2026 टाटा सिएरा ईवी भारत में 18.79 लाख रुपये कीमत पर हुई लॉन्च : यहां देखें इसकी पूरी कीमत, वेरिएंट, डिजाइन, फीचर और स्पेसिफिकेशन की जानकारी

प्रकाशित: जून 30, 2026 07:47 pm । स्तुति

2026 टाटा सिएरा ईवी भारत में 18.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) कीमत पर लॉन्च हो गई है। सिएरा ईवी ने लॉन्च से ठीक पहले सबसे ऊंचे ताल मोरेब रेत के टीले पर चढ़ने का रिकॉर्ड भी बनाया है। इसमें सिएरा आईसीई मॉडल वाली डिजाइन और हैरियर ईवी वाले बैटरी पैक और इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है। सिएरा ईवी को कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार के रूप में पोजिशन किया गया है, जहां इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा बीई 6 और मारुति ई विटारा जैसी गाड़ियों से रहेगा। इस एसयूवी कार की बुकिंग फिलहाल जारी है और इसकी डिलीवरी 15 जुलाई से शुरू होगी। यहां देखें सिएरा ईवी से जुड़ी पूरी जानकारी :-

कीमत और वेरिएंट

टाटा सिएरा ईवी कार पांच वेरिएंट में उपलब्ध है और इसकी कीमत कुछ इस प्रकार है :-

वेरिएंट 63 केडब्लूएच आरडब्लूडी 75 केडब्लूएच आरडब्लूडी 75 केडब्लूएच एडब्लूडी प्योर 18.79 लाख रुपये - - प्योर एस 19.99 लाख रुपये - - एडवेंचर 20.99 लाख रुपये 22.19 लाख रुपये - एम्पावर्ड 22.79 लाख रुपये 23.79 लाख रुपये - एम्पावर्ड ए - 24.79 लाख रुपये 25.99 लाख रुपये

सभी कीमतें एक्स-शोरूम के अनुसार हैं

आरडब्लूडी- रियर-व्हील ड्राइव, एडब्लूडी- ऑल-व्हील ड्राइव

इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार के साथ 49,000 रुपये अतिरिक्त कीमत पर 7.2 किलोवाट एसी होम चार्जर भी खरीदा जा सकता है।

एक्सटीरियर

टाटा सिएरा ईवी के आगे का हिस्सा एकदम साफ-सुथरा और मॉडर्न लगता है। इसमें पतला और चौड़ा एलईडी लाइट बार दिया गया है जो गाड़ी की पूरी चौड़ाई पर फैला हुआ है।

सिएरा आईसीई मॉडल से अंतर : स्टैंडर्ड सिएरा में ग्लॉस ब्लैक ग्रिल दी गई है, जबकि सिएरा ईवी में क्लोज़्ड-ऑफ बॉडी कलर्ड पैनल दिया गया है जिससे इसे क्लीन लुक मिलता है।

इसमें एलईडी हेडलैंप्स को बंपर पर नीचे की तरफ पोजिशन किया गया है। आगे वाले बंपर पर इसमें बड़ा ब्लैक सेक्शन दिया गया है जो बॉडी कलर से अलग दिखता है, और इस पर सिल्वर स्किड प्लेट भी दी गई है।

इसकी साइड प्रोफाइल फ्लैट रूफलाइन के साथ काफी ऊंची और बॉक्सी लगती है। इसमें बड़ी साइड विंडो के साथ ब्लैक आउट पिलर (बी-पिलर को छोड़कर जो कि बॉडी कलर्ड है) दिया गया है जो फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट बनाता है और इसमें सिएरा की सिग्नेचर अल्पाइन विंडो भी दी गई है।

राइडिंग के लिए इसमें 19-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जिसकी डिजाइन रेगुलर मॉडल के जैसी है।

इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में फ्लश फिटिंग डोर हैंडल्स, ब्लैक रूफ रेल्स, और व्हील आर्क के आसपास और दरवाजों के निचले हिस्से पर चौड़ी ब्लैक क्लैडिंग दी गई है।

डाइमेंशन लंबाई: 4340 मिलीमीटर, चौड़ाई: 1841 मिलीमीटर, ऊंचाई : 1715 मिलीमीटर, व्हीलबेस : 2730 मिलीमीटर, ग्राउंड क्लियरेंस : 205 मिलीमीटर

पीछे की तरफ इसमें आगे की तरह क्लीन और सिंपल डिजाइन दी गई है। इसमें चौड़ा और सीधा टेलगेट दिया गया है।

इसमें टेलगेट के ऊपर की तरफ चौड़ा एलईडी लाइट बार दिया गया है जो दोनों एलईडी टेललैंप्स को जोड़ता है। इसके नीचे की तरफ सिएरा.ईवी बैजिंग दी गई है।

पीछे वाले बंपर पर नीचे की तरफ ब्लैक सेक्शन दिया गया है जिस पर आगे की तरह सिल्वर स्किड प्लेट मिलती है।

कलर ऑप्शन

सिएरा ईवी में दो नए शेड दिए गए हैं जो इसके आईसीई वर्जन के साथ नहीं मिलते हैं। यह गाड़ी कुल 7 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है :-

नैनीताल नॉक्टर्न (हैरियर ईवी से लिया गया)

ऋषिकेश रैपिड्स (नया)

बंगाल रूज

अंडमान एडवेंचर

प्रिस्टीन व्हाइट

कूर्ग क्लाउड

प्योर ग्रे

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सिएरा ईवी में नैनीताल नॉक्टर्न कलर ऑप्शन हैरियर ईवी से लिया गया है और यह केवल ऑल-व्हील ड्राइव वेरिएंट के साथ उपलब्ध है।

बूटस्पेस और फ्रंक

टाटा सिएरा ईवी में सभी रो उठी होने पर 622 लीटर की बूट स्पेस मिलती है। इसमें ट्रंक पर अतिरिक्त स्टोरेज स्पेस भी दी गई है। इसके रियर-व्हील-ड्राइव वेरिएंट में 55-लीटर की फ्रंक स्टोरेज मिलती है, जबकि ऑल-व्हील ड्राइव वेरिएंट में 35 लीटर का फ्रंक स्टोरेज दिया गया है।

इंटीरियर

टाटा सिएरा का डैशबोर्ड लेआउट आईसीई मॉडल से मिलता जुलता है, और इसमें क्लीन और मॉडर्न डिजाइन मिलती है।

सिएरा ईवी में डैशबोर्ड पर सॉफ्ट-टच मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है और इसमें कॉन्ट्रास्ट फिनिश भी दी गई है जो केबिन को प्रीमियम अहसास देती है। इसमें डैशबोर्ड पर थ्री-स्क्रीन सेटअप दिया गया है, जबकि डुअल-टोन इंटीरियर थीम केबिन को हवादार और प्रीमियम अहसास देती है।

इस गाड़ी में फोर-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, एसी वेंट्स, डोर आर्मरेस्ट और सेंटर कंसोल जैसे एलिमेंट रेगुलर सिएरा से लिए गए हैं।

इसमें सीटों पर अलग डुअल-टोन अपहोल्स्ट्री दी गई है, जिसमें से ऊपरी हिस्से को स्टैंडर्ड सिएरा के मुकाबले डार्क शेड में दिया गया है। सभी सीटों पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं, जबकि पावर्ड ड्राइवर सीट के साथ इसमें मेमोरी फंक्शन मिलता है।

इसके क्लाइमेट कंट्रोल पैनल टच सेंसिटिव है और इस पर ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिलती है, जिससे इसे इस्तेमाल करना उतना आसान नहीं है और इस पर उंगलियों के निशान और खरोंच भी आसानी से पड़ जाती है।

फ्रंट और रियर पैसेंजर के लिए इसमें सेंटर आर्मरेस्ट दिए गए हैं, जबकि रियर पैसेंजर के लिए इसमें रियर एसी वेंट्स, यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट और साइड विंडो के लिए मैनुअल सनशेड मिलते हैं।

फीचर

सिएरा ईवी में हैरियर ईवी वाले फीचर दिए गए हैं जिनमें समन मोड और ऑटो-पार्क असिस्ट शामिल हैं। इस गाड़ी में वी2एल (व्हीकल-टू-लोड) और वी2वी (व्हीकल-टू-व्हीकल) टेक्नोलॉजी जैसे ईवी-स्पेसिफिक फीचर भी मिलते हैं।

इसमें रेगुलर सिएरा वाले फीचर भी दिए गए हैं जिसमें 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, को-पैसेंजर के लिए 12.3-इंच की एंटरटेनमेंट स्क्रीन, 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, मेमोरी फ़ंक्शन के साथ वेंटिलेटेड और 6-वे पावर-एडजस्टेबल फ्रंट सीटें, को-पैसेंजर सीट के लिए 'बॉस मोड', डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, रियर सनशेड, पैनोरमिक सनरूफ, हेड-अप डिस्प्ले (एचयूडी), वायरलेस फोन चार्जर, एफएफसी कार्ड की, एयर प्यूरीफायर, जेस्चर कंट्रोल्ड पावर्ड टेलगेट और 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम शामिल है।

सिएरा ईवी में मल्टी-टेरेन मोड के साथ बूस्ट मोड जैसे परफॉर्मेंस फोकस्ड फीचर भी दिए गए हैं।

सेफ्टी

सुरक्षा के लिए इसमें लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस), 540-डिग्री कैमरा (बोनट के नीचे का ट्रांसपेरेंट व्यू दिखाने वाला), छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, सभी व्हील्स पर डिस्क ब्रेक, और फ्रंट व रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर दिए गए हैं।

बैटरी पैक और सर्टिफाइड रेंज

टाटा सिएरा ईवी में दो बैटरी पैक दिए गए हैं, जिसमें से बड़े बैटरी पैक को ज्यादा प्रीमियम टाटा हैरियर ईवी से लिया गया है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

बैटरी पैक 63 केडब्ल्यूएच 75 केडब्ल्यूएच 75 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 2 सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+2) 565 किलोमीटर 627 किलोमीटर 665 किलोमीटर पावर 238 पीएस 238 पीएस 238 पीएस (रियर मोटर), 158 पीएस (फ्रंट मोटर) टॉर्क 315 एनएम 315 एनएम 500 एनएम एसेलेरेशन (0 to 100 किमी/घंटे) - - 5.8 सेकंड ड्राइवट्रेन रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी) रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी) ऑल-व्हील-ड्राइव (एडब्लूडी)

टाटा सिएरा ईवी 120 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, जिसके जरिए इसकी बैटरी 20 से 80 प्रतिशत 26 मिनट में चार्ज हो जाती है। यह गाड़ी 7.2 किलोवाट एसी होम चार्जिंग और 3.3 किलोवाट पोर्टेबल चार्जिंग ऑप्शन भी सपोर्ट करती है।

मुकाबला

टाटा सिएरा ईवी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में एक बहुत ही दिलचस्प जगह रखती है। इसमें मौजूद फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के साथ यह कहना सही होगा कि सिएरा ईवी अपने प्रतिद्वंद्वियों को कड़ी टक्कर देगी। इसका मुकाबला इन गाड़ियों से रहेगा:-