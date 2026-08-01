किआ सिरोस ईवी को चलाने के बाद पता चली ये 5 अहम बातें: क्या यह एक प्रैक्टिकल चॉइस है?

किआ ने अपनी नई सिरोस ईवी को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। इसमें स्पेशियस केबिन, हाई-क्वालिटी मटीरियल, लॉन्ग-रेंज ईवी ड्राइवट्रेन और पावरफुल मोटर दी गई है। हालांकि, सिरोस आईसीई वर्जन भारतीय बाजार में बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाया, ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या इसका इलेक्ट्रिक वर्जन ज्यादा पॉपुलर ऑप्शन बन पाएगा? हाल ही में हमें किआ सिरोस ईवी को चलाने का मौका मिला जिससे हम यह जान पाएं कि यह ड्राइव करने में कैसी लगती है। इस कार के साथ समय बिताने के बाद हमनें ये सभी चीजें जानीं :-

सभी के लिए भरपूर स्पेस

सिरोस ईवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसकी केबिन स्पेस है। इसके बॉक्सी डिजाइन की वजह से कार के अंदर हेडरूम की कोई कमी महसूस नहीं होती। यहां तक कि इसमें 6 फीट से ज्यादा लंबे दो लोग भी एक-दूसरे के आगे पीछे होकर आराम से बैठ सकते हैं, जो इस साइज की कार के लिए एक बड़ी बात है। इसमें दूसरी रो की सीटों में स्लाइड और रिक्लाइन फंक्शन भी मिलता है, जिससे लंबे सफर के दौरान पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स को काफी कंफर्ट मिलता है।

प्रीमियम इंटीरियर और फीचर्स

केबिन के अंदर कदम रखते ही आपको इसमें प्रीमियम फील मिलेगा। इसमें डैशबोर्ड और डोर पैनल्स पर कई तरह के टेक्सचर और सॉफ्ट-टच मटीरियल्स का इस्तेमाल किया गया है। किआ सिरोस ईवी के केबिन की फिट और फिनिश क्वालिटी भी सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छी है। फीचर्स के मामले में भी किआ ने इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में 12.3-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो केबिन को एक मॉडर्न लुक देता है। इसके अलावा इसमें पैनोरमिक सनरूफ, ऑल-एलईडी लाइटिंग, फ्रंट और रियर वेंटिलेटेड सीटें और एक वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

कीमत थोड़ी ज्यादा लग सकती है

किआ सिरोस ईवी की कीमत 13.50 लाख से 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है, जो आपको थोड़ी ज्यादा लग सकती है खासकर तब जब आप ऊपर वाले वेरिएंट की तरफ बढ़ते हैं। अगर इस कार को अकेले देखा जाए तो इसकी कीमत फीचर्स और क्वालिटी के हिसाब से सही है। लेकिन, जब आप बाजार में मौजूद दूसरे विकल्पों जैसे मारुति ई विटारा और टाटा सिएरा ईवी पर नजर डालते हैं, तो यह गाड़ी थोड़ी महंगी महसूस होती है। इस वजह से इसकी 'वैल्यू-फॉर-मनी' ऑप्शन वाली बात थोड़ी कम हो जाती है।

लंबी रेंज और फास्ट चार्जिंग

इलेक्ट्रिक कार खरीदते समय रेंज सबसे बड़ी चिंताओं में से एक होती है और सिरोस ईवी इस मामले में बिलकुल भी निराश नहीं करती। इसके एक्सटेंडेड रेंज (ईआर) वेरिएंट की एआरएआई सर्टिफाइड रेंज 526 किलोमीटर है और रियल-वर्ल्ड रेंज 400 किलोमीटर से ज्यादा है। जबकि, इसका छोटा 42 केडब्लूएच बैटरी पैक वाला वेरिएंट 443 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज देता है, जो कि किआ सिरोस ईवी के प्रतिद्व्न्दियों से बेहतर है। यह गाड़ी 100 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, जिससे बैटरी को जल्दी से चार्ज किया जा सकता है।

अनोखा डिजाइन और ड्राइविंग एक्सपीरिएंस

सिरोस ईवी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफी प्रीमियम और शांत लगता है, जैसा कि एक इलेक्ट्रिक कार से उम्मीद की जाती है। लेकिन, इसमें जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वह है इसकी आकर्षक और बोल्ड डिजाइन। कुछ लोगों को इसकी डिजाइन पसंद आ भी सकती है, तो कुछ लोगों को शायद यह बिल्कुल भी अच्छी ना लगे। यह एक ऐसा फैक्टर है जो खरीदारों के फैसले पर बड़ा असर डाल सकता है। जो लोग भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं, उन्हें इसका डिजाइन जरूर आकर्षित करेगा, लेकिन पारंपरिक एसयूवी डिजाइन पसंद करने वाले लोग शायद इसे नापसंद करेंगे।

किआ सिरोस ईवी के बारे में हमारी यह राय है। आप इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।