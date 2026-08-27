2026 MG Hector Tomahawk PHEV: जानिए प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन की बैटरी और रेंज से जुड़ी पूरी जानकारी

MG ने अपनी नई Hector Tomahawk PHEV से भारत में पर्दा उठा दिया है। यह अपने सेगमेंट की पहली प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) SUV है, जो एक बार फुल चार्ज पर 1100 किलोमीटर तक की कंबाइंड रेंज दे सकती है। Hector Tomahawk PHEV में कौनसी ड्राइवट्रेन दी गई हैं, जानेंगे इसके बारे में आगे :-

प्लग-इन हाइब्रिड क्या है?

अगर आप हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से परिचित हैं, तो प्लग-इन हाइब्रिड या PHEV उसका एक ज्यादा एडवांस्ड वर्जन है। एक रेगुलर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार में बैटरी सिर्फ इंजन और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग से चार्ज होती है, जबकि PHEV के साथ आप बैटरी को नॉर्मल इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह चार्ज कर सकते हैं और इसे चार्ज करने के लिए इंजन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। MG Hector Tomahawk में यही टेक्नोलॉजी दी गई है। इसमें एक 1.5-लीटर का एटकिंसन साइकिल पेट्रोल इंजन है, जो बैटरी के लिए जनरेटर की तरह काम करता है और प्योर ICE मोड पर चलता है। इसमें 20.5 kWh बैटरी पैक भी दिया गया है जो प्योर EV मोड में इलेक्ट्रिक मोटर को चलाता है और ज्यादा बूस्ट और रेंज के लिए कंबाइंड आउटपुट दे सकता है।

ड्राइवट्रेन ऑप्शन

Hector Tomahawk PHEV में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ plug-in hybrid सेटअप दिया गया है, जिसके तहत 20.5 kWh बैटरी पैक और सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर शामिल है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल बैटरी पैक 20.5 kWh इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 पावर (इंजन + मोटर) 102 PS + 201 PS टॉर्क (इंजन + मोटर) 125 Nm + 237 Nm ट्रांसमिशन DHT सर्टिफाइड रेंज (केवल EV)^ 115 किलोमीटर सर्टिफ़ाइड रेंज (संयुक्त)^ 1100 किलोमीटर

Hector Tomahawk PHEV प्योर ईवी मोड में 115 किलोमीटर तक चल सकती है और यह 25 kW DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिससे लंबी दूरी का सफर आसानी से तय किया जा सकता है।

हाइब्रिड मोड

MG Hector Tomahawk PHEV को अलग-अलग ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से चलाने के लिए इसमें चार ड्राइविंग मोड दिए गए हैं। यह मोड परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के बीच सही संतुलन बनाने में मदद करते हैं।

प्योर EV मोड: इस मोड में कार पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पर चलती है। यह शहर के ट्रैफिक में शांत और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव देता है। इस मोड में आप 115 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं।

प्योर इंजन मोड : जब बैटरी का चार्ज कम हो जाता है या आप हाईवे पर एक स्थिर गति से चल रहे होते हैं, तो यह मोड एक्टिवेट होता है। इसका 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन पहियों को पावर देता है, जिससे यह एक पारंपरिक पेट्रोल कार की तरह चलती है और हाइवे पर क्रूज करना भी आसान हो जाता है।

पैरेलल हाइब्रिड मोड: जब आपको ज्यादा पावर की जरूरत होती है, जैसे ओवरटेक करते समय या फिर पहाड़ी रास्तों पर, तो यह मोड काम आता है। इसमें पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों मिलकर पहियों को पावर देते हैं, जिससे आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलती है। इस मोड में यह गाड़ी आपको 1100 किलोमीटर की रेंज देगी।

सीरीज हाइब्रिड मोड : यह मोड खासतौर पर शहर के स्टॉप-गो ट्रैफिक के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें पेट्रोल इंजन एक जनरेटर की तरह काम करता है। यह मोड बैटरी को चार्ज करने और पहियों को चलाने वाली इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देने के लिए इंजन का इस्तेमाल करता है।

Hector Tomahawk PHEV से जुड़ी जानकारी

MG Hector Tomahawk PHEV का डिजाइन काफी हद तक स्टैंडर्ड Hector जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ खास बदलाव किए गए हैं जो इसे एक अलग पहचान देते हैं। यह गाड़ी अपने इलेक्ट्रिक वर्जन से काफी अलग दिखती है। इसका ओवरऑल लुक बोल्ड और प्रीमियम है। आगे की तरफ इसमें पतले LED हेडलैंप्स और H-शेप्ड LED DRLs दी गई हैं जो इसे एक मॉडर्न लुक देती हैं। हनीकॉम्ब पैटर्न वाली ग्रिल पर सिल्वर इंसर्ट्स दिए गए हैं जो इसकी प्रीमियम अपील को और बढ़ाते हैं।

साइड से देखने पर इसका सिल्हाउट एक MPV जैसा लगता है। ब्लैक व्हील आर्क क्लैडिंग, इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स, बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स और 18-इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स इसे एक मस्कुलर SUV लुक देते हैं। इन अलॉय व्हील्स का डिजाइन Tomahawk EV वर्जन से काफी अलग है।

पीछे की तरफ इसमें स्प्लिट टेलगेट सेटअप और पतले LED टेललैंप्स दिए गए हैं, जो इसे काफी आकर्षक लुक देते हैं। इसमें रियर वाइपर और वॉशर के साथ डिफॉगर, टेलगेट के बीच में MG लोगो और टेललैंप्स के नीचे Tomahawk PHEV बैजिंग दी गई है। इंटीग्रेटेड स्पॉइलर इसके स्पोर्टी कैरेक्टर को पूरा करता है। कुल मिलाकर, इसका डिजाइन काफी आकर्षक है।

फीचर्स और सेफ्टी

Hector Tomahawk गाड़ी में बड़ी 15.6-इंच की वर्टिकल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलती है, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करती है। कंफर्ट के लिए इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस फोन चार्जर, ड्यूल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, और पावर्ड ड्राइवर और को-ड्राइवर सीट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। ये सभी फीचर्स मिलकर ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेहद आरामदायक और सुविधाजनक बनाते हैं।

सेफ्टी के मामले में भी यह SUV काफी एडवांस्ड है। इसमें Level-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स) दिया गया है, जिसके तहत अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे कई सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं। इसके अलावा इसमें 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), रेन-सेंसिंग वाइपर्स और बच्चों की सेफ्टी के लिए ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

कीमत और मुकाबला

Hector Tomahawk PHEV के बेस Exclusive वेरिएंट की कीमत 25.70 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट Essence की प्राइस 27.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह गाड़ी BaaS सब्सक्रिप्शन के साथ भी उपलब्ध है, जिसके चलते इसके बेस वेरिएंट की कीमत घटकर 21.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) + 3.2 रुपये प्रति किलोमीटर बैटरी रेंटल फीस हो जाती है।

इसका मुकाबला Mahindra XEV 9S, Tata Harrier EV और अपकमिंग Tata Safari EV से रहेगा।

कारदेखो का क्या है कहना….

Hector Tomahawk PHEV प्लग-इन हाइब्रिड सेटअप के साथ सेगमेंट में एक अनोखा विकल्प देती है, जिससे आप बिना रेंज की चिंता किए लंबी दूरी आसानी से तय कर सकते हैं। यह हाइब्रिड SUV संयुक्त 1100 km की रेंज देती है, जो लंबी दूरी तक गाड़ी चलाने वालों के लिए बहुत बढ़िया है। पेट्रोल और डीजल इंजन की अनिश्चितता के दौर में, एक PHEV व्हीकल मन की शांति देता है। दमदार परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स, एडवांस्ड सेफ्टी और अनोखी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ, MG Hector Tomahawk PHEV निश्चित रूप से SUV सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार साबित होगी।