2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट फिर टेस्टिंग के दौरान आई नजर, तस्वीरों में देखें इसकी फ्रंट डिजाइन की झलक

प्रकाशित: दिसंबर 29, 2025 05:01 pm । स्तुति

टाटा पंच फेसलिफ्ट में कई हल्के फुल्के कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं और इसमें पंच ईवी वाले कुछ डिजाइन टच दिए गए हैं

2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट को पहले पुणे में टेस्ट करते देखा गया था, तब इस गाड़ी के पीछे के हिस्से की झलक नजर आई थी। अब नई टाटा पंच कार को एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, यह गाड़ी पूरी तरह कवर से ढ़की हुई नजर आई है और इस बार इसके आगे वाले हिस्से की झलक देखने को मिली है। टाटा पंच कार का यह वर्जन पुराने टेस्टेड मॉडल्स के मुकाबले ज्यादा प्रोडक्शन रेडी लग रहा है। हालांकि, कवर से ढ़के होने के कारण इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी हमें नहीं मिल सकी है। नई टाटा पंच कार में क्या कुछ मिलेगा खास, आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

तस्वीरों में क्या आया है नजर?

जारी हुए नए स्पाय शॉट से जानकारी मिली है कि इसमें आगे की तरफ नई डिजाइन का बंपर, हॉरिजोंटल एलिमेंट के साथ नई डिजाइन की ग्रिल, पतली एलईडी डीआरएल्स और नए एलईडी हेडलैंप्स दिए जा सकते हैं जिसका लुक पंच ईवी के जैसा हो सकता है। इस टेस्टेड मॉडल से संकेत मिले हैं कि इसमें नए डिजाइन के 5-स्पोक अलॉय व्हील्स दिए जा सकते हैं, साथ ही इसमें पहले की तरह चौड़ी क्लैडिंग दी जा सकती है।

गौर से देखने पर आपको पता चलेगा कि इसमें 360-डिग्री कैमरा सिस्टम दिया गया है, जो कि पंच के लिए एक अच्छा अपग्रेड है। हालांकि, इस बार इस गाड़ी के रियर साइड की झलक सामने नहीं आई है, लेकिन इससे पहले जारी हुई तस्वीरों में हमें इसकी अपडेटेड एलईडी टेललाइट और मॉडिफाइड बंपर की झलक देखने को मिली थी।

इस एसयूवी कार के इंटीरियर की झलक भी फिलहाल सामने आनी बाकी है। इससे पहले जारी हुई तस्वीरों के अनुसार, केबिन के अंदर इसमें अपडेटेड टचस्क्रीन, इल्युमिनेटेड टाटा लोगो के साथ अपडेटेड 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और कई नए फीचर दिए जा सकते हैं।

फीचर और सेफ्टी

2026 टाटा पंच एसयूवी कार में अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम के अलावा कई नए फीचर दिए जा सकते हैं जिसमें फ्रंट सीट वेंटिलेशन शामिल हो सकता है। इसके अलावा इसमें मौजूदा मॉडल वाले फीचर जैसे ऑटो एसी, वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो, सनरूफ, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और एक कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलने जारी रहेंगे।

सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग्स स्टैंडर्ड दिए जा सकते हैं, जो कि फिलहाल मौजूदा वर्जन में नहीं मिलते हैं। इसके अलावा इसमें एबीएस के साथ ईबीडी, रियर पार्किंग कैमरा, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर भी मिलने जारी रहेंगे।

इंजन ऑप्शन

नई टाटा पंच फेसलिफ्ट कार में मौजूदा मॉडल वाले इंजन ऑप्शन दिए जा सकते हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

इंजन 1.2-लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल 1.2-लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल+सीएनजी पावर 88 पीएस 73.5 पीएस (सीएनजी) टॉर्क 115 एनएम 103 एनएम (सीएनजी) गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी* 5-स्पीड एमटी

*एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

लॉन्च और मुकाबला

टाटा पंच फेसलिफ्ट को 2026 में लॉन्च किया जा सकता है। इस गाड़ी की कीमत 6 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास से शुरू हो सकती है। टाटा ने पंच ईवी को अपडेट करने को लेकर अपने प्लान भी साझा कर दिए हैं।

नई टाटा पंच का मुकाबला हुंडई एक्सटर और मारुति इग्निस से रहेगा। इसके अलावा इसे मारुति फ्रॉन्क्स, टोयोटा टाइजर, निसान मैग्नाइट, रेनो काइगर और सिट्रोएन सी3 के विकल्प के रूप में भी चुना जा सकेगा।