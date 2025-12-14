पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज: 2026 किआ सेल्टोस से पर्दा उठा, महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ का टीजर जारी, नई एमजी हेक्टर की फोटो लीक हुई, मिनी कूपर कनवर्टिबल लॉन्च, और बहुत कुछ