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    2026 Skoda Slavia Facelift में हुए हैं 5 बड़े बदलाव, डालिए एक नजर

    इन अपडेट्स से स्लाविया की पर्सनैलिटी तो नहीं बदलती, लेकिन ये उसे काफी बेहतर बनाने में मदद करते हैं।

    सोनू
    सोनू
    Published On अगस्त 19, 2026 17:11 ist
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    published onAug 19, 2026 17:11 IST
    last updated onAug 19, 2026 17:11 IST
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    Skoda Slavia Facelift

    Skoda India ने Slavia फेसलिफ्ट से पर्दा उठा दिया है। हालांकि ज्यादातर बदलाव बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन इनमें से कुछ अपडेट्स इस सेडान को बेहतर ऑल-राउंडर बनाने में मदद करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि नई Slavia कार में क्या बदला है और ये बदलाव इसकी पर्सनैलिटी को कितना निखारते हैं, तो यहां उन टॉप 5 बदलावों की लिस्ट है जिनके बारे में आपको जानना चाहिए।

    रियर सीट मसाजर

    शायद इस फेसलिफ्ट का सबसे बड़ा हाईलाइट एक ऐसे फीचर का जुड़ना है जो आमतौर पर लग्ज़री कार में भी नहीं मिलता, वह है रियर सीट मसाजर। Skoda ने इस फीचर को सबसे पहले Kushaq में पेश किया था, और यह निश्चित रूप से उन खरीदारों के बीच हिट साबित होगा जो ड्राइवर के साथ कार में चलना पसंद करते हैं। यह Slavia को अपनी क्लास में एक यूनिक कम्फर्ट एडवांटेज देता है, जो लंबी यात्राओं को और भी आरामदायक बना देगा।

    Skoda Slavia Facelift

    8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    नई Slavia में एक बड़ा मैकेनिकल बदलाव है। इसके 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ अब एक नया 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (AT) दिया गया है, जो पुरानी कार की 6-स्पीड यूनिट की जगह लेता है। यह नया गियरबॉक्स न सिर्फ सेडान को एक बेहतर हाईवे क्रूज़र बनाएगा, बल्कि इससे कार के माइलेज के आंकड़ों में भी सुधार होने की उम्मीद है। दो अतिरिक्त गियर होने से इंजन हाइवे पर कम RPM पर क्रूज़ कर पाएगा, जिससे केबिन शांत रहेगा और माइलेज भी बेहतर होगा। हालांकि, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि यह गियरबॉक्स सभी वेरिएंट्स में उपलब्ध नहीं होगा। यहां स्लाविया के वेरिएंट अनुसार पावरट्रेन ऑप्शन देखें

    Skoda Slavia Facelift

    स्टाइल में हल्के बदलाव

    Slavia हमेशा से ही एक क्लासी और आकर्षक दिखने वाली सेडान कार रही है। इसके लुक में थोड़ी और ताजगी लाने के लिए, Skoda ने सेडान की स्टाइल को कुछ कॉस्मेटिक बदलावों और एक नए कलर के साथ अपडेट किया है। इन बदलावों में एक अपडेटेड फ्रंट फेसिया शामिल है जिसमें बंपर को और शार्प डिज़ाइन दिया गया है। इसके अलावा, नए डिज़ाइन वाले 16-इंच के अलॉय व्हील्स, फॉक्स कार्बन फाइबर एक्सेंट्स और दो नए कलर शेड्स भी ऑफर किए गए हैं। ये बदलाव बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन मिलकर Slavia के सोफिस्टिकेटेड लुक को और निखारते हैं।

    Skoda Slavia Facelift

    अपग्रेडेड स्क्रीन

    फेसलिफ़्ट Slavia में अब एक बड़ा 10.25-इंच का फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन भी इंटीग्रेटेड है। इसके साथ ही, 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम को भी अपडेट किया गया है और इसमें AI असिस्टेंट जैसी नई टेक्नोलॉजी जोड़ी गई है। यह कोई बहुत बड़ा अपग्रेड नहीं है, लेकिन नई और बेहतर स्क्रीन केबिन के एक्सपीरियंस को मॉडर्न बनाती हैं और इस्तेमाल में सुविधा भी बढ़ाती हैं।

    Skoda Slavia Facelift

    360-डिग्री कैमरा

    एक सेफ्टी फीचर जो पिछले कुछ सालों में तेज़ी से आम हो गया है, वह है 360-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा, और अब Slavia में भी यह फीचर शामिल कर लिया गया है। भारत के ट्रैफिक और तंग पार्किंग स्पॉट्स में यह फीचर बेहद उपयोगी साबित होता है। यह कैमरा ड्राइवर को कार के चारों ओर का व्यू देता है, जिससे पार्किंग और तंग जगहों से निकलना बहुत आसान हो जाता है। Slavia में दिया गया सराउंड व्यू कैमरा क्रिस्प रेजोल्यूशन और एक 3D व्यू मोड भी ऑफर करता है, जो इसकी उपयोगिता को और बढ़ाता है।

    Skoda Slavia Facelift

    कारदेखो का क्या है कहना

    लॉन्च के बाद से Slavia ने अपने लिए एक अच्छा फैन बेस तैयार किया है, और इसकी वजह भी साफ है। यह एक सोफिस्टिकेटेड फील, क्लासी डिज़ाइन और वे सभी मॉडर्न फीचर्स ऑफर करती है जिनकी आज के खरीदार उम्मीद करते हैं, और वह भी एक भारी-भरकम प्राइस टैग के बिना। यह फेसलिफ्ट उसी सफल फॉर्मूले पर है और उसे कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स के साथ और बेहतर बनाता है, ताकि एक सच में ऑल-राउंडर सेडान कार तैयार की जा सके। रियर सीट मसाजर और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स इसे सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनाते हैं। हालांकि, इस फेसलिफ्ट का सेडान की सेल्स पर क्या असर होगा, यह देखना बाकी है, और इसका असली जवाब कीमतों के ऐलान के बाद ही पता चलेगा।

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    सोनू
    सोनू

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