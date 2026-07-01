सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    2026 टाटा सिएरा ईवी फोटो गैलरी: जानिए नई इलेक्ट्रिक कार में क्या कुछ मिलता है खास

    सिएरा का ईवी वर्जन आइकॉनिक एसयूवी कार को एक नई पहचान देता है

    प्रकाशित: जुलाई 01, 2026 12:46 pm । सोनू

    60 Views
    • Write a कमेंट

    Tata Sierra EV Explained In Images

    टाटा मोटर्स ने सिएरा का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत 18.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। टाटा सिएरा ईवी का डिजाइन आईसीई पावर्ड सिएरा जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ ईवी स्पेसिफिक डिजाइन अपडेट दिए गए हैं जो इसे ज्यादा मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लुक देते हैं।

    इसे टाटा इलेक्ट्रिक कार लाइनअप में कर्व ईवी और हैरियर ईवी के बीच पोजिशन किया गया है। सिएरा ईवी उन लोगों को पसदं आएगी जो दमदार रोड प्रजेंस, मॉडर्न फीचर और शानदार परफॉर्मेंस वाली प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी लेना चाहते हैं।

    अगर आप टाटा सिएरा ईवी को खरीदने की सोच रहे हैं तो यहां हमने तस्वीरों के जरिए इसके एक्सटीरियर डिजाइन, केबिन, फीचर, बैटरी ऑप्शन और रेंज आदि के बारे में विस्तार से बताया है:

    टाटा सिएरा ईवी डिजाइन

    आगे का डिजाइन

    • सिएरा ईवी का आगे का डिजाइन आईसीई वर्जन से अलग है। पारंपरिक ग्रिल के बजाय इलेक्ट्रिक एसयूवी में एक क्लॉज्ड-ऑफ बॉडी-कलर पेनल दिया गया है, जिसके बीच में टाटा लोगो लगा है।

    Tata Sierra EV Front

    • आगे पूरी चौड़ाई तक कनेक्टेड एलईडी डीआरएल स्ट्रिप दी गई है, जो एसयूवी को मॉडर्न और प्रीमियम फील देती है।

    Tata Sierra EV DRLs

    • रेक्टांगुलर एलईडी हेडलैंप्स को बंपर के नीचे वाले हिस्से में पोजिशन किया गया है, जबकि वर्टिकल स्टैक्ड एलईडी फॉग लैंप्स इसे दमदार एसयूवी वाला लुक देते हैं।

    Tata Sierra EV LED Headlamps

    • आगे वाले बंपर पर एक सिल्वर स्किड प्लेट भी दी गई है, जो सिएरा ईवी के लुक को उभारती है।

    Tata Sierra EV Front Bumper

    • गौर से देखने पर फ्रंट कैमरा का हिस्सा बना 540 डिग्री कैमरा सिस्टम भी नजर आएगा।

    Tata Sierra EV Front 540-degree camera

    साइड प्रोफाइल

    • साइड से देखने पर सिएरा ईवी में सिएरा एसयूवी वाला ही अपराइट स्टांस नजर आता है, हालांकि इसमें कुछ मॉडर्न ईवी स्टाइल एलिमेंट्स जोड़े गए हैं।

    Tata Sierra EV Side

    • इसकी खासियत अल्पाइन विंडो इंस्पायर्ड रियर क्वार्टर ग्लास है, जो सिएरा के डिजाइन की पहचान बनी सबसे बड़ी खूबियों में से एक है।

    • ज्यादा प्रीमियम बनाने के लिए, इसमें आपको ब्लैक पिलर और फ्लश फिटेड डोर हैंडल मिलेंगे।

    Tata Sierra EV Flush Door Handle

    • इसमें आपको एलईडी टर्न इंडिकेटर के साथ ओआरवीएम पर लगा 540 डिग्री कैमरा भी देखने को मिलता है।

    Tata Sierra EV ORVM with LED indicators

    • इसमें एयरोडायनामिक 19-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं, जो आईसीई वर्जन जैसे दिखते हैं और सिएरा ईवी को एक स्पोर्टी लुक देते हैं।

    Tata Sierra EV Alloy Wheel

    पीछे का डिजाइन

    • पीछे से सिएरा ईवी का डिजाइन साफ-सुथरा और मॉडर्न है।

    Tata Sierra EV Rear

    • टेलगेट पर पूरी चौड़ाई तक एक एलईडी लाइट बार दी गई है जो खासकर रात में एसयूवी को प्रीमियम लुक देती है।

    Tata Sierra EV LED Light Bar

    • आगे की तरह, पीछे वाले बंपर पर भी मोटी क्लेडिंग और एक सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है, जो एसयूवी वाले अंदाज को और दमदार बनाती है।

    Tata Sierra EV Rear Bumper

    • कुल मिलाकर पीछे का डिजाइन आईसीई पावर्ड सिएरा जैसा है।

    • इसे आईसीई वर्जन से अलग दिखाने के लिए ईवी बैजिंग दी गई है।

    Tata Sierra EV Logo

    टाटा सिएरा ईवी केबिन

    • सिएरा ईवी में एक मॉडर्न केबिन दिया गया है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत नया ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड लेआउट है, जिसमें एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक सेंट्रल इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और एक अलग से पैसेंजर डिस्प्ले शामिल है।

    Tata Sierra EV Interior

    • इसमें ब्लैक और व्हाइट ड्यूल-टोन केबिन थीम दी गई है, जो आईसीई वर्जन की कलर थीम से अलग है।

    Tata Sierra EV Front Driver Seat

    • केबिन में एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है, जिससे केबिन खुला-खुला और हवादार महसूस होता है।

    Tata Sierra EV Panoramic Sunroof

    • इसमें प्रीमियम मैटेरियल का काफी इस्तेमाल किया गया है, जैसे सॉफ्ट-टच पेडिंग, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, और लेदर चढ़ा स्टीयरिंग व्हील व गियरनोब।

    • इसमें टाटा का नया ईवी स्पेसिफिक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसमें टू-स्पोक डिजाइन है।

    Tata Sierra EV Steering Wheel

    • इसमें आपको आगे और पीछे आर्मरेस्ट, पीछे सनशेड, कई स्टोरेज स्पेस और आगे व पीछे चार्जिंग पोर्ट्स जैसी कई काम की और आराम की चीजें भी मिलती हैं।

    • पीछे वाली सीटें काफी अच्छी और आरामदायक हैं, और दूसरी पंक्ति के पैसेंजर को पर्याप्त नी रूम और लेग रूम स्पेस मिलता है।

    Tata Sierra EV Rear Seats

    टाटा सिएरा ईवी फीचर

    • टाटा ने सिएरा ईवी में ढेर सारे प्रीमियम फीचर दिए गए हैं, जो इसे सेगमेंट की सबसे ज्यादा फीचर वाली इलेक्ट्रिक कार में से एक बनाते हैं।

    • इंफोटेनमेंट की बात करें तो इसकी डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले में शार्प ग्राफिक्स, कस्टमाइजेबल व्यूज, और लेन बदलने को सुरक्षित बनाने के लिए साइड कैमरा फीड भी दिखाई देते हैं। टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम में एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी मिलती है।

    Tata Sierra EV Infotainment Screen

    • सिएरा ईवी में कई टेरेन मोड और बूस्ट मोड भी दिए गए हैं।

    Tata Sierra EV Terrain Modes

    • अन्य हाइलाइट्स में ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, जिससे ड्राइवर और पैसेंजर अलग-अलग टेंपरेचर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक पैनोरमिक सनरूफ भी है, जिससे केबिन खुला-खुला और हवादार महसूस होता है।

    Tata Sierra EV Climate Control

    • अतिरिक्त सुविधा के लिए, सिएरा ईवी में एक 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप, वायरलेस फोन चार्जिंग, यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट्स, ऑटोमैटिक हेडलैंप्स, ऑटोमैटिक वाइपर, और आगे वेंटिलेटेड सीटें दी गई हैं।

    Tata Sierra EV Ventilated Seats

    टाटा सिएरा ईवी सेफ्टी

    • सुरक्षा के लिए टाटा सिएरा ईवी में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, लेवल 2 एडीएएस फीचर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, एक 540 डिग्री कैमरा, हिल स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और ईबीडी के साथ एबीएस जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    Tata Sierra EV ADAS

    • सिएरा इलेक्ट्रिक कार के लिए आधिकारिक क्रैश टेस्ट रेटिंग की घोषणा अभी नहीं हुई है। हालांकि टाटा का सुरक्षा पर फोकस का मतलब है कि आप इसकी सुरक्षा को लेकर सुनिश्चित रह सकते हैं।

    टाटा सिएरा ईवी बैटरी पैक, मोटर और रेंज

    सिएरा ईवी में दो बैटरी पैक का विकल्प दिया गया है, इसकी फुल चार्ज में रेंज 665 किलोमीटर तक है। यहां देखिए इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन:

    बैटरी

    63 केडब्ल्यूएच

    75 केडब्ल्यूएच

    75 केडब्ल्यूएच

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    1

    2

    फुल चार्ज में रेंज

    565 किलोमीटर

    665 किलोमीटर

    624 किलोमीटर

    ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    ऑल-व्हील ड्राइव

    पावर

    238 पीएस

    209 पीएस

    209 पीएस (पीछे मोटर), 140 पीएस (आगे मोटर)

    टॉर्क

    315 एनएम

    315 एनएम

    504 एनएम (संयुक्त आगे और पीछे)

    Tata Sierra EV Charge port

    टाटा सिएरा ईवी प्राइस और कंपेरिजन

    यह भी देखें: टाटा सिएरा ईवी ऑन रोड प्राइस

    was this article helpful ?

    टाटा सिएरा ईवी पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2026 टाटा सिएरा ईवी फोटो गैलरी: जानिए नई इलेक्ट्रिक कार में क्या कुछ मिलता है खास
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है