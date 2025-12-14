सभी
    पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज: 2026 किआ सेल्टोस से पर्दा उठा, महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ का टीजर जारी, नई एमजी हेक्टर की फोटो लीक हुई, मिनी कूपर कनवर्टिबल लॉन्च, और बहुत कुछ

    प्रकाशित: दिसंबर 14, 2025 02:47 pm । सोनू

    69 Views
    kia seltos 2026, mahindra xuv 7xo, mg hector

    क्या आप पिछले सप्ताह कारदेखो पर कुछ ऑटोमोटिव न्यूज देखना भूल गए? चिंता न करें। हमने बीते सप्ताह की सभी टॉप कार न्यूज की लिस्ट बनाई है, ताकि आप अपडेट रहें।

    नई किआ सेल्टोस 2026 से उठा पर्दा

    Kia Seltos 2026

    किआ मोटर्स ने दूसरी जनरेशन सेल्टोस से पर्दा उठाया है। यह अब पहले से बड़ी, बोल्ड और ज्यादा फीचर लोडेड है। इसमें पहले वाले तीनों इंजन विकल्प दिए गए हैं। इसकी कीमत की घोषणा इस तारीख को होगी

    महिंद्रा एक्सयूवी700 फेसलिफ्ट का नाम एक्सयूवी 7एक्सओ होगा

    Mahindra XUV 7XO

    आगामी महिंद्रा एक्सयूवी700 फेसलिफ्ट को एक्सयूवी 7एक्सओ नाम दिया जाएगा। कंपनी ने अपडेट एसयूवी कार का टीजर जारी किया है, इसमें कुछ नए डिजाइन टच और नया कलर मिलेगा। क्या आप महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ में दिलचस्पी रखते हैं? इसे 5 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा लेकिन उससे पहले इस तारीख को इसकी बुकिंग शुरू होगी

    लॉन्च से पहले एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट लीक हुई

    MG Hector Facelift

    एमजी मोटर इंडिया हेक्टर फेसलिफ्ट को 15 नवंबर को लॉन्च करने वाली है। लेकिन लॉन्च से पहले फेसलिफ्ट एसयूवी कार की फोटो लीक हुई है, जिससे हमें इसके डिजाइन की कई अहम जानकारी मिली है। इसमें कुछ छोटे-मोटे बदलाव और कुछ नए फीचर शामिल होने की उम्मीद है।

    मिनी कूपर कन्वर्टिबल लॉन्च

    Mini Cooper Convertible

    मिनी ने कूपर कन्वर्टिबल एस को लॉन्च किया है। इसमें जबरदस्त ड्राइव एक्सपीरियंस के लिए पावरफुल 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है। यहां देखिए मिनी कूपर कन्वर्टिबल एस की प्राइस लिस्ट

