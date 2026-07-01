2026 टाटा सिएरा ईवी के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां
नई सिएरा ईवी कई तरह की पर्सनेलिटी में उपलब्ध है। जानिए इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार का कौनसा वेरिएंट आपकी जरूरतों के हिसाब से सबसे सही है।
प्रकाशित: जुलाई 01, 2026 02:50 pm । स्तुति
-
- Write a कमेंट
टाटा मोटर्स ने सिएरा ईवी को भारत में लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत 18.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। सिएरा बैटरी पावर्ड वर्जन में आईसीई मॉडल वाले फीचर दिए गए हैं, लेकिन इसमें कई नए फीचर भी मिलते हैं जो इसे रेगुलर मॉडल से अलग दिखाते हैं। सिएरा ईवी में कई ईवी-स्पेसिफिक स्टाइलिंग अपडेट दिए गए हैं और इसकी फीचर लिस्ट भी काफी लंबी है।
2026 टाटा सिएरा ईवी पांच वेरिएंट : प्योर, प्योर एस, एडवेंचर, एम्पावर्ड और एम्पावर्ड ए में आती है। यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी :-
2026 टाटा सिएरा ईवी : एक्सटीरियर
|
फीचर
|
प्योर
|
प्योर एस
|
एडवेंचर
|
एम्पावर्ड
|
एम्पावर्ड ए
|
एम्पावर्ड ए एडब्लूडी
|
बाई-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
ऑटो हेडलैंप्स
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
एलईडी डीआरएल्स
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
कॉर्नरनिंग फंक्शन के साथ एलईडी फॉग लाइट
|
✅
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
सिक्वेन्शियल एलईडी टर्न इंडिकेटर
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
एलईडी टेललाइट
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
रियर फॉग लैंप्स
|
❌
|
❌
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
|
वेलकम और गुडबाय एनिमेशन
|
❌
|
❌
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
|
रूफ रेल्स
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
फ्लश-टाइप डोर हैंडल्स
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
शार्क-फिन एंटीना
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
व्हील्स
|
18-इंच
|
18-इंच
|
18-इंच
|
18-इंच
|
19-इंच
|
19-इंच
|
पडल लैंप्स
|
❌
|
❌
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
-
प्योर वेरिएंट में कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ एलईडी फॉग लैंप, रियर फॉग लैंप, वेलकम और गुडबाय एनिमेशन, रूफ रेल्स और पड्ल लैंप जैसे एक्सटीरियर फीचर की कमी है।
-
इसमें पडल लैंप्स केवल एम्पावर्ड वेरिएंट में दिए गए हैं।
-
एम्पावर्ड ए वेरिएंट में राइडिंग के लिए बड़े 19-इंच अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं।
नई टाटा सिएरा ईवी कार सात कलर ऑप्शन : प्रिस्टाइन व्हाइट, प्योर ग्रे, कूर्ग क्लाउड, बंगाल रूज, अंडमान एडवेंचर, ऋषिकेश रैपिड्स और नैनीताल नॉक्टर्न में आती है। यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी।
2026 टाटा सिएरा ईवी : इंटीरियर
|
फीचर
|
प्योर
|
प्योर एस
|
एडवेंचर
|
एम्पावर्ड
|
एम्पावर्ड ए
|
एम्पावर्ड ए एडब्लूडी
|
केबिन थीम
|
ब्लैक और ग्रे
|
ब्लैक और ग्रे
|
ब्लैक और ग्रे
|
बेज, ग्रे और ब्लैक
|
बेज, ग्रे और ब्लैक
|
बेज, ग्रे और ब्लैक
|
सीट अपहोल्स्ट्री
|
ब्लैक
|
ब्लैक
|
ब्लैक
|
बेज
|
बेज
|
बेज
|
इल्युमिनेटेड टाटा लोगो के साथ 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील
|
❌
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
लेदर-रैप्ड गियर नॉब
|
❌
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
मूड लाइटिंग
|
❌
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
कपहोल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट
|
❌
|
❌
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
|
रियर विंडो सनशेड
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
60:40 स्प्लिट रियर सीट
|
❌
|
❌
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
|
बैक पॉकेट के साथ फ्रंट सीटें
|
❌
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
3 हाइट एडजस्टेबल रियर सीट हेडरेस्ट
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
पार्सल ट्रे
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
-
प्योर और एडवेंचर वेरिएंट में ब्लैक केबिन थीम दी गई है, जबकि एम्पावर्ड वेरिएंट में बेज इंटीरियर, ग्रे कलर लेदरेट अपहोल्स्ट्री और पावर्ड को-ड्राइवर सीट दी गई है।
2026 टाटा सिएरा ईवी : कंफर्ट
|
फीचर
|
प्योर
|
प्योर एस
|
एडवेंचर
|
एम्पावर्ड
|
एम्पावर्ड ए
|
एम्पावर्ड ए एडब्लूडी
|
कीलेस एंट्री
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
पुश-बटन स्टार्ट
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
ऑटोमेटिक हेडलाइट
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
रेन सेंसिंग वाइपर
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
पैनोरमिक सनरूफ
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
बॉस मोड
|
❌
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
थाई सपोर्ट एक्सटेंडर
|
❌
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट
|
❌
|
❌
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
|
मेमोरी और वेलकम फंक्शन के साथ ड्राइवर सीट
|
❌
|
❌
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
|
वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें
|
❌
|
❌
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
|
इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम्स
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम
|
❌
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
एफडीडी (फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव डैम्पिंग) के साथ सस्पेंशन
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
हेड्स-अप डिस्प्ले
|
❌
|
❌
|
❌
|
❌
|
✅
|
✅
|
क्लाइमेट कंट्रोल
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
डुअल-जोन एसी
|
❌
|
❌
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
|
रियर एसी वेंट्स
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
एक्सप्रेस कूलिंग
|
❌
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
कूल्ड ग्लवबॉक्स
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
क्रूज कंट्रोल
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
पैडल शिफ्टर्स
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
वायरलेस फोन चार्जर
|
❌
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
ड्राइव मोड (सिटी और स्पोर्ट)
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
वन टच-अप/डाउन ड्राइवर साइड विंडो
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
टाइप-सी यूएसबी पोर्ट
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
-
इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में ज्यादातर कंफर्ट फीचर प्योर एस वेरिएंट से मिलते हैं। वेंटिलेटेड सीटें, पावर्ड ड्राइवर सीट, बॉस मोड, और हेड्स-अप डिस्प्ले जैसे प्रीमियम कंफर्ट फीचर केवल इसके टॉप एम्पावर्ड वेरिएंट में दिए गए हैं।
2026 टाटा सिएरा ईवी : इंफोटेनमेंट
|
फीचर
|
प्योर
|
प्योर एस
|
एडवेंचर
|
एम्पावर्ड
|
एम्पावर्ड ए
|
एम्पावर्ड ए एडब्लूडी
|
स्टीयरिंग व्हील माउंटेड कंट्रोल्स
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
इंफोटेनमेंट सिस्टम
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
ट्रिपल स्क्रीन सेटअप
|
❌
|
❌
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
|
वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
8-स्पीकर साउंड सिस्टम
|
✅
|
✅
|
❌
|
❌
|
❌
|
❌
|
साउंडबार के साथ 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम
|
❌
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
डॉल्बी एटमॉस
|
❌
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
आर्केड ऐप सूट
|
❌
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
अमेजन एलेक्सा सपोर्ट
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
-
इसमें ट्रिपल स्क्रीन लेआउट केवल एम्पावर्ड वेरिएंट में दिया गया है।
-
प्योर वेरिएंट में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले फीचर की कमी है।
-
12-स्पीकर साउंड सिस्टम, डॉल्बी एटमॉस, और आर्केड ऐप सूट जैसे फीचर इसमें एडवेंचर वेरिएंट से मिलते हैं।
2026 टाटा सिएरा ईवी : सेफ्टी
|
फीचर
|
प्योर
|
प्योर एस
|
एडवेंचर
|
एम्पावर्ड
|
एम्पावर्ड ए
|
एम्पावर्ड ए एडब्लूडी
|
एबीएस के साथ ईबीडी
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
6 एयरबैग्स
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी)
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
हिल होल्ड कंट्रोल
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
हिल डिसेंट कंट्रोल
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
रियर वाइपर, वॉशर और डीफॉगर
|
❌
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
सेंसर के साथ रियर पार्किंग कैमरा
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
फ्रंट पार्किंग सेंसर
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
540-डिग्री कैमरा
|
❌
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर
|
❌
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
लेवल 2 एडीएएस
|
❌
|
❌
|
❌
|
❌
|
✅
|
✅
|
एसओएस (ई-कॉल/बी-कॉल)
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
-
टाटा सिएरा ईवी के सभी वेरिएंट में सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। इस गाड़ी में 6 एयरबैग्स और ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं।
-
इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में 540-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडीएएस जैसे फीचर केवल टॉप वेरिएंट में मिलते हैं।
बैटरी पैक से जुड़ी जानकारी
टाटा सिएरा ईवी कार में दो बैटरी पैक ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें 63 केडब्ल्यूएच यूनिट और बड़ी 75 केडब्लूएच यूनिट शामिल हैं। इसका बड़ा बैटरी पैक वर्जन डुअल-मोटर सेटअप और क्यूडब्लूडी (ऑल-व्हील ड्राइव) सेटअप के साथ भी उपलब्ध है।
यहां देखें नई टाटा सिएरा ईवी के बैटरी स्पेसिफिकेशन :-
|
बैटरी
|
63 केडब्ल्यूएच
|
75 केडब्ल्यूएच
|
75 केडब्ल्यूएच
|
इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या
|
1
|
1
|
2
|
फुल चार्ज में रेंज
|
565 किलोमीटर
|
665 किलोमीटर
|
624 किलोमीटर
|
ड्राइव
|
रियर-व्हील ड्राइव
|
रियर-व्हील ड्राइव
|
ऑल-व्हील ड्राइव
|
पावर
|
238 पीएस
|
209 पीएस
|
209 पीएस (रियर मोटर), 140 पीएस (फ्रंट मोटर)
|
टॉर्क
|
315 एनएम
|
315 एनएम
|
504 एनएम
यह सभी बैटरी पैक्स फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। टाटा मोटर्स का दावा है कि यह बैटरी पैक्स 120 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर के जरिए 20 से 80 प्रतिशत 26 मिनट में चार्ज हो जाते हैं।
यहां देखें टाटा सिएरा ईवी के वेरिएंट-वाइज पावरट्रेन ऑप्शन की जानकारी।
2026 टाटा सिएरा ईवी : मुकाबला
नई टाटा सिएरा ईवी का मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, एमजी जेडएस ईवी, महिंद्रा बीई 6, टोयोटा इबेला और मारुति ई विटारा जैसी इलेक्ट्रिक कार से है।