मारुति ब्रेजा vs रेनो काइगर: कौनसी एसयूवी कार खरीदें?
काइगर सस्ती होने के बावजूद, इसमें रेन-सेंसिंग वाइपर मिलते हैं, और डुअल-टोन कलर ऑप्शन भी बिना किसी अतिरिक्त कीमत के उपलब्ध हैं!
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मारुति सुजुकी ने हाल ही में नए टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ अपडेट ब्रेजा लॉन्च की है, और इसकी कीमत सेगमेंट के अन्य दावेदारों के मुकाबले अधिक प्रतिस्पर्धी हो गई है। इन्हीं में से एक रेनो काइगर है, जो अपने किफायती पैकेज के लिए जानी जाती है। काइगर को भी पिछले साल एक अपडेट मिला था, इसलिए यह देखना दिलचस्प है कि ये दोनों सब-4 मीटर एसयूवी कागजों में एक-दूसरे को कैसे टक्कर देती हैं।
कीमत
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मॉडल
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मारुति सुजुकी ब्रेजा
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रेनो काइगर
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कीमत
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7.40 लाख रुपये से 13.55 लाख रुपये
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5.81 लाख रुपये से 10.35 लाख रुपये
सभी कीमतें एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया
रेनो काइगर की शुरुआती कीमत 5.81 लाख रुपये है, जो इसे मारुति ब्रेजा से काफी किफायती बनाती है, जिसकी शुरुआती कीमत 7.40 लाख रुपये है। टॉप वेरिएंट्स में भी यह अंतर बना रहता है, जहां ब्रेजा की कीमत 13.55 लाख रुपये तक जाती है, जबकि काइगर का टॉप मॉडल 10.35 लाख रुपये पर उपलब्ध है।
यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि मारुति अपने सिंगल-टोन वेरिएंट की तुलना में ड्यूल-टोन वेरिएंट के लिए अतिरिक्त 15,000 रुपये चार्ज करती है। वहीं, रेनो काइगर के ड्यूल-टोन वेरिएंट्स की कीमत रेगुलर सिंगल-टोन वेरिएंट्स के बराबर ही है।
साइज
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मॉडल
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मारुति ब्रेजा
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रेनो काइगर
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अंतर
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लंबाई
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3995 मिलीमीटर
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3990 मिलीमीटर
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+5 मिलीमीटर
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चौड़ाई
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1790 मिलीमीटर
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1912 मिलीमीटर
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-122 मिलीमीटर
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ऊंचाई
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1685 मिलीमीटर
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1605 मिलीमीटर
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+80 मिलीमीटर
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व्हीलबेस
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2500 मिलीमीटर
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2500 मिलीमीटर
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कोई अंतर नहीं
मारुति ब्रेजा लंबाई और ऊंचाई में काइगर से थोड़ी बड़ी है, जो इसे एक मस्कुलर रोड प्रेजेंस देती है। हालांकि, सबसे बड़ा अंतर चौड़ाई में है, जहां रेनो काइगर, ब्रेजा से 122 मिलीमीटर ज्यादा चौड़ी है। दोनों कारों का व्हीलबेस 2500 मिलीमीटर पर समान है।
कलर ऑप्शन
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मारुति ब्रेजा
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रेनो काइगर
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स्प्लेंडिड सिल्वर
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न्यू ओएसिस येलो
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सिजलिंग रेड
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न्यू शैडो ग्रे
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पर्ल आर्कटिक व्हाइट
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कैस्पियन ब्लू
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मैग्मा ग्रे
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आइस कूल व्हाइट
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ब्लूइश ब्लैक
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मूनलाइट सिल्वर
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विवेशियस ऑरेंज
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स्टेल्थ ब्लैक
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लस्ट्रेस ब्लैक
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मारुति ब्रेजा कुल सात सिंगल-टोन कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जबकि काइगर छह रंगों में आती है। दोनों ही एसयूवी अपने टॉप वेरिएंट्स के साथ ड्यूल-टोन कलर स्कीम भी ऑफर करती हैं।
इंजन
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मॉडल
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मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट
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रेनो काइगर
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इंजन
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माइल्ड-हाइब्रिड के साथ 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
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1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी
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माइल्ड-हाइब्रिड के साथ 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल
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1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
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1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन + सीएनजी
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1-लीटर टर्बो-पेट्रोल
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पावर
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103 पीएस
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88 पीएस
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110 पीएस
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72 पीएस
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उपलब्ध नहीं
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100 पीएस
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टॉर्क
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139 एनएम
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121.5 एनएम
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170 एनएम
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96 एनएम
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उपलब्ध नहीं
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160 एनएम
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गियरबॉक्स
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6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी
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6-स्पीड एमटी
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6-स्पीड एमटी
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5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी
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5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी
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5-स्पीड एमटी, सीवीटी
ब्रेजा में तीन इंजन ऑप्शन: 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ, इसी इंजन का सीएनजी वर्जन, और नया 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन माइल्ड-हाइब्रिड के साथ दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर, काइगर में दो इंजन ऑप्शन: 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल दिए गए हैं।
ब्रेजा का टर्बो-पेट्रोल इंजन पूरी वेरिएंट रेंज में उपलब्ध है। वहीं, काइगर का टर्बो-पेट्रोल इंजन सिर्फ टॉप तीन वेरिएंट्स में ही मिलता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो, ब्रेजा में 6-स्पीड मैन्युअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक का ऑप्शन है, जबकि काइगर में 5-स्पीड मैन्युअल, 5-स्पीड एएमटी और एक स्मूथ सीवीटी गियरबॉक्स का विकल्प है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ब्रेजा में फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट मिलती है, जबकि काइगर में एक सर्टिफाइड डीलर-फिटेड सीएनजी किट है।
फीचर और सेफ्टी
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फीचर
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मारुति सुजुकी ब्रेजा
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रेनो काइगर
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6 एयरबैग
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ब्रेक असिस्ट और ईबीडी के साथ एबीएस
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इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम
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हिल स्टार्ट/होल्ड असिस्ट
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टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)
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आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स
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ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग
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रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट
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360-डिग्री कैमरा
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केवल चयन योग्य मल्टी-व्यू
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फ्रंट पार्किंग सेंसर
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रियर पार्किंग सेंसर
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क्रूज कंट्रोल
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सनरूफ
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आगे वेंटिलेटेड सीटें
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टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट साइज
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10.1-इंच के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले
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8-इंच के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले
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वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग
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ब्रांडेड साउंड सिस्टम
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✅ आर्कमी
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✅ आर्कमी
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ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल
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अलॉय व्हील्स
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16-इंच डुअल-टोन
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16-इंच डुअल-टोन
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रूफ रेल्स
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✅ (कोई लोड क्षमता नहीं)
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✅ (50 किग्रा लोड क्षमता)
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एलईडी हेडलैम्प्स
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✅ एलईडी प्रोजेक्टर
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✅ एलईडी रिफ्लेक्टर
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पुश-बटन स्टार्ट/स्मार्ट की
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ऑटो हेडलैम्प्स और रेन-सेंसिंग वाइपर
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केवल ऑटो हेडलैम्प्स
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सीएनजी विकल्प
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✅ फैक्ट्री-फिटेड अंडरबॉडी सीएनजी टैंक
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✅ सर्टिफाइड डीलर-फिट सीएनजी टैंक
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काइगर में ऑटो हेडलैम्प और रेन-सेंसिंग वाइपर दोनों मिलते हैं। ब्रेजा में सिर्फ ऑटो हेडलैम्प मिलते हैं।
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ब्रेजा में सनरूफ और क्रूज कंट्रोल जैसे अतिरिक्त प्रीमियम फीचर मिलते हैं, जो काइगर में नहीं हैं।
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हालांकि काइगर में कई स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर मिलते हैं, लेकिन ब्रेजा में इसके अलावा फ्रंट पार्किंग सेंसर और कुछ लेवल-1 एडीएएस फीचर भी मिलते हैं।
अन्य कारें जिन पर विचार किया जा सकता है
सब-4-मीटर एसयूवी सेगमेंट में ब्रेजा और काइगर के अलावा भी कई मजबूत विकल्प मौजूद हैं। ग्राहक इन मॉडल्स पर भी विचार कर सकते हैं:
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टाटा नेक्सन: यह भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार में से एक है, जो फीचर, तीन इंजन विकल्पों और अच्छी रोड प्रेजेंस का एक संतुलित पैकेज प्रदान करती है।
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महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ: यह अपने सेगमेंट में सबसे पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्पों में से एक है।
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हुंडई वेन्यू: यह सेगमेंट की सबसे आधुनिक और फीचर-रिच एसयूवी में से एक है, जिसमें आकर्षक लुक्स और अच्छा स्पेस मिलता है।
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किआ सोनेट: यह अपने एसयूवी जैसे और दमदार लुक्स के लिए जानी जाती है, हालांकि इसे जल्द ही एक अपडेट मिलने वाला है।
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किआ सिरोस: यह सेगमेंट की एक अंडररेटेड कार है, जो अपनी शानदार प्रैक्टिकैलिटी और स्पेस के लिए जानी जाती है।
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निसान मैग्नाइट: यह काइगर से काफी मिलती-जुलती है और सेगमेंट में सबसे वैल्यू-फॉर-मनी कारों में से एक है।
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मारुति फ्रॉन्क्स/टोयोटा टाइजर: ये कारें ब्रांड वैल्यू, आसान मेंटेनेंस और सेगमेंट में सबसे ज्यादा फ्यूल-एफिशिएंट पेट्रोल इंजनों के साथ आती हैं।
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स्कोडा कायलाक: यह कार ड्राइविंग के शौकीन लोगों की पसंदीदा है, जो टीएसआई इंजन के साथ बेहतरीन राइड एक्सपीरियंस देती है।