरिजन

59.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत वाली मॉडल वाई का मुकाबला बीवाईडी सीलॉयन 7, किआ ईवी6, बीएमडब्ल्यू आईएक्स1 और वोल्वो ईसी40 जैसी कारों से है।