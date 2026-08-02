2026 मारुति ब्रेजा: नई एसयूवी कार को खरीदने से पहले जानिए इससे जुड़ी हर एक बात

मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट आखिरकार भारत में लॉन्च हो गई है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि इसमें क्या बदलाव हुए हैं, और कौनसे नए फीचर जुड़े हैं, तो हमने आपकी गाड़ी खरीदने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सारी जानकारियां एक ही जगह इकट्ठा की है। तो आइए इस आर्टिकल में इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

2026 मारुति ब्रेजा लॉन्च रिपोर्ट

कई टीजर और लीक के बाद आखिरकार 24 जुलाई को फेसलिफ्ट ब्रेजा भारत में लॉन्च हो गई। इस फेसलिफ्ट अपडेट के साथ इसमें कई नए फीचर, एक पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन और कुछ डिजाइन अपडेट भी दिए गए हैं।

नई ब्रेजा गाड़ी चार वेरिएंट: एलएक्सआई, वीएक्सआई, जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस में उपलब्ध है। अगर आप इसके लॉन्च की खास बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी लॉन्च स्टोरी पढ़ें:

2026 मारुति ब्रेजा बुकिंग और डिलीवरी टाइमलाइन

अब आप यह तो जान गए हैं कि नई ब्रेजा फेसलिफ्ट को कई नए फीचर और तीन इंजन ऑप्शन में पेश किया गया है। फेसलिफ्ट ब्रेजा की डिलीवरी पहले ही शुरू हो चुकी है, और अगर आप यह सोच रहे हैं कि इसे घर कैसे लाएं। तो हमने नीचे स्टोरी में ब्रेजा को घर लाने को आसान बनाने के लिए बुकिंग प्रोसेस के बारे में समझाया है।

2026 मारुति ब्रेजा ऑन रोड प्राइस एनालिसिस

मारुति ने फेसलिफ्ट ब्रेजा की कीमत सेगमेंट में काफी अग्रेसिव रखी है। इसके बेस टर्बो पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 7.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, जिससे यह पावरफुल इंजन ऑप्शन ज्यादा लोगों की पहुंच में आ गया है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि इसे घर लान में कितना खर्चा आएगा, तो यहां हमारे आर्टिकल में पांच बड़े शहरों में ब्रेजा की ऑन रोड प्राइस बताई गई है, जिससे आपको इसका बेहतर अंदाजा हो जाएगा।

2026 मारुति ब्रेजा ईएमआई बाइंग गाइड

अब जब आपको बुकिंग डिटेल्स और प्राइस के बारे में पता चल गया है, तो आप यह भी जानना चाहते होंगे कि अगर फाइनेंस करवाते हैं तो हर महीने कितने रुपये देने होंगे। इसलिए नई ब्रेजा की ऑन रोड कीमत के आधार पर हमने 3,4,5, और 7 साल की लोन अवधि का आपको एक अंदाजा दिया है कि आपकी हर महीने की ईएमआई कितनी होगी। इस बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारा आर्टिकल पढ़ें:

2026 मारुति ब्रेजा फोटो गैलरी

अब जब हमें लॉन्च, बुकिंग डिटेल्स, और प्राइस के बारे में पता चल गया है, तो यह भी पता होना चाहिए कि नई ब्रेजा के डिजाइन और केबिन में भी कुछ बदलाव हुए हैं। इसमें अपडेट ग्रिल, नई पोजिशनिंग वाले एलईडी फॉग लैंप्स, स्टाइलिश नए अलॉय व्हील और अपडेट केबिन थीम दी गई है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि वास्तव में नई ब्रेजा कैसी दिखती है तो हमारे पास एक डिटेल्ड फोटो गैलरी है, जिसमें इस अपडेट की हर एक छोटी-बड़ी जानकारी दी गई है।

2026 मारुति ब्रेजा कलर ऑप्शन

नई ब्रेजा के बारे में विस्तार से जानने के बाद, यह भी पता होना चाहिए कि मारुति ने इसे नए कलर ऑप्शन में भी पेश किया है। ब्रेजा 10 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, और इसमें ब्लैक रूफ के साथ ड्यूल-टोन कलर ऑप्शन भी मिलता है। इसलिए अगर आप इसके वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा नीचे दिया गया आर्टिकल पढ़ें।

2026 मारुति ब्रेजा वेरिएंट अनुसार इंजन ऑप्शन

फेसलिफ्ट अपडेट के साथ मारुति ब्रेजा में नया टर्बो-पेट्रोल इंजन भी दिया गया है, जो फ्रॉन्क्स क्रॉसओवर से लिया गया है। ब्रेजा कार में नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल-माइल्ड हाइब्रिड और पेट्रोल-सीएनजी पावरट्रेन का ऑप्शन भी मिलता है। ब्रेजा सीएनजी में अंडरबॉडी सीएनजी टैंक है जिससे बूट में काफी जगह मिलती है। इसके वेरिएंट अनुसार इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन के बारे में जानने के लिए हमारी यह स्टोरी देखें।

2026 मारुति ब्रेजा वेरिएंट अनुसार फीचर

बुकिंग, ऑन रोड प्राइस, कलर, और इंजन-गियरबॉक्स ऑप्शन के बारे में जानने के बाद, अब आप शायद यह जानने चाहते होंगे कि इसके किस वेरिएंट में क्या मिलता है, ताकि आप अपने लिए सही वेरिएंट का चयन कर सकें। यहां हमने इसके वेरिएंट अनुसार फीचर के बारे में विस्तार से बताया है।