2026 स्कोडा स्लाविया इस दिन होगी लॉन्च, जानिए क्या कुछ मिलेगा खास

Published On अगस्त 01, 2026 19:36 ist

last updated on Aug 01, 2026 19:36 IST

published on Aug 01, 2026 19:36 IST

स्कोडा स्लाविया कंपनी की हाल के सालों में सबसे सफल कारों में से एक रही है। इस कामयाबी को बनाए रखने के लिए कंपनी अब 18 अगस्त को इसका अपडेट वर्जन लॉन्च करने जा रही है। माना जा रहा है कि ये अपडेट फेसलिफ्ट कुशाक पर बेस्ड होंगे, इसलिए इसमें डिजाइन में बदलाव, कुछ नए फीचर और नया ऑटोमैटिक गियरबॉक्स देखने को मिल सकता है। नई स्कोडा स्लाविया की अब तक क्या जानकारी सामने आई और क्या कुछ उम्मीदें की जा सकती हैं, इसके बारे में आगे बताया गया है:

एक्सटीरियर

कुशाक की तरह, स्लाविया का डिजाइन भी मौजूदा मॉडल की तुलना में ज्यादा स्लीक हो सकता है। लीक हुई तस्वीरों के अनुसार इसमें नए बंपर के साथ शार्प कट और क्रीज लाइनें मिलेंगी, जबकि ‘बटरफ्लाई ग्रिल’ में चमकीली लाइटिंग स्ट्रिप दी जा सकती है। इसके अलावा एलईडी हेडलैंप्स की डिटेलिंग में अपडेट देखने को मिल सकता है।

साइड से सेडान का स्टांस मौजूदा कार जैसा रहने की उम्मीद है, हालांकि इसके 16-इंच अलॉय व्हील का डिजाइन नया हो सकता है। इसकी शोल्डर लाइन और डोर हैंडल पर क्रोम गार्निश पहले की तरह मिलती रहेगी।

पीछे की तरफ नया बंपर, नए कनेक्टेड एलईडी टेललैंप सेटअप और चमकीला स्कोडा लोगो मिल सकता है। कंपनी इसमें नए कलर ऑप्शन भी शामिल कर सकती है।

केबिन

पहले सामने आई तस्वीरों के अनुसार, केबिन में भी कुछ हल्के-फुल्के बदलाव हो सकते हैं। इसमें पहले वाला डैशबोर्ड डिजाइन मिलेगा, लेकिन ‘फ्लोटिंग’ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम का इंटरफेस अपडेट किया जाएगा। इसके अलावा इसमें एक बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलेगा।

इसके अलावा, सेडान कार में एक नई केबिन थीम भी मिल सकती है जो इसे नया फील देगी। इसके स्पोर्टी मोंटे कार्लो वर्जन में ऑल-ब्लैक लेआउट के साथ कंट्रास्ट रेड स्टिचिंग और डैशबोर्ड इनसर्ट मिलने की संभावना है।

फीचर और सेफ्टी

फीचर लिस्ट की बात करें तो नई स्लाविया गाड़ी में एक एआई असिस्टेंट के साथ अपडेट 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पीछे मसाजिंग सीटें, एक 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, और मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग मिल सकती है। इसके अलावा, इसमें पहले की तरह आगे वेंटिलेटेड सीटें, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, एक सिंगल-पैन सनरूफ, और एक वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर भी मिलना जारी रह सकते हैं।

*संदर्भ के लिए स्कोडा कुशाक की फोटो का इस्तेमाल किया गया है।

सुरक्षा के लिए इसमें आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, रियर व्यू कैमरा, हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए) और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर मिल सकते हैं।

इंजन

स्लाविया फेसलिफ्ट को मौजूदा मॉडल वाले 1-लीटर और 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन में पेश किया जा सकता है, लेकिन इसमें नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिल सकता है जिसे मौजूदा कार के छोटे इंजन वाले 6-स्पीड यूनिट से रिप्लेस किया जाएगा। यहां देखिए इसके संभावित स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई पावर 115 पीएस 150 पीएस टॉर्क 178 एनएम 250 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी/8-स्पीड एटी (नया) 7-स्पीड डीसीटी

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कनवर्टर), डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

लॉन्च तारीख, संभावित कीमत और कंपेरिजन

स्कोडा ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि फेसलिफ्ट स्लाविया 18 अगस्त को लॉन्च होगी। इसकी कीमत 11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है।

इसका मुकाबला होंडा सिटी, हुंडई वरना और फोक्सवैगन वर्टस से रहेगा। वर्टस भी इसी प्लेटफॉर्म पर बनी है और इसे भी इस साल के आखिर तक फेसलिफ्ट अपडेट मिलेगा।