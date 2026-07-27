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    2026 मारुति ब्रेजा फोटो गैलरी: जानिए नई एसयूवी कार में क्या कुछ मिलता है खास

    इसके एक्सटीरियर डिजाइन में कुछ कॉस्मेटिक अपडेट किए गए हैं, लेकिन सबसे बड़े अपग्रेड के तौर पर इसमें नया टर्बो पेट्रोल इंजन शामिल किया गया है

    सोनू
    सोनू
    Published On जुलाई 27, 2026 12:31 ist
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    published onJul 27, 2026 12:31 IST
    last updated onJul 27, 2026 12:31 IST
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    2026 Brezza Facelift Images

    मारुति ने 2026 ब्रेजा फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस अपडेट के साथ एसयूवी कार में एक रिफ्रेश्ड स्टाइल, थोड़ा प्रीमियम केबिन, कुछ नए सेफ्टी फीचर और पहली बार एक टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन शामिल किया गया है। इसका ओवरऑल सिल्हूट तो जाना-पहचाना है, लेकिन अंदर और बाहर काफी ध्यान देने लायक बदलाव किए गए हैं। नई मारुति ब्रेजा की शुरुआती इंट्रोडक्ट्री कीमत 7.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है।

    2026 मारुति ब्रेजा: डिजाइन

    • सामने से 2026 ब्रेजा अपना परिचित एसयूवी स्टांस बनाए रखती है, लेकिन अब यह पहले से ज्यादा बोल्ड लगती है।

    2026 Brezza Facelift

    • अपडेटेड फ्रंट ग्रिल अब स्मोक्ड क्रोम फिनिश के साथ आती है, जो इसे एक प्रीमियम टच देती है। इसके साथ ही, रीडिजाइन बंपर और सिल्वर स्किड प्लेट मिलकर एसयूवी को एक टफ और मस्कुलर लुक देते हैं।

    2026 Brezza Facelift

    • ड्यूल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स और एलईडी डीआरएल को पहले की तरह ही रखा गया है, लेकिन फॉग लैंप हाउसिंग को नए फ्रंट बंपर के साथ मैच करने के लिए रीडिजाइन किया गया है।

    2026 Brezza Facelift Side

    • साइड से देखने पर कार का ओवरऑल सिल्हूट वैसा ही है, लेकिन मारुति सुजुकी ने इसमें नए डिजाइन के प्रिसिजन-कट अलॉय व्हील्स दिए हैं, जो इसे एक फ्रेश लुक देते हैं।

    2026 Brezza Facelift Alloy Wheels

    • नए 16-इंच के अलॉय व्हील्स एक शार्प ज्योमेट्रिक डिजाइन के साथ आते हैं।

    2026 Brezza Facelift Side

    • फेसलिफ्ट मॉडल में नई ड्यूल-टोन साइड बॉडी क्लैडिंग भी मिलती है। वहीं रूफ रेल्स, ब्लैक्ड-आउट पिलर और फ्लोटिंग रूफ डिजाइन जैसे एलिमेंट्स को पहले जैसा ही रखा गया है।

    2026 Brezza Facelift Rear

    • पीछे की तरफ, ब्रेजा में सिग्नेचर एलईडी टेल लैंप्स बरकरार हैं। हालांकि, नया बंपर और नई सिल्वर स्किड प्लेट इसे एक स्पोर्टीटच देते हैं। एक खास बात यह है कि टर्बो वेरिएंट्स में एक्सक्लूसिव "टर्बो बूस्टरजेट" बैजिंग मिलती है, जबकि 1.5-लीटर के15सी इंजन वाली कार में "स्मार्ट हाइब्रिड" बैजिंग देखने को मिलेगी।

    2026 मारुति ब्रेजा: केबिन

    • केबिन के अंदर सबसे बड़ा बदलाव इसकी नई थीम है।

    2026 Brezza Facelift Interior

    • डैशबोर्ड अब प्रीमियम ड्यूल-टोन डार्क ब्राउन और ब्लैक फिनिश में आता है, जिसमें मेटैलिक सॉफ्ट-टच इंसर्ट्स और पियानो ब्लैक डिटेलिंग का इस्तेमाल किया गया है।

    2026 Brezza Facelift Interior

    • एक और बड़ा नया एडिशन 64-कलर एंबिएंट लाइटिंग का है, जिससे ग्राहक अपनी पसंद के हिसाब से केबिन का माहौल कस्टमाइज कर सकते हैं।

    2026 Brezza Facelift Interior

    • टॉप वेरिएंट्स में अब प्रीमियम लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलती है और फ्रंट सीट्स को पहले से चौड़ा और ज्यादा सपोर्टिव बनाया गया है, जिससे लंबी यात्राएं आरामदायक रहती हैं। 

    2026 मारुति ब्रेजा: फीचर

    • फीचर लिस्ट को भी इस फेसलिफ्ट के साथ बेहतर किया गया है।

    2026 Brezza Facelift HUD

    • ब्रेजा में अब एक बड़ा 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, बिल्ट-इन एलेक्सा, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और ओवर-द-एयर (ओटीए) अपडेट सपोर्ट करता है।

    2026 Brezza Facelift Touchscreen

    • गियर लीवर के आगे एक वायरलेस फोन चार्जर दिया गया है, जो अब एक्टिव कूलिंग के साथ आता है, यह चार्जिंग के दौरान स्मार्टफोन को ओवरहीट होने से बचाता है।

    2026 Brezza Facelift Wireless Charger

    • इलेक्ट्रिक सनरूफ अभी भी ऊपर वाले वेरिएंट्स में दिया जा रहा है और यह इस सेगमेंट के सबसे पसंदीदा फीचर में से एक है।

    2026 Brezza Facelift Sunroof

    • टॉप वेरिएंट्स में आगे वेंटिलेटेड सीट दी गई हैं, जो भारत की चिलचिलाती गर्मियों में इन्हें खास तौर पर उपयोगी बनाती हैं।

    2026 Brezza Facelift Ventilated Seats

    • मारुति कार में एक्यूआई डिस्प्ले वाला पीएम2.5 एयर प्यूरीफायर भी दिया गया है।

    सेफ्टी 

    • सेफ्टी के मामले में सबसे बड़े अपग्रेड्स में से एक एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) का जुड़ना है, हालांकि यह लेवल 1 है।

    • ब्रेजा को अब ब्लाइंड स्पॉट वॉर्निंग के साथ लेन चेंज अलर्ट मिलता है, जो लेन बदलते समय पीछे से आ रहे वाहनों का पता लगाने में मदद करता है। 

    • इसके अलावा, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट फीचर भी है, जो पार्किंग स्पॉट से रिवर्स करते समय ट्रैफिक की चेतावनी देता है।

    2026 Brezza Facelift 360 degree camera

    • 360-डिग्री कैमरा अब अतिरिक्त व्यूइंग एंगल्स ऑफर करता है, जिससे तंग जगहों पर पार्किंग आसान हो जाती है।

    2026 Brezza Facelift

    • फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और एक नया सेफ एग्जिट वार्निंग फीचर भी दिया गया है। 

    2026 Brezza Facelift BNCAP

    • गौरतलब है कि इसे पहले ही भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है।

    इंजन और परफॉर्मेंस

    मैकेनिकल तौर पर सबसे बड़ा अपडेट नए टर्बो-पेट्रोल इंजन के रूप में है।

    2026 Brezza Facelift Turbo Boosterjet

    ब्रेजा में अब 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल बूस्टरजेट इंजन का ऑप्शन मिलता है, जो पहले फ्रॉन्क्स में देखा गया है। यह इंजन उन खरीदारों के लिए है जो ज्यादा परफॉर्मेंस और तेज एक्सेलरेशन चाहते हैं।

    2026 Brezza Facelift Gearbox

    हालांकि, यह इंजन सिर्फ 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही उपलब्ध है, इसमें कोई ऑटोमैटिक ऑप्शन नहीं है।

    इंजन

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + माइल्ड-हाइब्रिड

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल + माइल्ड-हाइब्रिड (नया)

    पावर

    103 पीएस

    88 पीएस

    110 पीएस

    टॉर्क

    139 एनएम

    121.5 एनएम

    170 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी

    सर्टिफाइड माइलेज

    21.09 किलोमीटर प्रति लीटर (एलएक्सआई, वीएक्सआई एमटी)/20.81 किलोमीटर प्रति लीटर (जेडएक्सआई एमटी)/ 20.17 किलोमीटर प्रति लीटर (एटी)

    26.90 किलोमीटर प्रति किलोग्राम

    20.47 किलोमीटर प्रति लीटर (एलएक्सआई, वीएक्सआई)/ 19.96 किलोमीटर प्रति लीटर (जेडएक्सआई, जेडएक्सआई प्लस)

    इसके अलावा, 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी मिलना जारी है, जो रिफाइनमेंट और बेहतर माइलेज पर फोकस करता है। सीएनजी ऑप्शन में अब अंडरबॉडी-माउंटेड सीएनजी टैंक मिलता है, जिससे बूट स्पेस में सामान रखने के लिए ज्यादा जगह मिलती है।

    यह भी पढ़ें: 2026 मारुति ब्रेजा के किस वेरिएंट में मिलता है कौनसा इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन, जानिए यहां

    कीमत और मुकाबला

    2026 मारुति ब्रेजा की शुरुआती कीमत 7.40 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री, एक्स-शोरूम) है। इसका मुकाबला टाटा नेक्सन, हुंडई वेन्यू, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, स्कोडा कायलाक, किआ सिरोस, मारुति फ्रॉन्क्स, टोयोटा टाइजर, किआ सोनेट, निसान मैग्नाइट, और रेनो काइगर जैसी सबकॉम्पैक्ट एसयूवी कार से है। 

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