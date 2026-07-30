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    2026 मारुति ब्रेजा ऑन रोड प्राइस एनालिसिस: आपके शहर में नई मारुति कार की ऑन रोड कीमत कितनी है?

    चेन्नई में नई ब्रेजा महंगी है, और दूसरे शहरों की तुलना में बेंगलुरु में भी यह महंगी है!

    सोनू
    सोनू
    Published On जुलाई 30, 2026 11:32 ist
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    published onJul 30, 2026 11:32 IST
    last updated onJul 30, 2026 11:32 IST
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    Maruti Brezza On-road Prices In India

    मारुति ब्रेजा अपने सेगमेंट की सबसे लोकप्रिय कार में से एक है, और हाल ही में इसे फेसलिफ्ट अपडेट मिला है, जिसमें नए फीचर और नया डिजाइन दिया गया है। लेकिन इसे घर लाने में वास्तव में कितने रूपये खर्च करने होंगे? आइए जानते हैं:

    ऑन रोड प्राइस की गणना कैसे होती है?

    आप गाड़ी के ब्रोशर या वेबसाइट पर जो कीमत देखते हैं वो एक्स-शोरूम प्राइस होती है, यह वह फाइनल प्राइस नहीं है जो आप देंगे। गाड़ी को घर लाने के लिए आपको एक्स-शोरूम प्राइस के अलावा कुछ अतिरिक्त शुल्क देने होते हैं। जब इन अतिरिक्त शुल्क को जोड़ा जाता है तब कार की ऑन रोड प्राइस बनती है।

    कार की ऑन रोड प्राइस में ये शुल्क शामिल होते हैं:

    • बीमा

    • टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स)

    • रोड टैक्स

    • रजिस्ट्रेशन शुल्क

    • फास्टैग चार्ज

    • लॉजिस्टिक चार्ज, जहां लागू हो

    टीसीएस क्या है?

    टीसीएस (टैक्स कलेक्ट एट सोर्स) उन गाड़ियों पर लागू होती है जिनकी एक्स-शोरूम कीमत 10 लाख रुपये से ज्यादा होती है। कॉर्पोरेट लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय इस रकम को क्लैम कर सकते हैं।

    तो आइए भारत के टॉप शहरों में मारुति ब्रेजा की ऑन रोड प्राइस के बारे में जानते हैं:

    मारुति ब्रेजा ऑन रोड प्राइस: मुंबई

    शुल्क

    मारुति ब्रेजा एलएक्सआई टर्बो एमटी

    मारुति ब्रेजा जेडएक्सआई प्लस 1.5 एटी

    एक्स-शोरूम कीमत

    7.40 लाख रुपये 

    13.55 लाख रुपये

    टीसीएस

    -

    13,550 रुपये

    बीमा

    35,294 रुपये

    54,666 रुपये

    रजिस्ट्रेशन शुल्क और रोड टैक्स

    85,387 रुपये

    1,68,210 रुपये

    फास्टैग शुल्क

    500 रुपये

    500 रुपये

    ऑन रोड कीमत

    8,61,966 रुपये

    15,92,709 रुपये

    मुंबई में ब्रेजा बेस मॉडल एलएक्सआई टर्बो मैनुअल की कीमत 8.62 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप मॉडल जेडएक्सआई प्लस 1.5 एटी की प्राइस 15.93 लाख रुपये तक जाती है। टॉप मॉडल के लिए आपको बेस मॉडल की तुलना में 7.31 लाख रुपये ज्यादा देने होंगे।

    मारुति ब्रेजा ऑन रोड प्राइस: दिल्ली

    शुल्क

    मारुति ब्रेजा एलएक्सआई टर्बो एमटी

    मारुति ब्रेजा जेडएक्सआई प्लस 1.5 एटी

    एक्स-शोरूम कीमत

    7.40 लाख रुपये 

    13.55 लाख रुपये

    टीसीएस

    -

    13,550 रुपये

    बीमा

    31,255 रुपये

    44,932 रुपये

    रजिस्ट्रेशन शुल्क और रोड टैक्स

    54,123 रुपये

    1,18,880 रुपये

    पार्किंग शुल्क

    4,000 रुपये

    4,000 रुपये

    फास्टैग शुल्क

    600 रुपये

    600 रुपये

    ऑन रोड कीमत

    8,29,978 रुपये

    15,36,962 रुपये

    दिल्ली में एलएक्सआई टर्बो मैनुअल वेरिएंट की कीमत 8.30 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप मॉडल जेडएक्सआई प्लस 1.5 एटी की प्राइस 15.37 लाख रुपये तक जाती है।

    मारुति ब्रेजा ऑन रोड प्राइस: चेन्नई

    शुल्क

    मारुति ब्रेजा एलएक्सआई टर्बो एमटी

    मारुति ब्रेजा जेडएक्सआई प्लस 1.5 एटी

    एक्स-शोरूम कीमत

    7.40 लाख रुपये 

    13.55 लाख रुपये

    टीसीएस

    -

    13,550 रुपये

    बीमा

    30,209 रुपये

    43,103 रुपये

    रजिस्ट्रेशन शुल्क और रोड टैक्स

    1,00,237 रुपये

    2,47,932 रुपये

    फास्टैग शुल्क

    500 रुपये

    500 रुपये

    ऑन रोड कीमत

    8,70,946 रुपये

    16,60,085 रुपये

    चेन्नई में मारुति ब्रेजा बेस मॉडल की कीमत 8.71 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि ब्रेजा टॉप मॉडल की प्राइस 16.60 लाख रुपये तक जाती है।

    मारुति ब्रेजा ऑन रोड प्राइस: बेंगलुरु

    शुल्क

    मारुति ब्रेजा एलएक्सआई टर्बो एमटी

    मारुति ब्रेजा जेडएक्सआई प्लस 1.5 एटी

    एक्स-शोरूम कीमत

    7.40 लाख रुपये 

    13.55 लाख रुपये

    टीसीएस

    -

    13,550 रुपये

    बीमा

    24,784 रुपये

    43,428 रुपये

    रजिस्ट्रेशन शुल्क और रोड टैक्स

    1,19,144 रुपये

    2,61,090 रुपये

    फास्टैग शुल्क

    800 रुपये

    800 रुपये

    ऑन रोड कीमत

    8,84,728 रुपये

    16,73,868 रुपये

    बेंगलुरु में मारुति ब्रेजा बेस मॉडल की कीमत 8.85 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि ब्रेजा टॉप मॉडल की प्राइस 16.74 लाख रुपये तक जाती है। बेंगलुरु में बेस मॉडल दूसरे शहरों से ज्यादा महंगा है।

    ज्यादा रजिस्ट्रेशन शुल्क!

    दूसरे शहरों के मुकाबले बेंगलुरु में ब्रेजा का रजिस्ट्रेशन शुल्क ज्यादा है, जो 2.62 लाख रुपये है!

    मारुति ब्रेजा ऑन रोड प्राइस: कोलकाता

    शुल्क

    मारुति ब्रेजा एलएक्सआई टर्बो एमटी

    मारुति ब्रेजा जेडएक्सआई प्लस 1.5 एटी

    एक्स-शोरूम कीमत

    7.40 लाख रुपये 

    13.55 लाख रुपये

    टीसीएस

    -

    13,550 रुपये

    बीमा

    26,259 रुपये

    44,590 रुपये

    रजिस्ट्रेशन शुल्क और रोड टैक्स (5 साल)

    42,175 रुपये

    75,999 रुपये

    फास्टैग शुल्क

    400 रुपये

    400 रुपये

    ऑन रोड कीमत

    8,08,734 रुपये

    14,75,888 रुपये

    कोलकाता में मारुति ब्रेजा बेस मॉडल की कीमत 8.09 लाख रुपये और टॉप मॉडल की प्राइस 14.76 लाख रुपये है।

    अगर आप यह जानना चाहते हैं कि इसके किस वेरिएंट में कौनसा फीचर मिलता है तो यहां ब्रेजा की वेरिएंट अनुसार फीचर लिस्ट देखें

    ओवरव्यू

    हाल ही में लॉन्च हुई मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट में आगे कई नए अपडेट दिए गए हैं, जिसमें इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएल वाले एलईडी हेडलैंप्स, अपडेट ग्रिल, नया बंपर और नई पोजिशनिंग वाले एलईडी फॉग लैंप्स शामिल हैं। इसका साइड का सिल्हूट पुरानी ब्रेजा जैसा ही है, हालांकि यहां पर नई डिजाइन के साथ 16-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं। पीछे की तरफ आपको एलईडी टेललैंप्स मिलते हैं जो टेलगेट तक फैले हुए हैं, और यहां मारुति लोगो के नीचे ब्रेजा नाम की ब्रांडिंग दी गई है। पीछे वाले बंपर का डिजाइन पहले जैसा ही है। इस अपडेट के तहत एक टर्बो-पेट्रोल इंजन शामिल किया गया है और टेलगेट पर टर्बो वेरिएंट्स की बैजिंग भी दी गई है।

    Maruti Brezza Front Quarter

    नई ब्रेजा गाड़ी में 10-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, एक वायरलेस फोन चार्जर, एक इलेक्ट्रिक सनरूफ, आगे वेंटिलेटेड सीटें, कीलेस एंट्री, और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर मिलते हैं। सुरक्षा के लिए इसमें 360 डिग्री कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, 6 एयरबैग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, सेफ एग्जिट वार्निंग, और ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    Maruti Brezza Interior

    ब्रेजा कार में अब फ्रॉन्क्स वाला 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है। इसके अलावा 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम और 1.5-लीटर पेट्रोल-सीएनजी के साथ आईएसएस (इंटीग्रेटेड स्टार्ट स्टॉप) भी मिलता है। इस अपडेट में ब्रेजा सीएनजी में सीएनजी टैंक को अंडरबॉडी में फिट किया गया है, जिससे बूट में ज्यादा स्पेस मिलता है।

    Maruti Brezza Turbo Badge

    यहां देखिए मारुति सुजुकी ब्रेजा के इंजन स्पेसिफिकेशन:

    इंजन

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल (लीटर टर्बो पेट्रोल)

    पावर

    103 पीएस

    88 पीएस (सीएनजी मोड में)

    110 पीएस

    टॉर्क

    139 एनएम

    121.5 एनएम

    170 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी (नया), 6-स्पीड एटी^

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी

    ^एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    Maruti Brezza Engine

    कंपेरिजन

    मारुति ब्रेजा का मुकाबला हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, स्कोडा कायलाक, किआ सोनेट, रेनो काइगर और निसान मैग्नाइट से है। इसे मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा टाइजर जैसी सब-4 मीटर क्रॉसओवर कार के विकल्प के तौर पर भी देखा जा सकता है।

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