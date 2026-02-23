सभी
    टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट: इन 17 तस्वीरों के जरिए डालिए इसपर एक नजर

    इस फेसलिफ्ट में किए गए अपडेट मामूली हैं, लेकिन पंच ईवी को और भी फ्रेश लुक देने में मदद करते हैं।

    प्रकाशित: फरवरी 23, 2026 12:24 pm । भानु

    Tata Punch EV Facelift

    टाटा मोटर्स ने पंच ईवी का बिल्कुल नया फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण अपडेट शामिल हैं, जैसे कि अपडेटेड डिज़ाइन, कुछ नए फीचर्स और एक बड़ा बैटरी पैक, जो इसे और भी मॉर्डन लुक देता है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि यह नई इलेक्ट्रिक एसयूवी चलाने में कैसी लगती है, तो यहां 16 असल तस्वीरें देखें:

    एक्सटीरियर

    आगे का डिजाइन

    • टाटा ने फेसलिफ्टेड पंच ईवी के फ्रंट लुक को पहले के मुकाबले ज़्यादा मिनिमल और क्लासी बनाया है। अब इसमें एक नया और ज़्यादा कर्वी बंपर और सामने की तरफ एक नई टेक्सचर्ड सिल्वर स्किड प्लेट देखने को मिलती है।

    Tata Punch EV Facelift

    • बेसिक प्रोफाइल पहले वाले फेसलिफ्ट मॉडल जैसा ही है, हालांकि टाटा ने अब स्लीक डीआरएल को कनेक्ट करने वाली लाइट बार को हटा दिया है।

    Tata Punch EV Facelift

    • पहले की तरह ही, इसमें नीचे की ओर वर्टिकल तरीके से मैनेज की गई एलईडी हेडलाइट क्लस्टर मिलती है, लेकिन नए बंपर को एडजस्ट करने के लिए इसके चारों ओर का हिस्सा अब बड़ा है।

    साइड डिजाइन

    • साइड प्रोफाइल में, नई पंच ईवी पुराने मॉडल से लगभग मिलती-जुलती है। एकमात्र ध्यान देने योग्य बदलाव फ्रंट डोर पर नया 'Tata.ev' बैज और पुराने मॉडल में मौजूद ब्लैक कलर की जगह पर ग्रे कलर की क्लैडिंग है।

    Tata Punch EV Facelift

    • इसमें 16 इंच के अलॉय व्हील्स का वही अनोखा डिज़ाइन बरकरार है।

    Tata Punch EV Facelift

    • मस्क्यूलर हॉन्चेज, विंडोज के पीछे लगा रियर डोर हैंडल और उभरी हुई रूफ रेल्स इसकी रोड प्रजेंस को शानदार बनाती है।

    छोटी डीटेल्स:

    डुअल-टोन वेरिएंट में 'फ्लोटिंग रूफ' इफेक्ट के लिए ए, बी और सी पिलर को ब्लैक कलर में रंगा गया है।

    पीछे का डिजाइन

    • पीछे की तरफ, सबसे बड़ा बदलाव नए कनेक्टेड एलईडी टेललैंप क्लस्टर में है। इसमें सिल्वर टेक्सचर्ड स्किड प्लेट के साथ एक नया बंपर भी दिया गया है।

    Tata Punch EV Facelift

    • पुराने वर्जन की तरह, इस फेसलिफ्ट में भी टेलगेट पर 'Punch.ev' लिखा हुआ है।

    ओपिनियन:

    यहां डिज़ाइन में मामूली बदलाव हुए हैं, लेकिन निश्चित रूप से पंच ईवी को ज्यादा साफ और रिफाइंड रूप देने में काम करते हैं।

    कलर विकल्प

    टाटा मोटर्स ने पंच ईवी के मौजूदा 4 कलर के अलावा 3 नए कलर शामिल किए हैं जो इस प्रकार हैं:

    • फियरलेस येलो (नया)
    • बंगाल रूज (नया)
    • कैरामेल (नया)
    • सुपरनोवा कॉपर
    • एम्पावर्ड ऑक्साइड
    • प्योर ग्रे
    • प्रिस्टीन व्हाइट

    रियल वर्ल्ड में ये कलर कैसे दिखते हैं, यह देखने के लिए आप इस स्टोरी को देख सकते हैं।

    इंटीरियर और केबिन लेआउट

    • अंदर से, पंच ईवी फेसलिफ्ट अपने प्री-फेसलिफ्ट वर्जन से लगभग मिलती-जुलती दिखती है। इसमें अभी भी फ्री-स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट डिस्प्ले वाला अपराइट डैशबोर्ड और डुअल-टोन कलर स्कीम मिलती है।

    Tata Punch EV Facelift

    छोटी डीटेल्स:

    • इंफोटेनमेंट स्क्रीन के बॉर्डर अब राउंड शेप के हो गए हैं, जो आंखों को आराम देते हैं।
    • हालांकि, फेसलिफ्ट का इंटीरियर पहले के ब्लैक और व्हाइट थीम के बजाय ग्रे और व्हाइट थीम में पेश किया गया है।

    Tata Punch EV Facelift

    • टाटा ने पिछली मॉडल के दो स्पोक वाले स्टीयरिंग व्हील, इल्यूमिनेटेड लोगो और 10 इंच के डिजिटल क्लस्टर को बरकरार रखा है।
    • सेंटर कंसोल पियानो-ब्लैक फिनिश में है और इसमें एक अनोखा रोटरी गियर शिफ्टर दिया गया है जिसके किनारों पर घुंडीदार बॉर्डर है।

    Tata Punch EV Facelift

    • सिवाय नई ग्रे-सफेद अपहोल्स्ट्री के, पीछे की सीट का एक्सपीरियंस काफी हद तक बदला नहीं है।

    Tata Punch EV Facelift

    फीचर्स

    टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट अपने फीचर-लोडेड कार के रूप में बरकरार है, जिसकी फीचर लिस्ट इस प्रकार से है:

    • 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम: अब इसे ज्यादा राउंड शेप और अपडेटेड यूजर इंटरफेस मिलता है।

    Tata Punch EV Facelift

    • 10 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले: पहले की तरह, इसके ग्राफिक्स साफ हैं और पढ़ने में आसान है, हालांकि अब यह नेविगेशन भी दिखाता है।

    Tata Punch EV Facelift

    • वॉयस-इनेबल्ड इलेक्ट्रिक सनरूफ: एक पॉपुलर फीचर, टाटा इलेक्ट्रिक सनरूफ को शामिल किए बिना नहीं रह सकी!

    Tata Punch EV Facelift

    • वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें: भारत की गर्मियों में बेहद कंफर्टेबल, नई पंच ईवी में फ्रंट सीटों के लिए वेंटिलेशन का फीचर भी दिया गया है। 

    Tata Punch EV Facelift

    • वायरलेस चार्जर: ड्राइव के दौरान अपने फोन को चार्ज रखने के लिए।

    नए फेसलिफ्ट में ऑटो हेडलाइट्स, रेन-सेंसिंग वाइपर्स, 4-स्पीकर साउंड सिस्टम, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, एयर प्योरीफायर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, कीलेस एंट्री और यूएसबी टाइप-सी फास्ट चार्जिंग पोर्ट जैसी अन्य फीचर्स भी शामिल हैं।

    सेफ्टी

    • नई पंच ईवी में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), आईएसओफिक्स माउंट, ईबीडी के साथ एबीएस और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) शामिल हैं।
    • टॉप वेरिएंट में 360-डिग्री कैमरा, ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी), रियर वाइपर और डिफॉगर और ब्लाइंड-व्यू मॉनिटर जैसे एक्सट्रा फीचर्स मिलते हैं।

    Tata Punch EV Facelift

    हालांकि इस नए वर्जन का अभी क्रैश टेस्ट होना बाकी है, लेकिन उम्मीद है कि इसका स्कोर प्री-फेसलिफ्ट वर्जन के समान ही होगा, जिसे भारत एनकैप से 5-स्टार रेटिंग मिली है।

    ओपिनियन:

    सभी उपलब्ध फीचर्स के साथ, पंच ईवी को एक सेफ व्हीकल कहा जा सकता है। हालांकि, हमारा मानना ​​है कि रियर वाइपर और डिफॉगर को स्टैंडर्ड फीचर के रूप में शामिल किया जाना चाहिए था।

    बूट स्पेस

    • पंच ईवी में पेट्रोल मॉडल की तरह 366 लीटर का बूट स्पेस (पार्सल ट्रे तक मापा गया) मिलता है, जो इसके कॉम्पैक्ट साइज के हिसाब से काफी अच्छा है।

    Tata Punch EV Facelift

    • पीछे की सीट को फोल्ड करके इसे और भी बढ़ाया जा सकता है, हालांकि इसमें स्प्लिट-फोल्डिंग की सुविधा नहीं मिलती है।

    2026 टाटा पंच ईवी : बैटरी पैक, मोटर व रेंज 

    नई टाटा पंच ईवी में दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:
     

    बैटरी पैक

    30 केडब्ल्यूएच

    40 केडब्ल्यूएच

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    1

    पावर

    घोषणा होनी बाकी

    129 पीएस

    टॉर्क

    घोषणा होनी बाकी

    घोषणा होनी बाकी

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + 2)

    घोषणा होनी बाकी

    468 किलोमीटर

    *प्रमाणीकरण प्रक्रियाधीन

    • इस नए मॉडल में दो नए बैटरी पैक लगाए गए हैं, जो मौजूदा मॉडल की तुलना में काफी ज्यादा रेंज देंगे।
    • इसका बेस 30केडब्ल्यूएच वेरिएंट भी अच्छी रेंज और दमदार परफॉर्मेंस देता है।
    • 468 किलोमीटर की दावा की गई रेंज के साथ, नया 40केडब्ल्यूएच बैटरी पैक लंबी दूरी तय करने में सक्षम है, और 129 पीएस की पावर के साथ यह एक तेज रफ्तार मशीन है।

    Tata Punch EV Facelift

    कीमत और कंपेरिजन

    टाटा ने नई पंच ईवी की कीमत काफी किफायती रखी है, जिसकी शुरुआती कीमत 9.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से लेकर टॉप वेरिएंट के लिए 12.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक है। कंपनी बैटरी-एज़-अ-सर्विस प्रोग्राम भी पेश कर रही है, जिसके तहत बेस स्मार्ट 30 वेरिएंट को मात्र 6.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) + 2.6 रुपये प्रति किलोमीटर की कम कीमत पर खरीदा जा सकता है।

    फेसलिफ्ट टाटा पंच ईवी का मुकाबला सिट्रोएन ईसी3 से है। इसे टाटा नेक्सन ईवी, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी और एमजी विंडसर ईवी से सस्ती कार के तौर पर भी चुना जा सकता है

    was this article helpful ?

    टाटा पंच ईवी पर अपना कमेंट लिखें

    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
