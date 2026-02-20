सभी
    2026 टाटा पंच ईवी के साथ मिल रहे हैं ये 7 कलर ऑप्शन, देखिए पूरी लिस्ट

    फेसलिफ्ट अपडेट के साथ टाटा ने पंच ईवी में तीन नए कलर ऑप्शन शामिल किए हैं 

    प्रकाशित: फरवरी 20, 2026 04:38 pm । स्तुति

    32 Views
    Tata Punch EV Facelift

    टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च हो गई है और यह गाड़ी पांच वेरिएंट : स्मार्ट, स्मार्ट प्लस, एडवेंचर, एम्पावर्ड और एम्पावर्ड प्लस में उपलब्ध है। अब टाटा ने नई पंच ईवी फेसलिफ्ट कार के साथ मिलने वाले कलर ऑप्शन की जानकारी भी साझा कर दी है जो इस प्रकार है :- 

    2026 टाटा पंच ईवी : कलर ऑप्शन 

    • फियरलेस येलो (नया) 

    Tata Punch EV facelift

    • बंगाल राउज (नया)

    Tata Punch EV facelift

    • कैरेमल (नया)

    Tata Punch EV facelift

    • एम्पावर्ड ऑक्साइड

    Tata Punch EV facelift

    • सुपरनोवा कॉपर 

    Tata Punch EV facelift

    • प्योर ग्रे 

    Tata Punch EV facelift

    • प्रिस्टाइन व्हाइट 

    Tata Punch EV facelift

    इसमें सभी सात कलर ऑप्शन के साथ ब्लैक कलर रूफ दी गई है, साथ ही इसमें ए, बी और सी-पिलर पर ब्लैक फिनिश भी दी गई है, जिससे इसे फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट मिलता है।

    नई टाटा पंच ईवी से जुड़ी जानकारी 

    पंच ईवी को 2024 लॉन्चिंग के बाद पहला फेसलिफ्ट अपडेट मिला है और यह अभी भी टाटा के पोर्टफोलियो की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक एसयूवी कार है। यह स्टैंडर्ड पंच का इलेक्ट्रिक वर्जन है जिसमें कई ईवी स्पेसिफिक अपडेट दिए गए हैं। स्टैंडर्ड पंच से अलग दिखाने के लिए इसमें स्लीक एलईडी डीआरएल्स, ऑल-एलईडी लाइटिंग और 16-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं।

    2026 Tata Punch EV Facelift

    केबिन और फीचर 

    टाटा ने इसमें प्री-फेसलिफ्ट पंच ईवी की तरह डुअल-टोन कलर केबिन थीम दी है। इस गाड़ी में नई व्हाइट और ग्रे कलर थीम दी गई है। केबिन के अंदर इसमें सबसे बड़ा बदलाव पावर विंडो के लिए दिए गए नए टॉगल स्विच का हुआ है। इसके अलावा इसमें इल्युमिनेटेड 'टाटा' लोगो के साथ 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, क्लाइमेट कंट्रोल्स के लिए टच एनेबल्ड पैनल और डुअल-डिस्प्ले सेटअप दिया गया है।

    Tata Punch EV facelift

    2026 टाटा पंच ईवी कार में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, वायरलेस फोन चार्जर, 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं। इस गाड़ी में पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, सिंगल-पेन सनरूफ और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल फीचर भी मिलता है। 

    Tata Punch EV facelift

    सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), एक 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), और ऑटो-होल्ड के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    बैटरी पैक, मोटर व रेंज  

    नई पंच ईवी फेसलिफ्ट कार में सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर के साथ दो बैटरी पैक ऑप्शन दिए गए हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

    बैटरी पैक

    30 केडब्ल्यूएच

    40 केडब्ल्यूएच

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    1

    पावर

    88 पीएस 

    129 पीएस

    टॉर्क

    154 एनएम 

    154 एनएम 

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + 2)

    365 किमी-375 किमी

    468 किलोमीटर

    *सर्टिफिकेशन के तहत 

    स्मॉल बैटरी पैक के साथ पंच ईवी 0 से 100 किमी/घंटे की रफ्तार 13.5 सेकंड में पकड़ लेती है, जबकि बड़े बैटरी पैक के साथ इसे यह स्पीड पकड़ने में 9 सेकंड का समय लगता है। 

    2026 Tata Punch EV Facelift

    2026 टाटा पंच ईवी : कीमत और मुकाबला 

    2026 टाटा पंच ईवी की कीमत 9.69 लाख रुपये से 12.59 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। इसका सीधा मुकाबला सिट्रोएन ईसी3 से है और इसे टाटा नेक्सन ईवी, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी और एमजी विंडसर ईवी से सस्ती कार के तौर पर भी चुना जा सकता है। 

