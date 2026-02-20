सभी
नई
पुरानी कार
    2026 टाटा पंच ईवी लॉन्च: नई इलेक्ट्रिक कार फुल चार्ज में 468 किलोमीटर की रेंज देगी, कीमत 6.49 लाख रुपये से शुरू

    नई टाटा पंच ईवी में हल्के स्टाइल अपडेट और ज्यादा रेंज के लिए नया बैटरी पैक दिया गया है

    प्रकाशित: फरवरी 20, 2026 02:03 pm । सोनू

    Tata Punch EV Facelift

    टाटा पंच ईवी को भारत में 2024 की शुरूआत में लॉन्च किया गया था और अब इस इलेक्ट्रिक कार को पहला फेसलिफ्ट अपडेट मिला है। नई टाटा इलेक्ट्रिक कार पांच वेरिएंट: स्मार्ट, स्मार्ट प्लस, एडवेंचर, एम्पावर्ड और एम्पावर्ड प्लस एस में आती है। इस इलेक्ट्रिक माइक्रो एसयूवी कार की बुकिंग शुरू हो गई है, और इसकी डिलीवरी जल्द मिलना शुरू होगी। रेगुलर प्राइसिंग के अलावा, टाटा ने न्यू पंच ईवी को बैटरी-एज-ए-सर्विस (बैटरी रेंटल स्कीम) के साथ भी पेश किया है, जिसकी कीमत 6.49 लाख रुपये से शुरू होती है।

    यहां देखिए 2026 टाटा पंच ईवी की वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट:

    कीमत

    वेरिएंट

    कीमत

    स्मार्ट 30 

    9.69 लाख रुपये

    स्मार्ट प्लस 30

    10.29 लाख रुपये

    स्मार्ट प्लस 40

    10.89 लाख रुपये

    एडवेंचर 40

    11.59 लाख रुपये

    एम्पावर्ड 40

    12.29 लाख रुपये

    एम्पावर्ड प्लस एस 40

    12.59 लाख रुपये

    सभी कीमत एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया के अनुसार है।

    एक्सटीरियर

    • आगे की तरफ पहले जैसी हेडलाइटें हैं, जिनके चारों ओर ब्लैक हाइलाइट है, जबकि एलईडी डीआरएल को जोड़ने वाली सेंट्रल एलईडी स्ट्रिप को हटा दिया गया है।

    2026 Tata Punch EV Facelift
    2026 Tata Punch EV Facelift

    • टाटा ने बंपर को भी अपडेट किया है, जिससे इलेक्ट्रिक एसयूवी को ज्यादा शानदार अपीयरेंस मिलती है, साथ ही एक बड़ा एयर डैम भी दिया गया है।

    • आगे से नया लुक देने के लिए इसकी फॉक्स सिल्वर स्किड प्लेट पर भी टेक्सचर्ड फिनिश दी गई है।

    • चार्जिंग फ्लेप बोनट लाइन के ठीक नीचे है और इस पर ‘टाटा’ लोगो है। चार्जिंग स्लोट के थोड़ा नीचे आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा जो 360 डिग्री सेटअप का हिस्सा है।

    नंबर जो मायने रखते हैं:

    लंबाई: 3827 मिलीमीटर, चौड़ाई 1742 मिलीमीटर, ऊंचाई: 1615 मिलीमीटर, व्हीलबेस: 2445 मिलीमीटर, ग्राउंड क्लीयरेंस: 195 मिलीमीटर, पानी में चलने की क्षमता: 450 मिलीमीटर

    2026 Tata Punch EV Facelift

    • साइड से देखने पर आपको यह काफी हद तक प्री-फेसलिफ्ट मॉडल जैसी ही लगेगी।

    • इसकी खास डिटेल्स में ब्लैक ओआरवीएम (टर्न इंडिकेटर के साथ) और रूफ रेल्स, सी-पिलर पर पीछे वाले डोर हैंडल, मोटी बॉडी क्लेडिंग, बड़े व्हील आर्क, और 16-इंच एयरोडायनामिक डिजाइन वाले अलॉय व्हील शामिल हैं।

    2026 Tata Punch EV Facelift

    छोटी-छोटी बातें: इसमें आगे वाले फेंडर के निचले हिस्से पर ‘टाटा.ईवी’ बैजिंग दी गई है।

    • टाटा पंच ईवी न्यू मॉडल में नई पंच आईसीई जैसी कनेक्टेड एलईडी टेललाइटें दी गई है।

    2026 Tata Punch EV Facelift

    • इसमें टेलगेट पर पुरानी पंच ईवी की तरह ‘पंच.ईवी’ ब्रांडिंग के साथ बड़ा बंपर और एक रग्ड स्किड प्लेट भी दी गई है।

    केबिन

    • टाटा में नई पंच इलेक्ट्रिक कार के केबिन में न्यू पंच जैसे अपडेट दिए हैं।

    2026 Tata Punch EV Facelift

    • इसमें एक ड्यूल-टोन ब्लैक और व्हाइट केबिन थीम और नई लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है।

    • इसमें वही 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील है जिस पर चमकीला ‘टाटा’ लोगो, नए सेंट्रल एसी वेंट्स, क्लाइमेट कंट्रोल्स के लिए एक टच-इनेबल पेनल, और दो डिजिटल डिस्प्ले है।

    • पावर विंडो स्विच को टॉगल जैसे स्विचगियर के साथ अपडेट किया गया है।

    फीचर और सेफ्टी

    फीचर

    नोट

    10-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

    इसमें कार बनाने वाली कंपनी का लेटेस्ट यूआई है और इसे इस्तेमाल करना आसान है। यह वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो भी सपोर्ट करता है।

    10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    यह अच्छे से काम करता है और इसमें ड्राइवर की जरूरतों के लिए सभी जरूरी जानकारी वाला एक क्रिस्प डिस्प्ले है।

    ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल

    यह अंदर और बाहर के तापमान के हिसाब से केबिन को ठंडा रखने में मदद करता है, साथ ही सेटिंग्स को एडजस्ट करने का मैनुअल काम भी कम कर देता है।

    आगे वेंटिलेटेड सीटें

    आगे बैठने वालों को भी टॉप वेरिएंट में सीट कूलिंग फंक्शन का ऑप्शन मिलता है ताकि खासकर गर्मियों में आराम बढ़ सके।

    वायरलेस फोन चार्जर

    सेंटर कंसोल में वायरलेस चार्जिंग पैड की वजह से आपको अपने फोन की बैटरी खत्म होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है।

    सिंगल-पैन सनरूफ

    सिंगल-पेन सनरूफ केबिन को ज्यादा हवादार महसूस कराने के लिए डिजाइन किया गया है।

    360-डिग्री कैमरा

    एक जरूरी सुविधा और सुरक्षा वाला फीचर जो तंग पार्किंग जगहों और मुश्किल ड्राइविंग कंडीशन में अच्छा काम करता है।

    टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम

    चलते-फिरते रियल-टाइम टायर प्रेशर लेवल दिखाता है।

    इन फीचर के अलावा, फेसलिफ्ट पंच ईवी में क्रूज कंट्रोल, पडल शिफ्टर्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

    बैटरी पैक और रेंज

    नई टाटा पंच ईवी में नए बैटरी पैक विकल्प दिए गए हैं। अब इसमें नेक्सन ईवी वाला बड़ा 40 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया गया है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

    बैटरी पैक

    30 केडब्ल्यूएच

    40 केडब्ल्यूएच

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    1

    पावर

    घोषणा होनी बाकी

    129 पीएस

    टॉर्क

    घोषणा होनी बाकी

    घोषणा होनी बाकी

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + 2)

    घोषणा होनी बाकी

    468 किलोमीटर

    कंपेरिजन

    फेसलिफ्ट टाटा पंच ईवी का मुकाबला सिट्रोएन ईसी3 से है। इसे टाटा नेक्सन ईवी, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी और एमजी विंडसर ईवी से सस्ती कार के तौर पर भी चुना जा सकता है।

