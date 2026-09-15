Mahindra XUV 7XO को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में मिली 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग

इस साल की शुरुआत में Mahindra ने XUV700 के फेसलिफ्ट वर्जन के तौर पर XUV 7XO को लॉन्च किया था। एक नए स्टाइल, शानदार इंटीरियर और लंबी फीचर लिस्ट के साथ, यह SUV मिड-साइज़ सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है। अब, इस SUV ने Bharat NCAP के क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल करके अपनी मजबूती को एक बार फिर साबित कर दिया है। आइए, जानते हैं इस क्रैश टेस्ट रिपोर्ट की पूरी डिटेल।

वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन

वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन की सुरक्षा के मामले में, Mahindra XUV 7XO ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसे 32 पॉइंट्स में से 30.76 पॉइंट्स मिले, जिसके आधार पर इसे 5-स्टार रेटिंग दी गई है।

फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में XUV 7XO को 16 में से 14.76 पॉइंट्स मिले। टेस्ट के नतीजों से पता चला कि ड्राइवर और आगे बैठे पैसेंजर के सिर, गर्दन, जांघ और पैरों को अच्छी सुरक्षा मिली। वहीं, दोनों के घुटनों और ड्राइवर के सीने को पर्याप्त सुरक्षा मिली। पैसेंजर के सीने को अच्छी रेटिंग दी गई, जो एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। साइड डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में XUV 7XO ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 16 में से पूरे 16 पॉइंट्स हासिल किए। कार के अंदर बैठे यात्रियों के शरीर के सभी हिस्सों को 'गुड' रेटिंग मिली, जो यह दिखाता है कि साइड इम्पैक्ट की स्थिति में यह SUV बहुत सुरक्षित है। इसके अलावा, साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट में भी SUV ने शानदार प्रदर्शन किया और आसानी से पास हो गई।

बच्चों की सुरक्षा

बच्चों की सुरक्षा के मामले में भी XUV 7XO को 5-स्टार रेटिंग मिली है। इसने 49 में से 44.97 पॉइंट्स का स्कोर हासिल किया, जो इसे इस सेगमेंट की सबसे सुरक्षित कार में से एक बनाता है। डायनामिक स्कोर में, XUV 7XO को 24 में से 23.97 पॉइंट्स मिले। इसके अलावा, चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम (CRS) इंस्टॉलेशन स्कोर में इसे 12 में से पूरे 12 पॉइंट्स मिले। स्कोर से यह साफ है कि बच्चों के साथ सफर करने के लिए यह एक बेहद सुरक्षित विकल्प है।

सेफ्टी फीचर्स

Mahindra XUV 7XO की इस शानदार सेफ्टी रेटिंग के पीछे इसके एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स का बड़ा हाथ है। यह SUV सेफ्टी टेक्नोलॉजी से पूरी तरह लैस है। इसमें मिलने वाले कुछ प्रमुख फीचर्स इस प्रकार हैं:

7 एयरबैग

Level 2 ADAS

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC)

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)

चारों पहियों में डिस्क ब्रेक्स

हिल होल्ड असिस्ट (HHA)

ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर

540-डिग्री कैमरा और फ्रंट व रियर पार्किंग सेंसर

कीमत और मुकाबला

Mahindra XUV 7XO की कीमत 13.99 लाख रुपये से शुरू होकर 25.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। इसका मुकाबला Tata Safari, Jeep Meridian, MG Hector और Hyundai Alcazar से है।

कारदेखो का क्या है कहना

Mahindra की गाड़ियां हमेशा से अपनी मजबूती और सेफ्टी के लिए जानी जाती रही हैं, और XUV 7XO ने इस परंपरा को बखूबी आगे बढ़ाया है। XUV700 पहले से ही एक GNCAP 5-स्टार रेटेड SUV थी, और अब XUV 7XO ने Bharat NCAP में भी अपनी काबिलियत साबित कर दी है। सबसे खास बात यह है कि इसने अपनी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी Tata Safari को सेफ्टी के हर मोर्चे पर पीछे छोड़ दिया है। यह डेवलपमेंट यह सुनिश्चित करता है कि XUV 7XO अपने प्राइस पॉइंट पर सबसे बैलेंस्ड पैकेज में से एक है, जिसमें 7 सीटें, पावरफुल इंजन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और अब भारत की अपनी एजेंसी द्वारा प्रमाणित टॉप-क्लास सेफ्टी स्कोर भी शामिल है! Mahindra XUV 7XO की इस 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के बारे में आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं।