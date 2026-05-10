टेस्ला मॉडल वाई को इन ऑप्शनल चीजों से बनाएं और भी खास, देखिए इनकी प्राइस लिस्ट

प्रकाशित: मई 10, 2026 10:55 am । सोनू

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भारत में टेस्ला की एंट्री ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के सबसे बहुप्रतीक्षित पलों में से एक था, और उन्होंने जुलाई 2025 में मॉडल वाई को भारत में लॉन्च करके ऐसा किया। शुरुआत में, यह दो वेरिएंट में और पांच-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी के रूप में उपलब्ध थी। हाल ही में, टेस्ला ने इसमें ज्यादा स्पेशियस और प्रैक्टिकेलिटी लाने के लिए एक और 6-सीटर मॉडल वाई एल वेरिएंट भी पेश किया है।

हालांकि, अगर मॉडल वाई आपकी पसंद की इलेक्ट्रिक एसयूवी में से एक है, तो ध्यान दें कि स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन की तुलना में इसमें एक्सट्रा कीमत पर कई ऑप्शनल फीचर्स मिलते हैं। हमने इस रिपोर्ट में इन फीचर्स और उनकी कीमतों की विस्तार से जानकारी दी है। लेकिन इससे पहले कि हम इस पर चर्चा करें, यहां मॉडल वाई की कीमतें दी गई हैं:

टेस्ला मॉडल वाई: कीमत

टेस्ला मॉडल वाई के तीनों वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत इस प्रकार हैं:

टेस्ला मॉडल वाई: ऑप्शनल एक्सट्रा

मॉडल वाई में स्टेल्थ ग्रे एक्सटीरियर शेड और ऑल-ब्लैक केबिन थीम शामिल हैं। हालांकि, मॉडल वाई को एक्सट्रा कीमत पर 5 और पेंट विकल्पों और सिल्वर कलर के एक विकल्प में भी खरीदा जा सकता है। इसी तरह, एक लाइट केबिन थीम भी उपलब्ध है। इन सभी विकल्पों के लिए आपको कितना अतिरिक्त भुगतान करना होगा, यह नीचे दिया गया है:

वेरिएंट एक्स-शोरूम कीमत प्रीमियम रियर व्हील ड्राइव 59.89 लाख रुपये एल प्रीमियम ऑल व्हील ड्राइव 61.99 लाख रुपये प्रीमियम लॉन्ग रेंज रियर व्हील ड्राइव 67.89 लाख रुपये

अगर आप यह जानने के उत्सुक हैं कि मॉडल वाई की ऑन-रोड कीमत कितनी होगी, तो हमने इस रिपोर्ट में इसकी भी जानकारी साझा की है।

ऑप्शनल पेशकश कीमत एक्सटीरियर पेंट ऑप्शन पर्ल व्हाइट मल्टी कोट 95,000 रुपये डायमंड ब्लैक 95,000 रुपये ग्लेशियर ब्लू 1.25 लाख रुपये अल्ट्रा रेड 1.85 लाख रुपये क्विक सिल्वर* 1.85 लाख रुपये कॉस्मिक सिल्वर (केवल मॉडल वाई एल के साथ) 1.85 लाख रुपये इंटीरियर थीम ऑल ब्लैक शामिल ज़ेन ग्रे 95,000 रुपये फीचर फुल सेल्फ 6 लाख रुपये

*मॉडल वाई एल के साथ उपलब्ध नहीं है

जैसा कि ऊपर बताया गया है, अगर आप सेल्फ-ड्राइविंग टेस्ला में रुचि रखते हैं, तो इसके लिए आपको 6 लाख रुपये अतिरिक्त देने होंगे।

टेस्ला मॉडल वाई ड्राइविंग

नोट: हालांकि आप अभी फुल सेल्फ-ड्राइविंग विकल्प खरीद सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह फीचर इस आर्टिकल को लिखते समय भारत में अभी तक चालू नहीं हुआ है। क्या आप भारतीय सड़कों पर इसका उपयोग करने के लिए भुगतान करेंगे? हमें कमेंट में बताएं।

फीचर और सेफ्टी

टेस्ला मॉडल वाई में एक 16-इंच टचस्क्रीन दी गई है, जिससे कार के ज्यादातर फंक्शन कंट्रोल होते हैं। इसके अलावा इसमें एक 19.स्पीकर ऑडियो सिस्टम (मॉडल वाई एल में), एक 9-स्पीकर सेटअप स्टैंडर्ड, पीछे एसी वेंट्स के साथ ड्यूल जोन ऑटो एसी, कीलेस एंट्री, और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर भी दिए गए हैं। इसकी पीछे वाली सीट में रिक्लाइन और हीटिंग फंक्शन भी मिलता है।

सेफ्टी फीचर में छह एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर शामिल हैं।

स्पेसिफिकेशन

टेस्ला ने बैटरी स्पेसिफिकेशन और आउटपुट की जानकारी साझा नहीं की है, इसलिए जो हमें पता है उसके हिसाब से मॉडल वाई के स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

वेरिएंट प्रीमियम रियर-व्हील ड्राइव प्रीमियम रियर-व्हील ड्राइव लॉन्ग रेंज एल प्रीमियम ऑल-व्हील ड्राइव फुल चार्ज में रेंज 500 किलोमीटर 622 किलोमीटर 681 किलोमीटर इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 2 एसेलरेशन (0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा) 5.9 सेकंड 5.6 सेकंड 5 सेकंड

मॉडल वाई दो रो सीटिंग वेरिएंट और रियर-व्हील में मिलती है, जबकि ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प केवल 6 सीटर एल वर्जन में दिया गया है।

कंपेरिजन

टेस्ला मॉडल वाई का मुकाबला किआ ईवी6, हुंडई आयनिक 5, बीवाईडी सीलायन 7, बीएमडब्ल्यू आईएक्स1 और वोल्वो ईसी40 जैसी इलेक्ट्रिक कार से है।

यह भी देखें: टेस्ला मॉडल वाई ऑन रोड प्राइस