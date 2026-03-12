2026 टाटा पंच ईवी की भारत के टॉप 5 शहरों में कितनी है ऑन-रोड कीमत, जानिए यहां

94 Views

टाटा मोटर्स ने पंच ईवी को नया फेसलिफ्ट अपडेट दिया है। इस माइक्रो एसयूवी कार में अपडेटेड स्टाइलिंग, नए फीचर और बड़े बैटरी पैक ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप भी नई टाटा पंच ईवी को घर लाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो गाड़ी की ऑन-रोड कीमत समझने के लिए यह स्टोरी आपको जरूर पढ़नी चाहिए।

ऑन-रोड प्राइस कैसे की जाती है कैलकुलेट?

जब भी आप कोई गाड़ी खरीदते है तो एक्स-शोरूम कीमत वही होती है जो आप कार के लिए देते हैं। लेकिन, नई कार घर ले जाने से पहले कुछ और टैक्स और फीस भी देनी होती है जिनमें यह शामिल हैं :-

इंश्योरेंस प्रीमियम

10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से ज्यादा कीमत वाली कारों के लिए टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स)

रोड टैक्स (राज्य के हिसाब से अलग-अलग)

रजिस्ट्रेशन फीस

फास्टैग फीस

एक्सेसरीज (ऑप्शनल)

पैसे बचाने की टिप: इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफर और कई दूसरे फैक्टर के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं। यह उन चीजों में से एक है जिस पर आप भाव तोल कर सकते हैं और बुकिंग करते समय कुछ पैसे बचा सकते हैं।

इलेक्ट्रिक कारों को अपनाने पर बढ़ावा देने के लिए कई राज्य सब्सिडी और रोड टैक्स में छूट भी दे रहे हैं, जो पंच ईवी पर भी लागू होती है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ कुछ आंकड़े हैं, और हमारा सुझाव है कि आप ऑन-रोड कीमत, ऑफर या डिस्काउंट और एक्सेसरीज जो भी आप चुनना चाहते हैं, उसे बेहतर ढंग से समझने के लिए अपने लोकल डीलरशिप से संपर्क करें।

चार्जर ऑप्शन : पंच ईवी के साथ टाटा एक्स-शोरूम कीमत के तहत 3.3 किलोवाट होम चार्जर भी दे रही है। आप 49,000 रुपये अतिरिक्त कीमत पर 7.2 किलोवाट एसी फास्ट चार्जर भी चुन सकते हैं।

यदि आप पंच ईवी को घर लाना चाहते हैं तो यहां इसके बेस वेरिएंट स्मार्ट 30 और टॉप वेरिएंट एम्पावर्ड प्लस एस 40 की टॉप 5 भारतीय शहरों में ऑन-रोड कीमत देख सकते हैं :-

दिल्ली

फीस स्मार्ट 30 (बेस वेरिएंट) एम्पावर्ड प्लस एस 40 (टॉप वेरिएंट) एक्स-शोरूम 9,69,000 रुपये 12,59,000 रुपये इंश्योरेंस 45,534 रुपये 55,907 रुपये रोड टैक्स छूट छूट आरटीओ फीस 4,800 रुपये 4,800 रुपये टीसीएस - 12,590 रुपये फास्टैग 500 रुपये 500 रुपये ऑन-रोड 10,19,834 रुपये 13,32,797 रुपये

टाटा पंच ईवी की दिल्ली में ऑन-रोड प्राइस 10.20 लाख रुपये से 13.33 लाख रुपये के बीच है। इसमें एक्स-शोरूम प्राइस, इंश्योरेंस प्रीमियम, फास्टैग फीस और टीसीएस (अगर लागू हो) शामिल है।

छूट : दिल्ली में इलेक्ट्रिक कारों को रोड टैक्स देने से छूट दी गई है।

यहां देखें दिल्ली में टाटा पंच ईवी की वेरिएंट-वाइज ऑन-रोड प्राइस।

मुंबई

फीस स्मार्ट 30 (बेस वेरिएंट) एम्पावर्ड प्लस एस 40 (टॉप वेरिएंट) एक्स-शोरूम 9,69,000 रुपये 12,59,000 रुपये इंश्योरेंस 45,534 रुपये 55,907 रुपये रोड टैक्स छूट छूट आरटीओ फीस छूट छूट टीसीएस - 12,590 रुपये फास्टैग 500 रुपये 500 रुपये ऑन-रोड 10,15,034 रुपये 13,27,997 रुपये

जैसा की आप ऊपर दी गई टेबल में देख सकते हैं, मुंबई में टाटा पंच ईवी की ऑन-रोड कीमत 10.15 लाख रुपये से 13.28 लाख रुपये के बीच है। इसमें एक्स-शोरूम प्राइस, इंश्योरेंस प्रीमियम, फास्टैग फीस और टीसीएस (अगर लागू हो) शामिल है।

छूट: महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक कारों को रोड टैक्स या रजिस्ट्रेशन फीस देने से छूट दी गई है।

यहां देखें मुंबई में पंच ईवी की वेरिएंट-वाइज ऑन रोड कीमत।

बेंगलुरु

फीस स्मार्ट 30 (बेस वेरिएंट) एम्पावर्ड प्लस एस 40 (टॉप वेरिएंट) एक्स-शोरूम 9,69,000 रुपये 12,59,000 रुपये इंश्योरेंस 45,534 रुपये 55,907 रुपये रोड टैक्स छूट छूट आरटीओ फीस 7,500 रुपये 7,500 रुपये टीसीएस - 12,590 रुपये फास्टैग 500 रुपये 500 रुपये ऑन-रोड 10,22,534 रुपये 13,35,497 रुपये

बेंगलुरु में टाटा पंच ईवी की ऑन-रोड कीमत 10.23 लाख रुपये से 13.35 लाख रुपये के बीच है। इसमें एक्स-शोरूम प्राइस, इंश्योरेंस प्रीमियम, फास्टैग फीस, रजिस्ट्रेशन फीस और टीसीएस (अगर लागू हो) शामिल है।

छूट : कर्नाटक में इलेक्ट्रिक कारों को रोड टैक्स देने से छूट दी गई है, लेकिन इन कारों पर 7,500 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस लगती है।

यहां देखें बेंगलुरु में पंच ईवी की वेरिएंट-वाइज ऑन रोड कीमत।

चेन्नई

फीस स्मार्ट 30 (बेस वेरिएंट) एम्पावर्ड प्लस एस 40 (टॉप वेरिएंट) एक्स-शोरूम 9,69,000 रुपये 12,59,000 रुपये इंश्योरेंस 45,534 रुपये 55,907 रुपये रोड टैक्स छूट छूट आरटीओ फीस छूट छूट टीसीएस - 12,590 रुपये फास्टैग 500 रुपये 500 रुपये ऑन-रोड 10,15,034 रुपये 13,27,997 रुपये

चेन्नई में टाटा पंच ईवी की ऑन-रोड कीमत 10.15 लाख रुपये से 13.28 लाख रुपये के बीच है। इसमें एक्स-शोरूम प्राइस, इंश्योरेंस प्रीमियम, फास्टैग फीस, रजिस्ट्रेशन फीस और टीसीएस (अगर लागू हो) शामिल है।

छूट: तमिल नाडु में इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स या रेजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगती है।

यहां देखें चेन्नई में पंच ईवी की वेरिएंट-वाइज ऑन रोड कीमत।

कोलकाता

फीस स्मार्ट 30 (बेस वेरिएंट) एम्पावर्ड प्लस 40 एस (टॉप वेरिएंट) एक्स-शोरूम 9,69,000 रुपये 12,59,000 रुपये इंश्योरेंस 45,534 रुपये 55,907 रुपये रोड टैक्स छूट छूट आरटीओ फीस 21,000 रुपये 21,000 रुपये टीसीएस - 12,590 रुपये फास्टैग 500 रुपये 500 रुपये ऑन-रोड 10,36,034 रुपये 13,48,497 रुपये

कोलकाता में टाटा पंच ईवी की ऑन-रोड कीमत 10.36 लाख रुपये से 13.48 लाख रुपये के बीच है। इसमें एक्स-शोरूम प्राइस, इंश्योरेंस प्रीमियम, फास्टैग फीस, रजिस्ट्रेशन फीस और टीसीएस (अगर लागू हो) शामिल है।

छूट : पश्चिम बंगाल में इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स नहीं लगता है, लेकिन इन कारों पर 21,000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है।

यहां देखें कोलकाता में पंच ईवी की वेरिएंट-वाइज ऑन-रोड कीमत।

डिस्क्लेमर: ऑन-रोड कीमतें सिर्फ हमारे इंटरनल कैलकुलेशन के आधार पर बताई गई हैं। इंश्योरेंस कॉस्ट, डिस्काउंट/ऑफर/एक्सेसरीज और कई दूसरे फैक्टर की वजह से कीमतें थोड़ी अलग हो सकती हैं। अपने शहर में गाड़ी की सही ऑन-रोड कीमत का पता लगाने के लिए नजदीकी डीलरशिप पर जाकर संपर्क करें।

2026 टाटा पंच ईवी से जुड़ी जानकारी

टाटा पंच ईवी को नया फेसलिफ्ट अपडेट मिला है, जिसके चलते इसमें नई स्टाइलिंग, बड़ा बैटरी पैक और कई नए फीचर दिए गए हैं। इस गाड़ी की डिजाइन अब ज्यादा क्लीन लगती है और बंपर का लुक मिनिमल है। इसमें नया कनेक्टेड एलईडी टेललैंप क्लस्टर और नए कलर ऑप्शन दिए गए हैं। केबिन के अंदर इसमें नई ग्रे और व्हाइट कलर थीम दी गई है।

2026 टाटा पंच ईवी गाड़ी में 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जर, 4-स्पीकर साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, सिंगल-पेन सनरूफ, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं।

इस गाड़ी में दो बैटरी पैक ऑप्शन : 30 केडब्लूएच और 40 केडब्लूएच दिए गए हैं और इसकी सर्टिफाइड रेंज 468 किलोमीटर है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

स्पेसिफिकेशन 2026 टाटा पंच ईवी बैटरी पैक 30 केडब्लूएच 40 केडब्लूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 पावर 88 पीएस 129 पीएस टॉर्क 154 एनएम सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2) 365-375 किलोमीटर* 468 किलोमीटर

*सर्टिफिकेशन के तहत

2026 टाटा पंच ईवी : मुकाबला

नई टाटा पंच ईवी कार का मुकाबला सिट्रोएन ईसी3 से है। यह गाड़ी एमजी विंडसर ईवी, टाटा नेक्सन ईवी, और महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी के मुकाबले में भी अच्छा ऑप्शन है।