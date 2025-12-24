सभी
    न्यू जनरेशन किआ सेल्टोस 2026: इन 7 कारणों के चलते पुराने मॉडल से बेहतर है नया मॉडल

    प्रकाशित: दिसंबर 24, 2025 05:09 pm । भानु

    New Kia Seltos Over Old Kia Seltos

    किआ ने नए जनरेशन की सेल्टोस को ग्लोबल लेवल पर लॉन्च कर दिया है, जिसमें पुराने मॉडल की तुलना में कई अपडेट किए गए हैं। इनमें बड़े फुटप्रिंट के साथ-साथ डिजाइन और इंटीरियर में भी महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं। तो चलिए देखते हैं कि न्यू जनरेशन सेल्टोस में पुराने मॉडल के मुकाबले क्या कुछ दिया गया है अलग:

    बड़ा साइज

    सबसे पहले, पुराने मॉडल के मुकाबले 2026 सेल्टोस का साइज बड़ा है। नई जनरेशन की सेल्टोस 95 मिलीमीटर लंबी और 80 मिलीमीटर चौड़ी है। यह 30 मिलीमीटर अधिक चौड़ी भी है और इसमें 14 लीटर का अतिरिक्त बूट स्पेस भी दिया गया है। अपडेटेड डिज़ाइन एलिमेंट्स के साथ-साथ, बढ़े हुए साइज से नई जनरेशन की सेल्टोस की रोड प्रजेंस बेहतर हो गई है, साथ ही केबिन स्पेस और ओवरआॅल प्रैक्टिकेलिटी भी पुराने मॉडल की तुलना में बढ़ जाती है।

    पैरामीटर

    पुरानी किआ सेल्टोस 

    नई किआ सेल्टोस 

    अंतर

    लंबाई

    4365 मिलीमीटर

    4460 मिलीमीटर

    (+95 मिलीमीटर)

    चौड़ाई 

    1800 मिलीमीटर

    1830 मिलीमीटर

    (+30 मिलीमीटर)

    ऊंचाई 

    1645 मिलीमीटर

    1635 मिलीमीटर

    (-10 मिलीमीटर)

    व्हीलबेस

    2610 मिलीमीटर

    2690 मिलीमीटर

    (+80 मिलीमीटर)

    बूट स्पेस

    433 लीटर

    447 लीटर

    (+14 लीटर)

    Kia Seltos 2026

    फ्लश-टाइप डोर हैंडल

    2026 सेल्टोस के डिज़ाइन में एक महत्वपूर्ण बदलाव फ्लश-टाइप डोर हैंडल हैं। पुराने सेल्टोस मॉडल में लगे पारंपरिक डोर हैंडल के विपरीत, नए मॉडल में फ्लश-टाइप डोर हैंडल दिए गए हैं। इससे भी अच्छी बात यह है कि ये मोटराइज्ड हैं, जिससे सेल्टोस ओनर्स को अतिरिक्त सुविधा मिलती है।

    Kia Seltos 2026

    क्लाइमेट कंट्रोल के लिए 5 इंच टचस्क्रीन के साथ 12.3 इंच डुअल स्क्रीन लेआउट

    न्यू जनरेशन किआ सेल्टोस के पूरी तरह से बदले हुए इंटीरियर की सबसे प्रमुख खासियत इसका अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है। पुरानी सेल्टोस में मिलने वाले छोटे 10.25 इंच के डिस्प्ले की तुलना में, अब इसमें 12.3 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12.3 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दे दिया गया है। इस अपडेट में क्लाइमेट कंट्रोल के लिए एक अलग से 5 इंच का टचस्क्रीन पैनल भी जोड़ा गया है।

    Kia Seltos 2026

    पैनोरमिक सनरूफ

    पुराने सेल्टोस मॉडल में केवल सिंगल-पैनल सनरूफ का विकल्प मिलता था। इसके विपरीत, नए जनरेशन के मॉडल में पैनोरमिक सनरूफ दी गई है जो केबिन के बड़े हिस्से को कवर करती है। इससे केबिन में ज्यादा रोशनी आती है और इंटीरियर में एक खुलेपन का अहसास होता है। वेरिएंट के अनुसार फीचर्स और इस सबसे लोकप्रिय फीचर वाले मॉडल की जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लिक करें

    Kia Seltos 2026

    साइड पार्किंग सेंसर

    किआ ने नई सेल्टोस के सेफ्टी किट में एक नया फीचर जोड़ा है जो साइड पार्किंग सेंसर है। आगे और पीछे के सेंसर के साथ, ये सेंसर व्हीकल के साइड पर मौजूद बाधाओं का पता लगाने में मदद करते हैं, जिससे तंग जगहों और पार्किंग स्पेस में गाड़ी चलाना आसान हो जाता है।

    Kia Seltos 2026

    लंबर सपोर्ट के साथ 10 तरह से एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट और ओआरवीएम के लिए मेमोरी फ़ंक्शन

    सेल्टोस 2026 मॉडल में 10 तरह से एडजस्ट होने वाली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दी गई है, जिसमें पावर से एडजस्ट होने वाला लंबर सपोर्ट भी शामिल है। पुराने मॉडल में 8 तरह से एडजस्ट होने वाली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट दी गई थी, जिसमें लंबर सपोर्ट नहीं था। लंबर सपोर्ट के जुड़ने से आपकी पीठ को आराम मिलता है, खासकर लंबी यात्राओं के दौरान। 

    Kia Seltos 2026

    इसके अलावा, ओआरवीएम और ड्राइवर सीट के लिए मेमोरी फ़ंक्शन के जुड़ने से, अगर कार में कई लोग होंगे तो आप अलग-अलग एडजस्टमेंट के साथ दो प्रोफ़ाइल सेव कर सकते हैं।

    अधिक कलर विकल्प

    किआ 2026 सेल्टोस को चार एक्सट्रा एक्सटीरियर कलर के साथ पेश कर रही है, जिससे कलर्स की कुल संख्या 12 हो गई है। इन चार नए कलर विकल्प में मॉर्निंग हेज़, मैग्मा रेड, फ्रॉस्ट ब्लू और आइवरी सिल्वर ग्लॉस 

    शामिल हैं। इन सभी को तस्वीरों में यहां देखें

    Kia Seltos 2026

    ये सभी वो बदलाव हैं जो नई जनरेशन की सेल्टोस में पुराने मॉडल के मुकाबले किए गए हैं। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको इनमें से कौन सा बदलाव सबसे ज्यादा पसंद आया। हालांकि ये बदलाव शानदार हैं, लेकिन इंटरनेशनल मॉडल की तुलना में भारत में लॉन्च हुई सेल्टोस में कुछ फीचर्स की कमी है

    न्यू जनरेशन किआ सेल्टोस 2026: इन 7 कारणों के चलते पुराने मॉडल से बेहतर है नया मॉडल
