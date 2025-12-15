2025 एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट और हेक्टर प्लस फेसलिफ्ट लॉन्च: कीमत 11.99 लाख रुपये और 17.29 लाख रुपये से शुरू, बुकिंग हुई शुरू
प्रकाशित: दिसंबर 15, 2025
-
नई एमजी हेक्टर और हेक्टर प्लस केवल एक टर्बो-पेट्रोल इंजन में उपलब्ध है, डीजल वेरिएंट को 2026 में लॉन्च किया जाएगा
एमजी मोटर ने 2025 हेक्टर फेसलिफ्ट और हेक्टर प्लस फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है, इनकी कीमत 11.99 लाख रुपये से 19.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। यह नया जनरेशन अपडेट नहीं है, इनके डिजाइन, केबिन थीम और कलर ऑप्शन में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। नई हेक्टर और हेक्टर प्लस में क्या कुछ खास मिलता है, जानेंगे आगे:
कीमत
|
वेरिएंट
|
टर्बो पेट्रोल एमटी
|
टर्बो पेट्रोल सीवीटी
|
हेक्टर स्टाइल
|
11.99 लाख रुपये
|
—
|
हेक्टर सिलेक्ट प्रो
|
13.99 लाख रुपये
|
—
|
हेक्टर स्मार्ट प्रो
|
14.99 लाख रुपये
|
16.29 लाख रुपये
|
हेक्टर शार्प प्रो
|
16.79 लाख रुपये
|
18.09 लाख रुपये
|
हेक्टर सेव्वी प्रो
|
—
|
18.99 लाख रुपये
|
हेक्टर प्लस शार्प प्रो
|
17.29 लाख रुपये
|
18.59 लाख रुपये
|
हेक्टर प्लस सेव्वी प्रो
|
—
|
19.49 लाख रुपये
सभी कीमत इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम के अनुसार है।
डिजाइन
-
नई हेक्टर गाड़ी में सबसे बड़ा बदलाव आगे की तरफ है। इसमें अब बड़ी और बोल्ड ग्रिल दी गई है, जिसमें हैवी क्रोम एलिमेंट्स हैं जो इसे पहले से ज्यादा शानदार लुक देते हैं।
-
स्प्लिट एलईडी हेडलैंप्स और एलईडी डीआरएल में बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन नए बंपर से आगे का लुक नया दिखता है।
-
साइड और पीछे से हेक्टर करीब पहले जैसी ही है। इसमें नए 18-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील दिए गए हैं।
|
कलर ऑप्शन: हेक्टर फेसलिफ्ट दो नए शेड के साथ पांच कलर ऑप्शन में आती है, जिनमें नए सेलाडॉन ब्लू और पर्ल व्हाइट के अलावा मौजूदा ग्लैज रेड, ऑरोरा सिल्वर और स्टारी ब्लैक शामिल है।
केबिन
-
अंदर से केबिन लेआउट जाना-पहचाना है जो कोई बुरी बात नहीं है। अब हेक्टर में नई ड्यूल-टोन आइस ग्रे केबिन थीम दी गई है।
-
हेक्टर 5 सीटर एसयूवी कार है, जबकि हेक्टर प्लस फेसलिफ्ट 6 सीटर और 7 सीटर वर्जन में आती है। आगे की सीट पर एक्सटेंडेड अंडर थाई सपोर्ट है।
-
एमजी ने केबिन को थोड़ा अपमार्केट बनाने के लिए ट्रिम और फिनिश में छोटे-मोटे बदलाव किए हैं।
-
डैशबोर्ड में एक लेयर्ड डिजाइन के साथ बड़ी पोर्टरेट टचस्क्रीन है जो इसका मुख्य आकर्षण है। डैशबोर्ड और सेंटर कंसोल पर कई ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स दिए गए हैं।
|
नोट: 7 सीटर हेक्टर प्लस अलग-अलग ड्यूल-टोन अर्बन टेन केबिन में आती है।
फीचर और सेफ्टी
फेसलिफ्ट हेक्टर गाड़ी की फीचर लिस्ट काफी लंबी है। इसके प्रमुख फीचर में एक 14-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, आगे पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें, वायरलेस फोन चार्ज, 8 कलर एम्बिएंट लाइटिंग, एयर प्यूरीफायर, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप, एक पावर्ड टेलगेट, क्रूज कंट्रोल और इनफिनिटी साउंड सिस्टम शामिल है।
पैसेंजर की सुरक्षा के लिए एसयूवी कार में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), 360 डिग्री कैमरा, रेन-सेंसिंग वाइपर, पार्किंग सेंसर, और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।
इंजन
नई हेक्टर और हेक्टर प्लस में अब केवल एक टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:
|
इंजन
|
1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल
|
पावर
|
143 पीएस
|
टॉर्क
|
250 एनएम
|
गियरबॉक्स
|
6-स्पीड एमटी/ सीवीटी*
*सीवीटी - कंटिन्यूअसली वेरिएबल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि एमजी 2026 में नई हेक्टर और हेक्टर प्लस के डीजल वेरिएंट फिर से पेश करेगी।
कंपेरिजन
एमजी हेक्टर का मुकाबला टाटा हैरियर, सफारी, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, फेसलिफ्ट महिंद्रा एक्सयूवी700 (एक्सयूवी 7एक्सओ) और हुंडई अल्कजार से रहेगा।