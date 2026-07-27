नई मारुति ब्रेजा की पूरी प्राइस लिस्ट आई सामने, देखिए एसयूवी कार की वेरिएंट अनुसार कीमत

Published On जुलाई 27, 2026 10:52 ist

Jul 27, 2026 10:52 IST

last updated on Jul 27, 2026 10:52 IST

Jul 27, 2026 10:52 IST

published on Jul 27, 2026 10:52 IST

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मारुति सुजुकी ने नई ब्रेजा एसयूवी के सभी वेरिएंट्स की कीमतों की पुष्टि कर दी है। यहां इसकी वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट के बारे में बताया गया है:

कीमत और वेरिएंट्स

वेरिएंट पेट्रोल पेट्रोल + सीएनजी टर्बो-पेट्रोल एमटी एटी एमटी एमटी एलएक्सआई 8.30 लाख रुपये - 9.30 लाख रुपये 7.40 लाख रुपये वीएक्सआई 9.26 लाख रुपये 10.61 लाख रुपये 9.99 लाख रुपये 8.55 लाख रुपये जेडएक्सआई 10.50 लाख रुपये/10.65 लाख रुपये* 11.85 लाख रुपये/12.05 लाख रुपये* 11.50 लाख रुपये/11.65 लाख रुपये* 9.85 लाख रुपये/9.99 लाख रुपये* जेडएक्सआई प्लस - 13.55 लाख रुपये/13.70 लाख रुपये* - 11.16 लाख रुपये/11.31 लाख रुपये*

नई मारुति ब्रेजा चार वेरिएंट्स - एलएक्सआई, वीएक्सआई, जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस में उपलब्ध है। नए टर्बो-पेट्रोल इंजन के जुड़ने से इसके कुछ वेरिएंट कम जीएसटी लगती स्लैब में आ गए हैं। इसके बेस एलएक्सआई वेरिएंट की कीमत अब 7.40 लाख से शुरू होती है, जो पुराने मॉडल से काफी कम है। टॉप मॉडल जेडएक्सआई प्लस वेरिएंट केवल पेट्रोल ऑटोमैटिक और टर्बो-पेट्रोल मैनुअल कॉम्बिनेशन में उपलब्ध है।

ओवरव्यू

2022 में लॉन्च हुई दूसरी जनरेशन ब्रेजा को यह पहला बड़ा अपडेट मिला है। इसके एक्सटीरियर में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। सामने की तरफ, इसमें एक पतली क्रोम-फिनिश्ड ग्रिल और नया स्कल्प्टेड बंपर है। फॉग लैंप के चारों ओर ट्रायंगुलर डिजाइन दिया गया है। साइड प्रोफाइल में नए डिजाइन के 16-इंच अलॉय व्हील्स हैं। पीछे की तरफ, बंपर को थोड़ा रीवर्क किया गया है।

अंदर की तरफ, ब्रेजा का जाना-पहचाना अपराइट डैशबोर्ड और 'फ्लोटिंग' टचस्क्रीन डिज़ाइन बरकरार रखा गया है। हालांकि, इसमें कुछ ध्यान देने योग्य अपग्रेड हैं। स्टीयरिंग व्हील पर अब ग्लॉस ब्लैक इंसर्ट्स मिलते हैं। फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट को रीवर्क किया गया है, और पीछे के पैसेंजर्स के लिए विंग्ड हेडरेस्ट्स दिए गए हैं। क्लाइमेट कंट्रोल पैनल नया है, जिसे विटोरिस से लिया गया है।

2026 मारुति ब्रेजा में कुछ नए फीचर दिए गए हैं, जिनमें बड़ा 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और एक्यूआई डिस्प्ले वाला पीएम 2.5 एयर फिल्टर शामिल है। इसके अलावा, इसमें सिंगल-पेन सनरूफ, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, वायरलेस फोन चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कीलेस एंट्री और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी दी गई है।

इसमें कुछ खास लेवल 1 एडीएएस फीचर जैसे रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट वॉर्निंग, सेफ एग्जिट वॉर्निंग, फ्रंट पार्किंग सेंसर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल करके सुरक्षा को और बेहतर बनाया गया है। इसके अलावा 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर और 360-डिग्री कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर भी दिए गए हें। इस एसयूवी कार को भारत एनकेप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।

इंजन और परफॉर्मेंस

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + माइल्ड-हाइब्रिड 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी 1-लीटर टर्बो पेट्रोल + माइल्ड-हाइब्रिड (नया) पावर 103 पीएस 88 पीएस 110 पीएस टॉर्क 139 एनएम 121.5 एनएम 170 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी सर्टिफाइड माइलेज 21.09 किलोमीटर प्रति लीटर (एलएक्सआई, वीएक्सआई एमटी)/20.81 किलोमीटर प्रति लीटर (जेडएक्सआई एमटी)/ 20.17 किलोमीटर प्रति लीटर (एटी) 26.90 किलोमीटर प्रति किलोग्राम 20.47 किलोमीटर प्रति लीटर (एलएक्सआई, वीएक्सआई)/ 19.96 किलोमीटर प्रति लीटर (जेडएक्सआई, जेडएक्सआई प्लस)

ब्रेजा में अब दो पेट्रोल इंजन के ऑप्शन हैं। मौजूदा 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आता है। नया 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन भी माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ आता है और ज्यादा पावरफुल है। सीएनजी वेरिएंट में अब अंडरबॉडी सिलेंडर सेटअप और अपग्रेडेड 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है।

मुकाबला

नई मारुति ब्रेजा का मुकाबला टाटा नेक्सन, हुंडई वेन्यू, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, स्कोडा कायलाक, किआ सिरोस, मारुति फ्रॉन्क्स, टोयोटा टाइजर, किआ सोनेट, निसान मैग्नाइट, और रेनो काइगर जैसी सबकॉम्पैक्ट एसयूवी कार से है।