2026 मारुति ब्रेजा ईएमआई गाइड: आपको हर महीने कितने रुपये का भुगतान करना होगा? जानिए यहां

Published On जुलाई 30, 2026 15:16 ist

Jul 30, 2026 15:16 IST

last updated on Jul 30, 2026 15:16 IST

Jul 30, 2026 15:16 IST

published on Jul 30, 2026 15:16 IST

मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट भारत में 7.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) कीमत पर लॉन्च हो चुकी है। अपने प्रतिद्व्न्दियों को कड़ी टक्कर देने के लिए इसमें नया टर्बो-पेट्रोल इंजन, कई सारे नए फीचर्स और बेहतर सेफ्टी टेक्नोलॉजी शामिल की गई है। सब-कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार होने के नाते, बहुत से लोगों की नजर अब इस पर हो सकती है। अगर आप भी उनमें से एक हैं और सोच रहे हैं कि इसे कैसे खरीदें, तो हमारी 'बुकिंग और डिलीवरी' से जुड़ी स्टोरी देख सकते हैं।

यदि आप नई ब्रेजा फेसलिफ्ट को कार लोन पर लेने का विचार कर रहे हैं, तो यहां उन सभी ईएमआई ऑप्शन की जानकारी दी गई है जिन्हें आप कार खरीदने के लिए चुन सकते हैं।

यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने नई दिल्ली में ब्रेजा फेसलिफ्ट के टॉप मॉडल जेडएक्सआई प्लस 1.5 एटी की ऑन रोड कीमत के आधार पर यह गणना की है।

वेरिएंट मारुति ब्रेजा जेडएक्सआई प्लस 1.5 एटी ऑन रोड कीमत 15,36,962 रुपये डाउन पेमेंट (ऑन रोड कीमत का लगभग 20 प्रतिशत) 3,07,392 रुपये लोन राशि 12,29,570 रुपये ब्याज दर 9.5%

यहां देखें मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट की ऑन-रोड कीमत की जानकारी।

नोट: ये आंकड़े सिर्फ जानकारी के लिए हैं और वास्तविक ईएमआई राशि आपके सिबिल स्कोर, ब्याज दर, फाइनेंस ऑफर, डाउन पेमेंट, और दूसरी चीजों के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। ज्यादा सटीक जानकारी के लिए हम आपको नजदीकी टाटा कार शोरूम और अपनी पसंद के बैंक या लेंडर से संपर्क करने की सलाह देते हैं।

मारुति ब्रेजा: 3 साल का ईएमआई प्लान

डाउन पेमेंट: 3,10,000 रुपये

ईएमआई राशि: 40,251 रुपये

3 साल बाद कुल लागत: 17,59,036 रुपये (ब्याज सहित)

मारुति ब्रेजा: 4 साल का ईएमआई प्लान

डाउन पेमेंट: 3,10,000 रुपये

ईएमआई राशि: 31,569 रुपये

4 साल बाद कुल लागत: 18,25,312 रुपये (ब्याज सहित)

मारुति ब्रेजा: 5 साल का ईएमआई प्लान

डाउन पेमेंट: 3,10,000 रुपये

ईएमआई राशि: 26,390 रुपये

5 साल बाद कुल लागत: 18,93,400 रुपये (ब्याज सहित)

मारुति ब्रेजा: 7 साल का ईएमआई प्लान

डाउन पेमेंट: 3,10,000 रुपये

ईएमआई राशि: 20,537 रुपये

7 साल बाद कुल लागत: 20,35,108 रुपये (ब्याज सहित)

मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट से जुड़ी जानकारी

हाल ही में लॉन्च हुई ब्रेजा फेसलिफ्ट में आगे की तरफ कई बदलाव देखने को मिलते हैं, जिसमें एलईडी हेडलैंप्स के साथ इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएल्स, अपडेटेड ग्रिल, नए डिजाइन का बंपर और नई पोजिशनिंग वाले एलईडी फॉग लैंप्स शामिल हैं। इसकी साइड प्रोफाइल काफी हद तक पुराने मॉडल जैसी है, लेकिन राइडिंग के लिए इसमें नए डिजाइन के 16-इंच अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं। पीछे की साइड पर इसमें एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं जो टेलगेट तक फैले हुए हैं और मारुति लोगो के नीचे की तरफ ब्रेजा लेटरिंग दी गई है। नए अपडेट के साथ इसमें टर्बो-पेट्रोल इंजन शामिल किया गया है और इसके टर्बो वेरिएंट में टेलगेट पर टर्बो बैज भी दिया गया है।

इस एसयूवी कार में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, इलेक्ट्रिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, वायरलेस फोन चार्जर, कीलेस एंट्री और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं। सुरक्षा के लिए इसमें 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, 6 एयरबैग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, सेफ एग्जिट वॉर्निंग और ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट जैसे फीचर मिलते हैं। यदि आप नई ब्रेजा फेसलिफ्ट के वेरिएंट-वाइज फीचर के बारे में जानने चाहते हैं तो यह स्टोरी देख सकते हैं।

2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट में फ्रॉन्क्स वाला नया 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है। इसके अलावा इसमें 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम, और 1.5-लीटर पेट्रोल + सीएनजी के साथ आईएसएस (इंटीग्रेटेड स्टार्ट स्टॉप) जैसे इंजन ऑप्शन भी मिलते हैं। सीएनजी वेरिएंट में एक और बड़ा सुधार यह है कि अब टैंक को अंडरबॉडी में फिट किया गया है, जिससे इसका बूट स्पेस काफी बढ़ गया है।

यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

स्पेसिफिकेशन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल (नया) 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 88 पीएस (सीएनजी मोड में) 110 पीएस 103 पीएस टॉर्क 121.5 एनएम 170 एनएम 139 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी (नया), 6-स्पीड एटी^

कीमत और मुकाबला

2026 मारुति ब्रेजा कार की कीमत 7.40 लाख रुपये से 13.55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसका मुकाबला हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, स्कोडा कायलाक, किआ सोनेट, रेनो काइगर, निसान मैग्नाइट से है। यह गाड़ी मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा टाइजर जैसी सब-4 मीटर क्रॉसओवर के मुकाबले में भी एक अच्छा ऑप्शन है।