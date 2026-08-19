2026 Mahindra BE 6 SPORTEQ One: जानिए इलेक्ट्रिक कार के बेस मॉडल में क्या कुछ मिलता है खास

Mahindra ने अपनी नई BE 6 SPORTEQ को लॉन्च कर दिया है, जिसमें कई नए और आकर्षक फीचर्स शामिल किए गए हैं। इस इलेक्ट्रिक SUV में ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप, ड्रिफ्ट मोड, और एक नया बैटरी पैक ऑप्शन भी दिया गया है। सबसे खास बात यह है कि ये BaaS (Battery-as-a-Service) सब्सक्रिप्शन के साथ भी उपलब्ध है, जिससे इसकी अपफ्रंट कॉस्ट घटाकर 11.45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो जाती है। यह कीमत निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में हलचल मचा सकती है।

ऐसे में यह सवाल उठना लाज़मी है कि इतनी कम कीमत में, एक फ्यूचरिस्टिक दिखने वाली इलेक्ट्रिक SUV के बेस वेरिएंट में Mahindra आखिर क्या-क्या दे रही है? चलिए, 2026 Mahindra BE 6 SPORTEQ के 'One' वेरिएंट के हर पहलू पर विस्तार से नज़र डालते हैं।

डिज़ाइन

Mahindra BE 6 का आगे का डिज़ाइन ऐसा लगता है मानो इसे सीधे किसी डिज़ाइनर की स्केचबुक से उठाकर प्रोडक्शन लाइन पर भेज दिया गया हो। सामने की तरफ एक बेहद पतली और एरोडायनामिक लाइन है जो पूरे फ्रंट को कवर करती है और LED हेडलैंप्स में मिलने वाली सिंगल स्ट्रिप LED DRL (डे-टाइम रनिंग लाइट्स) के साथ खूबसूरती से मिल जाती है। यह डिज़ाइन न केवल इसे एक मॉडर्न लुक देता है, बल्कि इसकी एफिशिएंसी भी बेहतर होती है। इसके अलावा, बोनट के ऊपर एयर इंटेक्स दिए गए हैं। ये एयर इंटेक्स हाईवे पर तेज रफ़्तार में चलते समय BE 6 की स्टेबिलिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे ड्राइवर को ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है।

साइड से देखने पर, BE 6 अपनी शार्प लाइन्स और बड़े आकार के कारण सड़क पर एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराती है। इसमें फ्लश डोर हैंडल्स दिए गए हैं, जो आजकल प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार में एक आम फीचर बन गया है। यह न केवल कार के लुक को क्लीन और मॉडर्न बनाता है, बल्कि इसके एरोडायनामिक्स को भी बेहतर करता है। पीछे की तरफ, इसकी रूफलाइन एक कूपे की तरह ढलान लेती है, जो इसे एक स्पोर्टी और स्टाइलिश सिल्हूट देती है।

इसकी विंडो लाइन भी काफी अनोखी है, जो उस पॉइंट पर ऊपर की ओर उठती है जहां रियर डोर हैंडल मौजूद है। इसके अलावा, ORVMs (आउटसाइड रियर-व्यू मिरर) पर LED इंडिकेटर्स, व्हील आर्च पर ब्लैक क्लैडिंग, और एयरो-व्हील कवर्स के साथ 18-इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं। हालांकि ये अलॉय व्हील्स नहीं हैं, लेकिन एयरो कवर्स इन्हें स्टाइलिश दिखाने के साथ-साथ रेंज को बेहतर बनाने में भी मदद करते हैं।

BE 6 One का रियर डिज़ाइन इसके फ्रंट और साइड प्रोफाइल की तरह ही स्पोर्टी और फ्यूचरिस्टिक है। इसमें इंटीग्रेटेड स्प्लिट स्पॉइलर्स के साथ एक आकर्षक टेल सेक्शन मिलता है, जो इसे एक परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड लुक देता है। रियर बंपर पर टेक्सचर्ड फॉक्स डिफ्यूज़र ट्रीटमेंट दिया गया है, जो इसके स्पोर्टी कैरेक्टर को और बढ़ाता है।

BE 6 One वेरिएंट में LED टेललैंप्स की एक सिंगल लाइन है जो कार की चौड़ाई तक फैली हुई है। टॉप वेरिएंट्स में पूरा C-शेप्ड LED टेललैंप सेटअप मिलता है।

कलर ऑप्शन

Mahindra BE 6 One छह कलर ऑप्शन: Firestorm Orange, Stealth Black, Deep Forest, Everest White, Tango Red और Desert Myst में उपलब्ध है। बेस One वेरिएंट में कई कलर ऑप्शन हैं, जिनमें से हमारी राय में Firestorm Orange इसे शानदार लुक देता है। यह हर कलर में कैसी दिखती है, यह जानने के लिए हमारी BE 6 कलर से जुड़ी स्टोरी देखें।

केबिन

Mahindra BE 6 One के केबिन में कदम रखते ही यह यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि यह इस इलेक्ट्रिक SUV का बेस वेरिएंट है। इसका एयरप्लेन-इंस्पायर्ड केबिन इसे सेगमेंट की दूसरी कारों से बिल्कुल अलग बनाता है। 'One' वेरिएंट में भी वह खास हैलो पैनल मिलता है, जो ड्राइवर को फ्रंट पैसेंजर से अलग करता है और ड्राइविंग एक्सपीरियंस को ज्यादा फोकस्ड बनाता है।

इसमें टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिस पर MID, वॉल्यूम और क्रूज़ कंट्रोल के लिए कंट्रोल्स मिलते हैं। BE 6 One में एक फ्लोटिंग ट्विन-डिजिटल डिस्प्ले सेटअप भी है, जिसमें एक इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल है। ड्यूल-टोन सेज ग्रीन और ग्रे इंटीरियर थीम केबिन को एक प्रीमियम और हवादार अहसास देती है। इसके अलावा, "पुल टू ओपन" इनसाइड डोर हैंडल्स भी दिए गए हैं जो रेस कार से प्रेरित लगते हैं। कुल मिलाकर, केबिन का माहौल स्पोर्टी है और यह बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देता कि यह एक एंट्री-लेवल वेरिएंट है।

फीचर और सेफ्टी

फीचर्स के मामले में Mahindra BE 6 One वेरिएंट काफी लोडेड है। इसमें वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay के साथ 12.3-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन डिस्प्ले और 12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है। यह ट्विन-स्क्रीन सेटअप केबिन को एक बेहद मॉडर्न और हाई-टेक फील देता है। इसके साथ ही, इसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी दी गई है।

अन्य फीचर में हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, आगे और पीछे के पैसेंजर्स के लिए तीन USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट्स, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM, और क्रूज कंट्रोल शामिल हैं। सबसे खास बात यह है कि इस बेस वेरिएंट से ही नए TEQ Play और TEQ Drive फीचर्स भी मिलते हैं, जो इसके यूजर एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाएंगे।

Mahindra ने सेफ्टी को हमेशा प्राथमिकता दी है, और BE 6 One वेरिएंट भी इसका अपवाद नहीं है। इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं, जो किसी भी दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं।

इसके अलावा, इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), और ड्राइवर ड्राउज़ीनेस डिटेक्शन (जो ESC-बेस्ड है) जैसे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं। चारों पहियों में डिस्क ब्रेक्स, एक रियर-व्यू कैमरा, और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी स्टैंडर्ड हैं।

बैटरी और परफॉर्मेंस

Mahindra BE 6 One वेरिएंट में 59 kWh का बैटरी पैक दिया गया है। यह BaaS (Battery-as-a-Service) सब्सक्रिप्शन के साथ भी उपलब्ध है, जो इस इलेक्ट्रिक SUV को और भी ज्यादा किफायती बना देता है।

बैटरी पैक 59 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 (रियर-व्हील ड्राइव) पावर 232 पीएस टॉर्क 360 एनएम सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2) 573 किलोमीटर

भले ही BE 6 में सिंगल बैटरी पैक का ऑप्शन है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस और रेंज काफी प्रभावशाली है। 232 PS की पावर और 360 Nm का टॉर्क इसे चलाने में काफी मजेदार बनाता है। 573 km की सर्टिफाइड रेंज का मतलब है कि लंबी दूरी की यात्राओं के दौरान भी रेंज की चिंता कम होगी। इसके अलावा, 'One' वेरिएंट से ही मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स, मल्टी-लेवल रीजनरेटिव ब्रेकिंग, वर्चुअल इंजन साउंड और यहां तक कि एक ड्रिफ्ट मोड भी मिलता है।

कीमत और मुकाबला

Mahindra BE 6 One की शुरुआती कीमत 19.45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, यह कीमत बिना चार्जर वाले ऑप्शन के लिए है। हालांकि, BaaS (Battery-as-a-Service) के साथ आप इस कार को 11.45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर खरीद सकते हैं और बैटरी के लिए 3.75 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से रेंटल फीस चुकानी होगी। यह मॉडल उन ग्राहकों के लिए बेहतरीन है जो शुरुआती लागत कम रखना चाहते हैं।

भारतीय बाजार में Mahindra BE 6 का मुकाबला Tata Sierra EV, VinFast VF7, MG ZS EV, Hyundai Creta Electric, Maruti e Vitara, Tata Curvv EV, और Toyota Ebella जैसी इलेक्ट्रिक SUV से है।

कारदेखो का क्या है कहना

Mahindra BE 6 One वेरिएंट अपने सेगमेंट में एक बेहद मजबूत दावेदार के रूप में उभरता है। यह बेस वेरिएंट होने के बावजूद फीचर्स से भरपूर है। ट्विन-डिस्प्ले सेटअप, ड्राइवर को अलग करने वाला हैलो पैनल, और ड्यूल-टोन सेज ग्रीन और ग्रे इंटीरियर इसे एक प्रीमियम और स्पोर्टी फील देते हैं।

59 kWh के बैटरी पैक के साथ 573 km की रेंज काफी उपयोगी है और यह रेंज की चिंता को काफी हद तक दूर कर देती है। इसके ऊपर, Mahindra का बेस वेरिएंट से ही ड्रिफ्ट मोड जैसा फीचर देना एक साहसिक कदम है, जो ड्राइविंग के शौकीनों को निश्चित रूप से आकर्षित करेगा। BaaS ऑप्शन के साथ 11.45 लाख रुपये की शुरुआती कीमत इसे उन ग्राहकों के लिए एक बेहद आकर्षक विकल्प बनाती है जो एक फ्यूचरिस्टिक, फीचर-लोडेड और मजेदार इलेक्ट्रिक SUV चाहते हैं, लेकिन एक सीमित बजट में। कुल मिलाकर, BE 6 One इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि एक बेस मॉडल भी बिना किसी बड़े समझौते के एक शानदार पैकेज हो सकता है।

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