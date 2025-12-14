पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज: 2026 किआ सेल्टोस से पर्दा उठा, महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ का टीजर जारी, नई एमजी हेक्टर की फोटो लीक हुई, मिनी कूपर कनवर्टिबल लॉन्च, और बहुत कुछ

पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज: 2026 किआ सेल्टोस से पर्दा उठा, महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ का टीजर जारी, नई एमजी हेक्टर की फोटो लीक हुई, मिनी कूपर कनवर्टिबल लॉन्च, और बहुत कुछ
प्रकाशित: दिसंबर 14, 2025 02:47 pm । सोनू
-
- Write a कमेंट
क्या आप पिछले सप्ताह कारदेखो पर कुछ ऑटोमोटिव न्यूज देखना भूल गए? चिंता न करें। हमने बीते सप्ताह की सभी टॉप कार न्यूज की लिस्ट बनाई है, ताकि आप अपडेट रहें।
नई किआ सेल्टोस 2026 से उठा पर्दा
किआ मोटर्स ने दूसरी जनरेशन सेल्टोस से पर्दा उठाया है। यह अब पहले से बड़ी, बोल्ड और ज्यादा फीचर लोडेड है। इसमें पहले वाले तीनों इंजन विकल्प दिए गए हैं। इसकी कीमत की घोषणा इस तारीख को होगी।
महिंद्रा एक्सयूवी700 फेसलिफ्ट का नाम एक्सयूवी 7एक्सओ होगा
आगामी महिंद्रा एक्सयूवी700 फेसलिफ्ट को एक्सयूवी 7एक्सओ नाम दिया जाएगा। कंपनी ने अपडेट एसयूवी कार का टीजर जारी किया है, इसमें कुछ नए डिजाइन टच और नया कलर मिलेगा। क्या आप महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ में दिलचस्पी रखते हैं? इसे 5 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा लेकिन उससे पहले इस तारीख को इसकी बुकिंग शुरू होगी।
लॉन्च से पहले एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट लीक हुई
एमजी मोटर इंडिया हेक्टर फेसलिफ्ट को 15 नवंबर को लॉन्च करने वाली है। लेकिन लॉन्च से पहले फेसलिफ्ट एसयूवी कार की फोटो लीक हुई है, जिससे हमें इसके डिजाइन की कई अहम जानकारी मिली है। इसमें कुछ छोटे-मोटे बदलाव और कुछ नए फीचर शामिल होने की उम्मीद है।
मिनी कूपर कन्वर्टिबल लॉन्च
मिनी ने कूपर कन्वर्टिबल एस को लॉन्च किया है। इसमें जबरदस्त ड्राइव एक्सपीरियंस के लिए पावरफुल 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है। यहां देखिए मिनी कूपर कन्वर्टिबल एस की प्राइस लिस्ट।