सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    टेस्ला मॉडल वाई को कैसे बुक करें? बुकिंग राशि कितनी है? जानिए ऐसे तमाम सवालों के जवाब

    टेस्ला मॉडल वाई इलेक्ट्रिक कार को खरीदना काफी आसान है और इसके लिए कई पेमेंट ऑप्शन भी मिलते हैं!

    प्रकाशित: मई 07, 2026 10:11 am । सोनू

    6 Views
    • Write a कमेंट

    Tesla Model Y

    टेस्ला ने मॉडल वाई इलेक्ट्रिक कार को भारत में 2025 में लॉन्च किया था, लेकिन कुछ सप्ताह पहले कंपनी ने इसका नया लॉन्ग-व्हीलबेस वर्जन उतारा है जिसमें तीन पंक्ति में सीटें दी गई हैं, और इसकी कीमत 61.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। अगर आप टेस्ला मॉडल वाई इलेक्ट्रिक गाड़ी को बुक करना चाहते हैं तो यहां आपको इसकी पूरी प्रोसेस की जानकारी मिलेगी:

    टेस्ला मॉडल वाई को बुक कैसे करें?

    टेस्ला मॉडल वाई को दो तरीकों से बुक किया जा सकता है। या तो आप टेस्ला इंडिया वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या फिर नजदीकी टेस्ला एक्सपीरियंस सेंटर पर जा सकते हैं।

    ऑनलाइन बुकिंग

    ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको टेस्ला इंडिया की वेबसाइट पर विजिट करना होगा और नीचे दी गई जानकारी देनी होगी:

    • अपनी पसंदीदा जगह

    • पूरा पेमेंट या ऑटो लोन में से एक विकल्प चुनें

    • अपना वेरिएंट चुनें

    • एक्सटीरियर और इंटीरियर कलर चुनें

    • फुल सेल्फ-ड्राइविंग क्षमता वाला पैकेज चुनने का विकल्प

    • अपना नाम और संपर्क की जानकारी डालें

    • बुकिंग राशि का भुगतान करने के बाद ऑर्डर पैलेस करें

    अपनी बुकिंग कंफर्म करने के लिए आपको 22,220 रुपये का भुगतान करना होगा। पेमेंट करने के बाद आपको अपनी बुकिंग का कंफर्मेशन मिल जाएगा।

    डीलरशिप से बुकिंग

    अगर आप कार ऑफलाइन खरीदना चाहते हैं तो आप टेस्ला शोरूम पर जा सकते हैं। ऑफलाइन प्रोसेस मॉडल वाई को ऑनलाइन बुक करने से ज्यादा अलग नहीं है। यहां डिजिटल के बजाए कागजी कारवाई होती है।

    • अपने नजदीकी टेस्ला एक्सपीरियंस सेंटर में किसी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से संपर्क करें, जो आपको बुकिंग की पूरी प्रक्रिया में गाइड करेंगे।

    • सबसे पहले आपको अपनी सभी कॉन्टेक्ट डिटेल्स देनी होगी, जैसे कि आपका नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और घर का पता, यही जानकारी ऑनलाइन कार बुकिंग में भी देनी होती है।

    • इसके बाद अपनी पसंद का वेरिएंट, कार का एक्सटीरियर और इंटीरियर कलर ऑप्शन, और ऑप्शनल फुल सेल्फ-ड्राइविंग पैकेज चुनकर उसे कंफर्म करें।

    जरूरी जानकारी:

    भारत में अभी टेस्ला के तीन एक्सपीरियंस सेंटर हैं। हम आपको सलाह देते हैं कि गाड़ी की बुकिंग करने से पहले आप इसकी अच्छी तरह से टेस्ट ड्राइव लें, और भुगतान करने से पहले बुकिंग के नियम और शर्तों को अच्छी तरह से जांच लें।

    टेस्ला मॉडल वाई ओवरव्यू

    टेस्ला मॉडल वाई को 2025 में लॉन्च किया गया था और यह भारत में पहली टेस्ला कार और अभी कंपनी की इकलौती गाड़ी है। हालांकि, इसे और ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए हाल ही में टेस्ला ने मॉडल वाई एल वेरिएंट भी लॉन्च किया है, जिसमें ज्यादा केबिन स्पेस और ज्यादा दमदार पावरट्रेन दिया गया है। इसमें टेस्ला की सिंपल डिजाइन अप्रोच अपनाई गई है। आगे से ये काफी प्लेन दिखती है, जिसमें एक कनेक्टेड एलईडी लाइट बार और पतले होरिजोंटल एलईडी हेडलैंप्स दिए गए हैं।

    Tesla Model Y L

    साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहां अलग दिखने वाले कूपे-एसयूवी शेप के साथ फ्लश डोर हैंडल और 20-इंच अलॉय व्हील मिलते हैं। पीछे से भी इसकी अपनी अलग पहचान है, जिसमें एक यूनिक इफेक्ट के साथ कनेक्टेड एलईडी टेललैंप क्लस्टर, एक बूटलिड स्पॉइलर और बंपर पर ब्लैक क्लेडिंग दी गई है।

    Tesla Model Y L
    Tesla Model Y L

    टेस्ला मॉडल वाई के केबिन में बहुत कम डिजाइन एलिमेंट्स हैं और इसका मुख्य आकर्षण एक बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, जिससे कार के ज्यादातर फंक्शन कंट्रोल होते हैं, यहां तक कि ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का काम भी करती है। इसके अलावा, आपको एक थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और पूरे डैशबोर्ड की चौड़ाई तक पतले एसी वेंट्स मिलते हैं।

    टेस्ला मॉडल वाई की प्रमुख खासियतों में एक पैनोरमिक ग्लास रूफ, 16-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, आगे और पीछे पावर्ड सीटें, पीछे वाले पैसेंजर के लिए 8-इंच टचस्क्रीन, 19-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, पावर्ड टेलगेट, एयर प्यूरीफायर, हीटेड स्टीयरिंग व्हील, पावर एडजस्टेबल एसी वेंट्स और वायरलेस फोन चार्जर शामिल हैं।

    Tesla Model Y L

    सुरक्षा के लिए मॉडल वाई में कई एयरबैग, इनबिल्ट डैशकैम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल स्टार्ट असिस्ट (एचएसए), आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, और ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। इसमें एक एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) भी मिलता है, और आप 6 लाख रुपये अतिरिक्त देकर फुल सेल्फ-ड्राइविंग क्षमता का विकल्प भी चुन सकते हैं, जो भविष्य में एक सॉफ्टवेयर अपडेट से एक्टिवेट हो जाएगी।

    बैटरी पैक, मोटर और रेंज

    टेस्ला ने मॉडल वाई में तीन पावरट्रेन का विकल्प दिया है और इसकी फुल चार्ज में रेंज 681 किलोमीटर तक बताई गई है। यहां इसके स्पेसिफिकेशन देखिए:

    वेरिएंट

    प्रीमियम रियर-व्हील ड्राइव

    प्रीमियम रियर-व्हील ड्राइव लॉन्ग-रेंज

    एल प्रीमियम ऑल-व्हील ड्राइव

    फुल चार्ज में रेंज (डब्ल्यूएलटीपी सर्टिफाइड)

    500 किलोमीटर

    622 किलोमीटर

    681 किलोमीटर

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    1

    2

    एसेलरेशन (0-100 किलोमीटर प्रति घंटे)

    5.9 सेकंड

    5.6 सेकंड

    5 सेकंड

    ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    ऑल-व्हील ड्राइव

    टेस्ला का दावा है कि मॉडल वाई उसके सुपरचार्जर नेटवर्क से 15 मिनट की फास्ट चार्जिंग से 228 किलोमीटर का सफर कर सकती है।

    Tesla Model Y L

    प्राइस और कंपेरिजन

    टेस्ला मॉडल वाई की कीमत 69.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसका मुकाबला हुंडई आयनिक 5, किआ ईवी6, बीएमडब्ल्यू आईएक्स1, बीवाईडी सीलायन 7 और वोल्वो ईसी40 जैसी लग्जरी इलेक्ट्रिक कार से है।

    यह भी देखें: टेस्ला मॉडल वाई ऑन रोड प्राइस

    was this article helpful ?

    टेस्ला मॉडल वाई पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग सेडान कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    टेस्ला मॉडल वाई को कैसे बुक करें? बुकिंग राशि कितनी है? जानिए ऐसे तमाम सवालों के जवाब
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है