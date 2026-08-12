क्या आप Tata Nano EV का इंतजार कर रहे हैं? शहर में इस्तेमाल के लिए ये 3 कार हो सकती हैं बेहतरीन विकल्प

last updated on Aug 12, 2026 14:52 IST

भारत के कार बाजार में इलेक्ट्रिक गाड़ी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, खासकर शहरी इस्तेमाल के लिए इन्हें सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। छोटी कार सिटी के लिए बेहतरीन साबित हो रही हैं, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण MG Comet EV है। इसके कॉम्पैक्ट डाइमेंशन और बॉक्सी डिजाइन ने इसे शहरी खरीदारों के बीच काफी पॉपुलर बना दिया है। इस सफलता ने एक पुराने सवाल को फिर से हवा दी है: क्या Tata Nano इलेक्ट्रिक अवतार में वापसी कर सकती है? Nano अपने समय में वही थी जो आज Comet EV है, एक कॉम्पैक्ट सिटी कार जो अपनी कीमत के हिसाब से अंदर काफी अच्छा स्पेस देती थी, और उसमें चार दरवाजे भी थे।

हालांकि, Tata Nano EV की वापसी पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए, जो लोग एक छोटी, प्रैक्टिकल और किफायती सिटी कार की तलाश में हैं, उनके लिए बाजार में पहले से ही कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। आइए, उन तीन कारों पर एक नजर डालते हैं जो आपकी जरूरतों को पूरा कर सकती हैं और शायद Nano EV से भी बेहतर साबित हों।

MG Comet EV

MG Comet EV धीरे-धीरे शहर के लिए एक बेहतरीन कार के रूप में अपनी जगह बना रही है। इसका अनोखा और आकर्षक डिजाइन, 3 मीटर से भी कम की लंबाई, इसे शहर के बढ़ते ट्रैफिक में चलाना बेहद आसान बनाते हैं। यह उन लोगों के लिए एक परफेक्ट चॉइस है जिन्हें रोजाना ऑफिस या बाजार जाने के लिए एक छोटी कार चाहिए।

इसका टॉल-बॉय, बॉक्सी शेप इसे अंदर से काफी हवादार महसूस कराता है। बाहर की तरफ, कनेक्टेड LED DRLs और क्रोम एक्सेंट्स इसे एक प्रीमियम लुक देते हैं। फीचर्स की बात करें तो, इसके डैशबोर्ड पर दो 10.25-इंच की स्क्रीन दी गई हैं। सेंटर स्क्रीन इंफोटेनमेंट के लिए है और यह वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करती है। इसके साथ 4-स्पीकर साउंड सिस्टम भी मिलता है। अन्य फीचर्स में पावर विंडो, इलेक्ट्रॉनिक रूप से एडजस्ट और फोल्ड होने वाले ORVMs, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और कीलेस एंट्री शामिल हैं।

सेफ्टी के के लिए Comet EV में ABS के साथ EBD, रियर पार्किंग सेंसर, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स, एक रिवर्स कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB) जैसे जरूरी फीचर्स दिए गए हैं।

बैटरी पैक 17.4 केडब्ल्यूएच पावर 42 पीएस टॉर्क 110 एनएम सर्टिफाइड रेंज (एआरएआई) 230 किलोमीटर

Tata Tiago EV

Tata Motors हाल के वर्षों में EV सेगमेंट में काफी तेजी से आगे बढ़ी है, और Tiago EV कंपनी की एंट्री-लेवल पेशकश है। यह एक पारंपरिक कॉम्पैक्ट हैचबैक है, जिसमें एक छोटे परिवार के लिए पर्याप्त जगह मिलती है और इसे शहरी ट्रैफिक में चलाना भी काफी आसान है। यह उन खरीदारों के लिए एक प्रैक्टिकल विकल्प है जिन्हें चार दरवाजों वाली एक पारंपरिक कार चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के फायदों के साथ।

डिजाइन की बात करें तो इसके स्मोक्ड रेक्टैंगुलर LED हेडलैंप्स और वर्टिकल ब्लैक डिजाइन एलिमेंट्स इसके फ्रंट लुक को आकर्षक बनाते हैं। पीछे की तरफ टेल लैंप्स कनेक्टेड दिखते हैं, हालांकि केवल बाहरी हिस्से ही जलते हैं। इसमें 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है जो Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है। इसके अलावा, कीलेस एंट्री, 6 तरह से एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और चार-स्पीकर साउंड सिस्टम जैसे फीचर भी मिलते हैं।

इसे ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 4-स्टार रेटिंग मिली है। इसमें ABS के साथ EBD, छह एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री कैमरा, रेन-सेंसिंग वाइपर और ऑटो हेडलैंप्स जैसे सेफ्टी फीचर शामिल हैं।

बैटरी पैक 19.2 केडब्ल्यूएच 24 केडब्ल्यूएच पावर 61 पीएस 75 पीएस टॉर्क 110 एनएम 114 एनएम सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2) 226 किलोमीटर 285 किलोमीटर

Maruti Suzuki Swift

यह जरूरी नहीं कि एक अच्छी सिटी कार हमेशा इलेक्ट्रिक ही हो। Maruti Suzuki Swift आज की सबसे अंडररेटेड कॉम्पैक्ट कारों में से एक है। कई लोग अपनी पहली कार या सिटी कार के तौर पर Baleno की तरफ चले गए हैं, लेकिन Swift की स्पोर्टी स्टाइलिंग और कॉम्पैक्ट डाइमेंशन इसे हमेशा से एक बेहतरीन सिटी कार बनाते आए हैं।

इसमें आगे बड़े हेडलैंप हाउसिंग हैं, जिनमें प्रोजेक्टर LED हेडलैंप्स और L-शेप DRLs दिए गए हैं। इसका कॉम्पैक्ट लेकिन गोलाकार डिजाइन इसे एक आकर्षक और फैमिली-फ्रेंडली लुक देता है। साइड से देखने पर फ्लोटिंग रूफ डिजाइन, ढलान वाली विंडस्क्रीन और लो स्टांस इसे तुरंत पहचानने योग्य Swift का सिल्हूट देते हैं।

Swift में वे सभी जरूरी फीचर्स हैं जिनकी एक मॉडर्न कार से उम्मीद की जाती है। इसमें 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले (Android Auto और Apple CarPlay के साथ), वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल, ऑटो हेडलैंप्स और पुश-बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री शामिल है।

हालांकि कुछ कार प्रेमी नए इंजन से बहुत खुश नहीं हैं, लेकिन नया 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन अपने कैरेक्टर की वजह से एक बेहतरीन सिटी कार इंजन है। यह लो-एंड पर अच्छा टॉर्क देता है और कार से शानदार माइलेज मिलता है। हालांकि, हाईवे पर ड्राइव करते समय इसमें पंच की थोड़ी कमी महसूस हो सकती है।

इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी पावर 81 पीएस 70 पीएस टॉर्क 111 एनएम 101 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी

बोनस: Maruti Suzuki Fronx (हाइब्रिड)

Maruti Suzuki Fronx हाइब्रिड वर्जन का बेशब्री से इंतजार हो रहा है। इस प्लेटफॉर्म के लिए विकसित किया जा रहा हाइब्रिड पावरट्रेन एक अनोखा हाइब्रिड सिस्टम है, जो पारंपरिक पैरेलल हाइब्रिड सिस्टम से अलग है। सरल शब्दों में कहें तो, यह कार असल में एक EV की तरह काम करेगी। कार का इंजन सीधे पहियों को पावर नहीं देगा, बल्कि सिर्फ ऑन-बोर्ड बैटरी को चार्ज करने के लिए एक जनरेटर के रूप में काम करेगा।

यह पावरट्रेन भविष्य में Swift और Dzire जैसी छोटी कारों में भी इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि पहले उम्मीद थी कि यह नया हाइब्रिड पावरट्रेन इस साल तक छोटी Maruti कार में आ जाएगा, लेकिन अब इसके 2027 के अंत तक तैयार होने की उम्मीद है। मिली जानकारी के अनुसार, यह पावरट्रेन 30 kmpl से ज्यादा का माइलेज दे सकता है।

कारदेखो का क्या है कहना

फिलहाल यह पुष्टि नहीं की जा सकती कि Tata Nano इलेक्ट्रिक अवतार में वापस आएगी या नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है, तो यह उन शहरी खरीदारों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प पेशकश होगी जो शहर में घूमने-फिरने के लिए एक आसान और कॉम्पैक्ट कार की तलाश में हैं। चूंकि आज बिकने वाली लगभग हर Tata कार का एक EV विकल्प है, इसलिए Comet EV को टक्कर देने के लिए Nano EV को वापस लाना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है।

हालांकि, जब तक Nano EV की वापसी एक कल्पना बनी हुई है, तब तक खरीदारों के पास एंट्री-लेवल हैचबैक सेगमेंट में कई शानदार विकल्प मौजूद हैं। MG Comet EV अपने अनोखे स्टाइल और कॉम्पैक्ट साइज के साथ एक बेहतरीन पर्सनल मोबिलिटी व्हीकल है। Tata Tiago EV एक प्रैक्टिकल, सुरक्षित और फैमिली-फ्रेंडली इलेक्ट्रिक हैचबैक है। वहीं, Maruti Suzuki Swift एक भरोसेमंद और किफायती पेट्रोल विकल्प है जो शानदार सिटी परफॉर्मेंस देती है। ये सभी कारें आपकी रोजाना की सिटी ड्राइव को आसान बनाती हैं और आपकी जेब पर भी भारी नहीं पड़तीं।