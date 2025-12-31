भारत में दिसंबर 2025 में ये सभी कारें हुई लॉन्च व शोकेस, देखिए पूरी लिस्ट

दिसंबर में न्यू जनरेशन किआ एसयूवी कार को शोकेस होते देखा गया, पॉपुलर मिड-साइज एसयूवी कारों में नए इंजन ऑप्शन जुड़े और एक प्रीमियम कन्वर्टिबल हैचबैक कार भी हुई लॉन्च

साल 2025 का आज आखिरी दिन है। इस साल भारतीय बाजार में कई सारी नई कारों को लॉन्च और शोकेस होते देखा गया। दिसंबर में हमनें पॉपुलर कॉम्पेक्ट एसयूवी कार को अपडेट होते देखा, साथ ही एक लाइफस्टाइल कन्वर्टिबल कार ने भी हमारे मार्केट में एंट्री की। दिसंबर 2025 में कौन-कौनसी कारें हुई लॉन्च व शोकेस, जानेंगे इसके बारे में आगे :-

2026 किआ सेल्टोस

संभावित कीमत : 11.20 लाख रुपये से 22 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

किआ ने न्यू जनरेशन सेल्टोस से भारत में पर्दा उठा दिया है। यह गाड़ी साइज में पहले से ज्यादा बड़ी है और इसमें ज्यादा मॉडर्न स्टाइलिंग दी गई है जो कि कंपनी के लेटेस्ट मॉडल्स से इंस्पायर्ड है। इस गाड़ी के केबिन में प्रीमियम फिनिश के साथ नए डिजाइन का डैशबोर्ड और बड़ी स्क्रीन दी गई है। इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार में 12.3-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, अपग्रेडेड लेवल-2 एडीएएस सूट और सभी वेरिएंट में ज्यादा कंफर्ट फीचर्स दिए गए हैं।

2026 किआ सेल्टोस में मौजूदा मॉडल वाले पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन मिलने जारी रहेंगे। न्यू जनरेशन सेल्टोस की बुकिंग फिलहाल जारी है। भारत में नई किआ सेल्टोस को 2 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा। क्या आप इसे खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं? अपना फाइनल फैसला लेने से पहले यहां देखें न्यू जनरेशन सेल्टोस की खूबियां और कमियां।

2025 एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट और हेक्टर प्लस फेसलिफ्ट

हेक्टर की कीमत: 11.99 लाख रुपये से 18.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

हेक्टर प्लस की कीमत: 17.29 लाख रुपये से 19.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

एमजी इंडिया ने अपडेटेड हेक्टर और हेक्टर प्लस को भारत में लॉन्च कर दिया है। इन दोनों एसयूवी कार में कई हल्के-फुल्के स्टाइलिंग अपडेट दिए गए हैं जिनमें नई डिजाइन की फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड बंपर और नए अलॉय व्हील्स शामिल हैं। यहां देखें 2026 एमजी हेक्टर का पुराने मॉडल के साथ कंपेरिजन।

हेक्टर और हेक्टर प्लस का केबिन लेआउट जाना पहचाना लगता है। इस एसयूवी कार में 14-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम (अब जेस्चर कंट्रोल के साथ), कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, पैनोरमिक सनरूफ, इंफिनिटी साउंड सिस्टम और एक फैमिली को ध्यान में रखते हुए कंफर्ट पर फोकस करने वाले फीचर्स की एक लंबी लिस्ट दी गई है। आप फिलहाल इस गाड़ी को केवल टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ खरीद सकते हैं, हालांकि इसमें डीजल इंजन का ऑप्शन फिर से जल्द शामिल किया जाएगा।

टाटा हैरियर पेट्रोल और सफारी पेट्रोल

कीमत : सामने आनी बाकी

टाटा मोटर्स ने हैरियर और सफारी पेट्रोल वर्जन से पर्दा उठा दिया है। इन दोनों एसयूवी कार में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 170 पीएस की पावर और 280 एनएम का टॉर्क देता है। यह गाड़ी डीजल इंजन ऑप्शन में भी उपलब्ध है। इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस दी गई है।

नए इंजन के साथ टाटा ने इन दोनों मॉडल्स में नए वेरिएंट भी शामिल किए हैं और इसे कुछ फीचर अपडेट भी दिए हैं। इन सभी बदलावों के अलावा हैरियर और सफारी में पहले जैसी स्टाइलिंग और इंटीरियर लेआउट दिया गया है। हैरियर और सफारी पेट्रोल वेरिएंट की कीमत से जल्द पर्दा उठ सकता है।

मिनी कूपर कन्वर्टिबल एस

कीमत : 58.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

दिसंबर 2025 में मिनी कूपर कन्वर्टिबल एस को भी भारत में लॉन्च किया गया। इस गाड़ी की कीमत 60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से कम रखी गई है। इसे एक लाइफस्टाइल गाड़ी के तौर पर पेश किया गया है, यह कन्वर्टिबल कार क्लासिक मिनी स्टाइल के साथ ओपन-टॉप एक्सपीरिएंस का एक्स्ट्रा चार्म देती है।

इसमें 2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 204 पीएस की पावर और 300 एनएम का टॉर्क देता है। इंजन के साथ इसमें 7-स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया गया है। 0 से 100 किमी/घंटे की रफ्तार को यह गाड़ी 6.9 सेकंड में पकड़ लेती है।

इस लिस्ट की सभी कारों के अलावा टाटा मोटर्स ने दिसंबर में सिएरा की पूरा प्राइस लिस्ट भी साझा की, जो कि 21.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। यहां देखें सिएरा की वेरिएंट-वाइज कीमत।

दिसंबर 2025 में इन कारों को लॉन्च और शोकेस होते देखा गया। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं आपको इनमें से कौनसी कार ने सबसे ज्यादा आकर्षित किया।