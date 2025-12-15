एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट फोटो गैलरी: असल में कैसा है इन एसयूवी का अपडेटेड मॉडल, देखिए इन 8 असल तस्वीरों के ​जरिए

प्रकाशित: दिसंबर 15, 2025 07:01 pm । भानु

भारत में एमजी हेक्टर के मौजूदा जनरेशन मॉडल को फेसलिफ्ट अपडेट दिया गया है । एमजी ने अपने इंडियन पोर्टफोलियो में मौजूद स्टैंडर्ड हेक्टर (5-सीटर) और हेक्टर प्लस (7-सीटर) दोनों मॉडलों को अपडेट किया है। कई अन्य फेसलिफ्ट की तरह, इस लेटेस्ट अपडेट में एसयूवी के एक्सटीरियर लुक में बड़े बदलाव किए गए हैं। 2025 हेक्टर फेसलिफ्ट में क्या कुछ दिया गया है खास,देखिए इस फोटो गैलरी के जरिए:

एक्सटीरियर

आगे का हिस्सा

2025 हेक्टर में सबसे बड़ा और ध्यान देने वाला बदलाव इसकी बड़ी और चौड़ी ग्रिल है, जिसमें क्रोम का भरपूर इस्तेमाल किया गया है जो अब अपडेटेड बम्पर तक फैली हुई है।

इस एसयूवी के पिछले मॉडल की तरह ही एलईडी हेडलाइट्स और आकर्षक एलईडी डीआरएल दिए गए हैं।

छोटी डीटेल:

फ्रंट बंपर में वही रेक्टेंगुलर रडार लगा है जो प्री-फेसलिफ्ट एसयूवी में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) के लिए था।

साइड

एमजी ने एसयूवी के साइड प्रोफाइल में जरा भी बदलाव नहीं किया है, मगर इसमें 18 इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स का अपडेटेड सेट दिया गया है।

'मॉरिस गैराज' लोगो वाले सिल्वर इंसर्ट के साथ ब्लैक क्लैडिंग को प्री-फेसलिफ्ट मॉडल से बरकरार रखा गया है।

छोटी डीटेल:

एमजी ने हेक्टर 5 सीटर और हेक्टर प्लस के सी-पिलर के पास विंडो लाइन में मौजूद राउंड डिज़ाइन को बरकरार रखा है।

पीछे का हिस्सा

यहां हेक्टर के पिछले मॉडल की तरह ही कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स और स्टाइलिश इंटरनल लाइटिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं। लाइटिंग सेटअप के नीचे चलने वाली क्रोम स्ट्रिप को भी बरकरार रखा गया है, साथ ही 'एमजी', 'हेक्टर'/'हेक्टर प्लस' और 'एडीएएस' बैज भी मौजूद है।

हालांकि, एकमात्र अंतर नए बंपर में है, जिसमें पुराने हेक्टर और हेक्टर प्लस एसयूवी में दिखने वाले फेक डुअल एग्जॉस्ट को हटा दिया गया है।

कलर विकल्प

फेसलिफ्टेड एमजी हेक्टर 5 कलर विकल्प में उपलब्ध है जिनमें दो नए शेड्स सेलाडॉन ब्लू और पर्ल व्हाइट शामिल है। इसके अलावा एमजी ने पुराने मॉडल के ग्लेज़ रेड, ऑरोरा सिल्वर और स्टारी ब्लैक शेड्स को बरकरार रखा है।

इंटीरियर

इसमें फेसलिफ्ट से पहले वाले मॉडल जैसा ही केबिन और डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है। आपको इसमें 3-स्पोक फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील, स्लीक एसी वेंट्स और सेंटर में बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे समान एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे।

सबसे महत्वपूर्ण अपडेट डुअल-टोन आइस ग्रे केबिन थीम के रूप में आया है। हालांकि, हेक्टर प्लस में डुअल-टोन अर्बन टैन इंटीरियर थीम भी उपलब्ध है।

इसकी सेकंड रो में तीन पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रियर एसी वेंट और स्मार्टफोन या छोटी-मोटी चीजें रखने के लिए स्टोरेज सेक्शन पहले की तरह ही दिए गए हैं।

एसयूवी के 3-रो वाले वर्जन में सात लोग बैठ सकते हैं जहां आखिरी रो केवल बच्चों या वयस्कों के लिए आरामदायक है । हर पैसेंजर के लिए अलग-अलग एसी वेंट और कप होल्डर दिए गए हैं।

छोटी डीटेल्स:

एमजी ने पुरानी हेक्टर के ब्रश-सिल्वर ट्रिम बिट्स को हटाकर उसकी जगह कई ग्लॉस-ब्लैक एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया है, जिससे यह और भी प्रीमियम दिखती है।

नई एमजी हेक्टर और हेक्टर प्लस में आगे की सीटों में अंडरथाई सपोर्ट दिया गया है, जिससे यात्रियों को और भी अधिक आराम मिलेगा।

फीचर्स और सेफ्टी

एमजी ने हेक्टर और हेक्टर प्लस के पहले से ही मौजूद लंबी फीचर लिस्ट में कोई बदलाव नहीं किया है। हेक्टर प्लस में 360-डिग्री कैमरा जैसे कुछ अतिरिक्त फीचर्स जोड़े गए हैं।

इसमें पहले की तरह ही 14-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पावर और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, एक बड़ी पैनोरमिक सनरूफ, 8-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और पावर टेलगेट दिए गए हैं।

2025 एमजी हेक्टर में सेफ्टी के लिए छह एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडीएएस शामिल हैं।

दिलचस्प बदलाव:

इस अपडेट के साथ, एमजी ने इंफोटेनमेंट यूनिट के ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को भी अपडेट किया है और अब यह म्यूजिक और एसी टेंपरेचर सहित कई तरह के कामों को एडजस्ट करने के लिए जेस्चर कंट्रोल को सपोर्ट करता है, ठीक वैसे ही जैसे कई बीएमडब्ल्यू कारों में देखने को मिलता है।

पावरट्रेन विकल्प

फिलहाल, एमजी ने अपनी दोनों एसयूवी जोड़ी के केवल पेट्रोल वर्जन की कीमतों का खुलासा किया है।

यह फिलहाल केवल 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्प के साथ उपलब्ध है। यह 143 पीएस और 250 एनएम का पावर जनरेट करता है और 6-स्पीड मैनुअल या सीवीटी (कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन) गियरबॉक्स विकल्प के साथ आता है।

जानने योग्य बातें:

एमजी ने पुष्टि की है कि हेक्टर और हेक्टर प्लस के डीजल वर्जन को 6-सीटर विकल्प के साथ-साथ अधिक से अधिक ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराने के लिए 2026 में हमारे बाजार में फिर से लॉन्च किया जाएगा।

2025 एमजी हेक्टर की कीमत और कंपेरिजन

2025 एमजी हेक्टर की कीमत 11.99 लाख रुपये से 18.99 लाख रुपये के बीच है, जबकि हेक्टर प्लस वेरिएंट की कीमत 17.29 लाख रुपये से 19.49 लाख रुपये के बीच है (सभी कीमतें भारत भर में एक्स-शोरूम के अनुसार लागू हैं)। कृपया ध्यान दें कि ये कीमतें केवल सीमित यूनिट्स के लिए ही मान्य हैं।

एमजी हेक्टर का मुकाबला टाटा हैरियर, सफारी, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, फेसलिफ्ट महिंद्रा एक्सयूवी700 (एक्सयूवी 7एक्सओ) और हुंडई अल्कजार से रहेगा।