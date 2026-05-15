जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर ने नेपाल में डीलरशिप खोली

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने नेपाल में डीलरशिप का उद्धाटन किया है और घोषणा की है कि एमजी कार अब नेपाल में भी बिकेंगी। यह कंपनी और गो ऑटोमोबाइल के बीच डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप की वजह से संभव हो पाया है। गो ऑटोमोबाइल नेपाल के एक प्रमुख फाइनेंशियल ग्रुप गोलछा ऑर्गनाइजेशन का एक पार्ट है। एमजी ने घोषणा की है कि नेपाल में उसकी कारों की स्टैंडर्ड रेंज बेची जाएगी, लेकिन ‘एमजी सलेक्ट’ रेंज की कारों को लेकर अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। इस बारे में ज्यादा जानने के लिए नीचे पढें:

नेपाल में कौन-कौनसी एमजी कार बिकेंगी?

घोषणा के अनुसार, एमजी अपनी सभी मास मार्केट कार जैसे एमजी कॉमेट, एमजी विंडसर, एमजी हेक्टर और एमजी हेस्टर को बेचेगी। आगामी एमजी मैजेस्टर लॉन्च के साथ इस लिस्ट में शामिल हो सकती है। एमजी सलेक्ट रेंज की कार जैसे एमजी एम9, और एमजी साइबरस्टर की बिक्री को लेकर अभी पुष्टि नहीं हुई है, ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी इन मॉडल्स को ज्यादा प्रीमियम और अलग डीलरशिप चेन के जरिए बेचती है।

एमजी कार: ओवरव्यू

एमजी कॉमेट

भारत में कीमत: 7.63 लाख रुपये से 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

एमजी कॉमेट एक टू-डोर हैचबैक कार है जिसमें टॉलबॉय और यूनीक डिजाइन दिया गया है। इसमें फ्यूचरिस्टिक डिजाइन एलिमेंट्स, एलईडी लाइटिंग, और 12-इंच स्टील व्हील दिए गए हैं। भारत में यह तीन वेरिएंट और तीन कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। कॉमेट इलेक्ट्रिक कार के प्रमुख फीचर में एक 10.25-इंच इंफोटेनमेंट, एक 10.25-इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 4-स्पीकर साउंड सिस्टम, वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो, और मैनुअल एसी शामिल हैं। सेफ्टी फीचर में दो एयरबैग, एक पीछे पार्किंग कैमरा, पीछे डिस्क ब्रेक, ईबीडी के साथ एबीएस, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम शाामिल है। इसमें 17.4 केडब्ल्यूएच तक का बैटरी पैक और एक इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, और इसकी फुल चार्ज में रेंज 230 किलोमीटर बताई गई है।

एमजी विंडसर ईवी

भारत में कीमत: 14.10 लाख रुपये से 13.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

एमजी विंडसर ईवी एक 5 सीटर इलेक्ट्रिक कार है, जिसे कनेक्टेड एलईडी लाइटिंग और फ्लश डोर हैंडल के साथ फ्यूचरिस्टिक डिजाइन दिया गया है। विंडसर ईवी भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार में से एक है, इसमें 15.6-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 8.8-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक पैनोरमिक ग्लास रूफ, और आगे वेंटिलेटेड सीट जैसे फीचर दिए गए हैं। सेफ्टी फीचर में छह एयरबैग, एक 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर शामिल हैं। इसमें आगे वाले एक्सल पर एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, जिसका पावर आउटपुट 136 पीएस और 200 एनएम है। यह दो बैटरी पैक: 38 केडब्ल्यूएच और 52.9 केडब्ल्यूएच में उपलब्ध है, जिनकी फुल चार्ज में रेंज क्रमश: 332 मिलीमीटर और 449 किलोमीटर है।

एमजी हेक्टर

भारत में कीमत: 11.99 लाख रुपये से 19.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

एमजी हेक्टर एक मिडसाइज एसयूवी कार है, जिसमें बोल्ड डिजाइन, एक बड़ी क्रोम ग्रिल, स्प्लिट हेडलैंप्स, और 18-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं। यह 7 सीटर वेरिएंट - हेक्टर प्लस में भी आती है। हेक्टर कार में 14-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, आगे वेंटिलेटेड सीटें, एक पैनोरमिक सनरूफ, और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर दिए गए हैं। सेफ्टी फीचर में छह एयरबैग, एक 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल होल्ड कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल हैं। इसमें एक 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 143 पीएस की पावर और 250 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है। इसमें 2-लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन भी दिया गया है, जिसका पावर आउटपुट 170 पीएस और 350 एनएम है। डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है।

एमजी एस्टर

भारत में कीमत: 9.79 लाख रुपये से 15.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

एमजी एस्टर एक 5 सीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है, जिसका डिजाइन काफी शार्प और प्रीमियम है। इसमें सेलेसियल ग्रिल, एलईडी हेडलैंप्स और स्टाइलिश अलॉय व्हील दिए गए हैं। एस्टर में एक 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आगे वेंटिलेटेड सीटें, एक पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जिंग, और लेवल 2 एडीएएस जैसे फीचर दिए गए हैं। सेफ्टी फीचर में छह एयरबैग, एक 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग शामिल है। इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 110 पीएस की पावर और 144 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल और सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है।

एमजी जेडएस ईवी

भारत में कीमत: 17.99 लाख रुपये से 20.75 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

एमजी जेडएस ईवी का डिजाइन काफी साफ-सुथरा है, इसमें आगे क्लोज्ड-ऑफ ग्रिल, पतले एलईडी हेडलैंप्स और 17-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं। इसमें एक 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले जैसे फीचर दिए गए हैं। सेफ्टी फीचर में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडीएएस शामिल है। इसमें 50.3 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक और आगे वाले एक्सल पर एक इलेक्ट्रिक मोटर दी है, जो 176 पीएस की पावर और 280 एनएम का टॉर्क जनरेट करती है, इसकी फुल चार्ज में रेंज 461 किलोमीटर बताई गई है।

नोट: एमजी इलेक्ट्रिक कार बैटरी-एज-ए-सर्विस सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ भी उपलब्ध हैं, जिससे ग्राहकों को कार कम कीमत पर मिल जाती है, और बैटरी के इस्तेमाल के लिए अलग से हर महीने शुल्क देना होता है।

कारदेखो का क्या है कहना

यह एमजी की तरफ से एक स्मार्ट फैसला लगता है। नेपाल एक छोटा बाजार है, लेकिन वहां एसयूवी और इलेक्ट्रिक कार में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। एमजी की कॉमेट और विंडसर ईवी का प्रदर्शन काफी अच्छा हो सकता है, क्योंकि इनमें आधुनिक फीचर और प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी किफायती कीमत पर मिलती है। एम9 और साइबरस्टर जैसे एमजी सलेक्ट मॉडल की अभी पुष्टि नहीं हुई है। ये एक खास सेगमेंट के प्रीमियम प्रोडक्ट हैं, और हो सकता है कि शुरुआत में इनको ज्यादा ग्राहक न मिलें। हालांकि यह विस्तार दक्षिण एशिया में एमजी की पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक अच्छा कदम है।