2025 एमजी हेक्टर के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां

संशोधित: दिसंबर 17, 2025 12:54 pm | सोनू

Write a कमेंट

एमजी हेक्टर पहले से ज्यादा टेक्नोलॉजी से भरपूर है और अब ये ज्यादा किफायती भी हो गई है

नई 2025 एमजी हेक्टर भारत में लॉन्च हो चुकी है, यह मिड साइज सेगमेंट में फीचर और टेक्नोलॉजी से भरपूर एसयूवी कार के तौर पर अपनी पहचान बनाए हुए है। नए स्टाइल, अपग्रेड इंफोटेनमेंट सिस्टम और कई वेरिएंट में उपलब्ध होने के कारण हेक्टर गाड़ी न सिर्फ मिड-साइज एसयूवी बल्कि कीमत के मोर्चे पर हुंडई क्रेटा जैसी छोटी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार को भी टक्कर देने के लिए तैयार है।

नई हेक्टर गाड़ी पांच वेरिएंट: स्टाइल, शार्प प्रो, स्मार्ट प्रो, शार्प प्रो और सेव्वी प्रो में उपलब्ध है। अगर आप हेक्टर न्यू मॉडल को खरीदने की सोचने रहे हैं तो यहां इसके वेरिएंट अनुसार फीचर पर एक नजर डालिए:

एमजी हेक्टर स्टाइल

एक्सटीरियर केबिन कंफर्ट इंफोटेनमेंट सेफ्टी प्रोजेक्टर हैलोजन हेडलैंप

एलईडी डीआरएल

पार्शियल एलईडी टेल लैंप

कवर के साथ 17-इंच स्टील व्हील

शार्क फिन एंटीना (माइक्रो टाइप)

रूफ-माउंटेड स्पॉइलर

टर्न इंडिकेटर के साथ ओआरवीएम फैब्रिक सीटें

डोर हैंडल के लिए सिल्वर फिनिश

आगे और पीछे रीडिंग लाइट्स (नॉन-एलईडी)

लेदरेट आर्मरेस्ट और डोर पैड टिल्ट स्टीयरिंग व्हील

दूसरी पंक्ति में रिक्लाइन सीट

आगे और पीछे चार्जिंग पोर्ट

वन-टच अप और डाउन के साथ सभी पावर विंडो

पीछे वाइपर और वॉशर मल्टी-इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले

ब्लूटूथ, यूएसबी कनेक्टिविटी के साथ ऑडियो सिस्टम

4 स्पीकर 6 एयरबैग

ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक

ईबीडी के साथ एबीएस

ईएससी

पीछे पार्किंग सेंसर

आईएसओफिक्स चाइल्ड एंकरेज

आगे और पीछे डिफॉगर

अगर आपका बजट कम है तो हेक्टर बेस मॉडल स्टाइल को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी जरूरी फीचर और सेफ्टी मिलती है। हालांकि इसमें कुछ चीजों का अभाव है, जैसे कि इसमें पार्किंग कैमरा नहीं दिया गया है, जो कि एक मिड साइज एसयूवी कार में होना चाहिए।

दिलचस्प बात ये है कि हेक्टर बेस मॉडल की कीमत टाटा सिएरा जैसी छोटी एसयूवी कार के बराबर है। ऐसे में आपको उतने ही पैसों में एक बड़ी एसयूवी कार मिल रही है।

इस स्टोरी में 2025 एमजी हेक्टर की वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट देखिए।

एमजी हेक्टर सिलेक्ट प्रो

एक्सटीरियर केबिन कंफर्ट इंफोटेनमेंट सेफ्टी एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप

स्किड प्लेट्स के लिए क्रोम फिनिश

फुल एलईडी टेल लैंप

कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप

आगे हैलोजन फॉग लैंप

पीछे एलईडी फॉग लैंप

17-इंच अलॉय व्हील्स

शार्क फिन एंटीना आगे और पीछे स्कफ प्लेट्स

क्रोम डोर हैंडल

एलईडी रीडिंग लाइट्स स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स

जेस्चर कंट्रोल्स

पैनोरमिक सनरूफ

वायरलेस फोन चार्जर

क्रूज कंट्रोल्स

ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

कूल्ड ग्लवबॉक्स

ड्राइवर और को-ड्राइवर वैनिटी मिरर

सनग्लास होल्डर 14-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम

वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले

6 स्पीकर

डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले रिवर्स पार्किंग कैमरा

कॉर्नरिंग फॉग लैंप

ट्रम्पेट हॉर्न

सेलेक्ट प्रो वेरिएंट से पता चलता है कि हेक्टर वास्तव में टेक्नोलॉजी से भरपूर एसयूवी कार है। 14-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम और पैनोरमिक सनरूफ जुड़ने से केबिन अनुभव पूरी तरह से बदल गया है, जिससे यह कहीं ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम लगती है।

वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर रोजाना की ड्राइविंग को और भी सुविधाजनक बनाते हैं। यह वेरिएंट उन लोगों के लिए सही है जो महंगे वेरिएंट लिए बिना थोड़ा प्रीमियम अनुभव चाहते हैं।

इसमें बड़ा इंफोटेनमेंट मिलना अच्छी बात है, लेकिन आप ऑडियो सिस्टम को अपग्रेड करने के बारे में विचार कर सकते हैं, क्योंकि इस साइज की कार के लिए 6 स्पीकर शायद काफी न हों।

एमजी हेक्टर स्मार्ट प्रो

एक्सटीरियर केबिन कंफर्ट इंफोटेनमेंट सेफ्टी 18-इंच अलॉय व्हील

डोर हैंडल पर क्रोम फिनिश डुअल-टोन इंटीरियर

लेदरेट सीटें

लेदर चढ़ा स्टीयरिंग व्हील कनेक्टेड कार फीचर

ड्राइव मोड्स

स्मार्ट की के साथ पुश-बटन स्टार्ट-स्टॉप

ऑटो ओआरवीएम 8-स्पीकर साउंड सिस्टम आगे पार्किंग सेंसर

इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

टीपीएमएस

स्मार्ट प्रो में सुविधा और वैल्यू का एक अच्छा बैलेंस है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण सेफ्टी फीचर, एक बेहतर ऑडियो सिस्टम, बड़े व्हील और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी व पुश बटन स्टार्ट-स्टार्ट जैसे कंफर्ट फीचर हैं जो इसे खास बनाते हैं।

इस वेरिएंट में लेदरेट फिनिश मिलती है जो प्रीमियमनेस का भी अहसास कराती है।

एमजी हेक्टर शार्प प्रो

एक्सटीरियर केबिन कंफर्ट इंफोटेनमेंट सेफ्टी एलईडी फॉग लैंप

विंडो के चारों ओर क्रोम फिनिश

क्रोम बॉडी क्लेडिंग - 8-कलर एम्बिएंट लाइटिंग

आगे वेंटिलेटेड सीटें

पावर्ड ड्राइवर और को-ड्राइवर सीटें

ऑटो हेडलैंप

रेन-सेंसिंग वाइपर

ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

स्टीयरिंग व्हील के लिए टेलिस्कोपिक फीचर इन्फिनिटी बाय हरमन साउंड सिस्टम -

शार्प प्रो वेरिएंट उन लोगों के लिए है जो हेक्टर का प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते हैं, लेकिन टॉप मॉडल वाले कुछ एक्सक्लूसिव फीचर छोड़ने को तैयार हैं। इस वेरिएंट में लग्जरी और वैल्यू का अच्छा बैलेंस है। आगे वेंटिलेटेड सीटें, पावर्ड ड्राइवर सीट और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर के साथ इस वेरिएंट में बेहतर कंफर्ट है, जो खासकर लंबा सफर करने वालों के लिए सही है।

अधिकांश लोगों के लिए हेक्टर लाइनअप में यह अच्छा ऑल-राउंडर वेरिएंट साबित होगा।

एमजी हेक्टर सेव्वी प्रो

एक्सटीरियर केबिन कंफर्ट इंफोटेनमेंट सेफ्टी - - पावर्ड टेलगेट

एयर प्यूरीफायर - 360-डिग्री कैमरा

लेवल-2 एडीएएस

इस वेरिएंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें 360 डिग्री कैमरा मिलता है, जो कई स्थितियों में जान बचाने वाला हो सकता है। इस वेरिएंट में हेक्टर का सचा फ्लैगशिप अनुभव मिलता है। यह वेरिएंट उन लोगों के लिए सही है जो हाईवे पर गाड़ी चलाना पसंद करते हैं और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल व लेन कीप असिस्ट जैसे एडीएएस फीचर के साथ टेक्नोलॉजी को अहमियत देते हैं। अगर आपके पास बजट की कोई दिक्कत नहीं है और हेक्टर का पूरा अनुभव चाहते हैं तो सेव्वी प्रो सबसे अच्छा ऑप्शन है।

क्या आप नई हेक्टर के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं? एसयूवी कार की फोटो गैलरी और अन्य जानकारी के लिए यह स्टोरी देखें।

पावर्ड टेलगेट में कंफर्ट के लिए जेस्चर कंट्रोल भी मिलता है।

हेक्टर प्लस

एमजी ने रेगुलर हेक्टर के साथ हेक्टर प्लस भी पेश की है। हेक्टर प्लस केवल दो वेरिएंट: शार्प प्रो और सेव्वी प्रो में आती है। रेगुलर हेक्टर की तुलना में हेक्टर प्लस में आपको ड्यूल-टोन टेन इंटीरियर, दूसरी पंक्ति के लिए स्लाइडिंग फंक्शन, तीसरी पंक्ति में यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, तीसरी पंक्ति के लिए अलग से फेन स्पीड कंट्रोल, और तीसरी पंक्ति में 50-50 स्प्लिट सीटें मिलती है।

ये सभी फीचर उन फीचर के अलावा है जो आपको रेगुलर हेक्टर में पहले से मिलते हैं।

कंपेरिजन

एमजी हेक्टर का मुकाबला टाटा सफारी, हुंडई अल्कजार और महिंद्रा एक्सयूवी700 से है। अब हेक्टर की कीमत कम हो गई है, और इसका मुकाबला टाटा सिएरा, मारुति विक्टोरिस, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर, फॉक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक और होंडा एलिवेट जैसी एसयूवी कार से भी रहेगा।

यह भी देखें: एमजी हेक्टर ऑन रोड प्राइस