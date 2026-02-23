2026 टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट: नई इलेक्ट्रिक एसयूवी कार को कहां से कर सकते हैं बुक? कितने रुपये में बुक होगी? जानिए ऐसे तमाम सवालों के जवाब

प्रकाशित: फरवरी 23, 2026 04:16 pm । स्तुति

टाटा ने फेसलिफ्ट पंच ईवी को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस गाड़ी की कीमत बैटरी रेंटल स्कीम के साथ 6.49 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) से शुरू होती है, पंच ईवी माइक्रो एसयूवी उन लोगों के लिए अच्छी कार है जो कम कीमत पर ज्यादा फीचर चाहते हैं। प्री-फेसलिफ्ट मॉडल के मुकाबले पंच ईवी में नई डिजाइन और नए फीचर दिए गए हैं और यह गाड़ी अब पहले से ज्यादा रेंज भी देती है।

यदि आप इस एसयूवी कार को खरीदना चाहते हैं तो इसे टाटा की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर नजदीकी डीलरशिप पर जाकर बुक करवा सकते हैं। अगर आप पंच ईवी को चुनने के बारे में सोच रहे हैं तो यहां इसकी बुकिंग प्रक्रिया और स्पेसिफिकेशन से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं।

पंच ईवी को कैसे बुक करें?

2026 टाटा पंच ईवी को टाटा की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर डीलरशिप से बुक किया जा सकता है।

वेबसाइट से बुक करने के लिए आपको पंच ईवी के बुकिंग पेज पर जाना होगा और फिर यह चुनना होगा :-

पर्सोना (वेरिएंट)

बैटरी पैक

एक्सटीरियर कलर

एसेसरीज

आप 3डी कॉन्फ़िग्रेटर भी देख सकते हैं जहां आप अपनी पसंद के अनुसार पंच ईवी को कॉन्फिगर कर सकते हैं और इसके बारे में पता लगा सकते हैं कि यह कैसी दिखेगी।

बुकिंग पूरी के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा और फिर 'चेक आउट' पर क्लिक करना होगा। 21,000 रुपये का बुकिंग पेमेंट पूरा हो जाने के बाद आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाएगी।

हम आपको पारंपरिक तरीके से डीलरशिप पर जाने की सलाह देते हैं। अगर आप जल्दी में हैं तो आप तैयार स्टॉक की उपलब्धता भी देख सकते हैं। सबसे अच्छा होगा कि आप अपने परिवार के साथ डीलरशिप पर जाएं और खुद जाकर कार के फीचर्स और कंफर्ट को देखें।

अगर आप एसयूवी को ऑनलाइन बुक कर रहे हैं तो हम आपको घर पर ही टेस्ट ड्राइव लेने की सलाह भी देंगे।

नोट : नया मॉडल होने के नाते पंच ईवी की डिमांड शुरुआत में थोड़ी ज्यादा हो सकती है, जिससे इस पर लंबा वेटिंग पीरियड रह सकता है। अगर आप जल्दी में है तो आप डीलरशिप पर प्री-फेसलिफ्ट पंच के पुराने स्टॉक की उपलब्धता का भी पता लगा सकते हैं।

कैंसलेशन की शर्तें और डिलीवरी टाइमलाइन चेक करना बिलकुल ना भूलें।

टाटा पंच ईवी से जुड़ी जानकारी

फेसलिफ्ट टाटा पंच ईवी गाड़ी में कई हल्के फुल्के डिजाइन अपडेट दिए गए हैं, साथ ही इसमें कई सारे नए फीचर भी शामिल किए गए हैं। टाटा के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में नेक्सन ईवी और कर्व ईवी के नीचे पोजिशन की गई पंच ईवी उन ग्राहकों के लिए अच्छी कार है जो सस्ती और फीचर लोडेड अर्बन ईवी खरीदना चाहते हैं।

नई टाटा पंच ईवी कार में बड़े एयर डैम के साथ नए डिजाइन का बंपर और ब्लैक सराउंड के साथ बड़ा हेडलैंप क्लस्टर दिया गया है। इसकी साइड प्रोफाइल में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसमें 16-इंच डुअल टोन अलॉय व्हील्स, डोर पर ‘टाटा.ईवी' बैजिंग और यूनीक सी-पिलर माउंटेड रियर डोर हैंडल्स दिए गए हैं। पीछे की तरफ इसमें आईसीई पंच फेसलिफ्ट वाली स्टाइलिंग अपनाई गई है, इसमें कनेक्टेड एलईडी टेललैंप और नए डिजाइन का बंपर दिया गया है।

टाटा पंच ईवी फीचर और स्पेसिफिकेशन

केबिन के अंदर इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10.25-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है। इस गाड़ी में सिंगल-पेन सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, वायरलेस फोन चार्जर, एम्बिएंट लाइटिंग और एयर प्यूरीफायर जैसे फीचर दिए गए हैं।

सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), ईएससी, ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, हिल होल्ड असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग के साथ 360-डिग्री कैमरा और रियर पार्किंग सेंसर दिए गए हैं।

पंच ईवी फेसलिफ्ट कार में दो बैटरी पैक ऑप्शन : 30 केडब्ल्यूएच और 40 केडब्ल्यूएच दिए गए हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

बैटरी पैक 30 केडब्ल्यूएच 40 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 पावर 88 पीएस 129 पीएस टॉर्क 154 एनएम 154 एनएम सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + 2) 365 किलोमीटर-375 किलोमीटर* 468 किलोमीटर एसेलेरेशन (0-100 किमी/घंटे) 13.5 सेकंड 9 सेकंड

कीमत और मुकाबला

नई टाटा पंच ईवी की कीमत 9.69 लाख रुपये से 12.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। 2026 पंच ईवी का मुकाबला सिट्रोएन ईसी3 से है। इसे टाटा नेक्सन ईवी, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी और एमजी विंडसर ईवी से सस्ती कार के तौर पर भी चुना जा सकता है।

क्या आप टाटा पंच ईवी न्यू मॉडल को बुक करवाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।