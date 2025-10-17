सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    2025 हुंडई वेन्यू vs हुंडई क्रेटा: एक्सटीरियर और केबिन डिजाइन कंपेरिजन

    प्रकाशित: अक्टूबर 17, 2025 05:57 pm । सोनू

    30 Views
    • Write a कमेंट

    Venue vs Creta

    दूसरी जनरेशन हुंडई वेन्यू को भारत में नवंबर 2025 में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन उससे पहले हाल ही में इसकी फोटो ऑनलाइन लीक हुई है। इस बार इसे बिना कवर से ढ़के देखा गया है। तस्वीरों से हमें नई वेन्यू कार के नई डिजाइन थीम की झलक दिखती है। जब से ये इमेज ऑनलाइन वायरल हुई हैं, इंटरनेट पर हर कोई डिजाइन में एक्सटर और क्रेटा वाली समानताएं बता रहा है। यहां हमने 2025 वेन्यू और क्रेटा के एक्सटीरियर और केबिन डिजाइन का कंपेरिजन किया है, जिसके बारे में विस्तार से आगे जानेंगे:

    एक्सटीरियर

    आगे का डिजाइन

    2025 Hyundai Venue
    Hyundai Creta

    2025 हुंडई वेन्यू में स्प्लिट लाइटिंग सेटअप है, जिसमें एलईडी लाइट स्ट्रिप मेन हेडलाइट क्लस्टर के ऊपर है और सी आकार के लाइटिंग पेटर्न तक पहुंचती है। क्रेटा और क्रेटा इलेक्ट्रिक में भी ऐसा ही देखा गया है, जहां एलईडी बार उल्टे एल आकार की डेटाइम रनिंग लाइट से कनेक्ट होती है। क्रेटा की तरह, नई वेन्यू में वर्टिकल स्टैक्ड स्कवायर-ऑफ एलईडी हेडलाइट हाउसिंग है।

    जहां क्रेटा में बोल्ड और दमदार ग्रिल (इस पर हुंडई लोगो भी) मिलती है, वहीं 2025 वेन्यू में एक्सटर और बड़ी अल्कजार जैसी पेटर्न ग्रिल दी गई है। हुंडई लोगो हुड पर स्थित है और नीचे की तरफ आप नोटिस करेंगे कि दूसरी जनरेशन वेन्यू और क्रेटा में दमदार सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट दी गई है।

    साइड

    2025 Hyundai Venue
    Hyundai Creta

    इस एंगल से आप नई वेन्यू के बॉक्सी लुक को साफ तौर पर पहचान सकते हैं। जहां क्रेटा साइड से स्मूद और साफ-सुथरी है, वहीं वेन्यू साइड से काफी बॉक्सी दिखती है, इसके लिए इसमें कई कट और क्रीज लाइनें दी गई है। हालांकि हुंडई ने दोनों एसयूवी कार में रूफ रेल्स दी गई है, लेकिन नई वेन्यू के रूफ रेल्स ज्यादा उभरे हुए हैं। दोनों हुंडई एसयूवी कार के व्हील आर्क पर भी यही चीज लागू होती है।

    वेन्यू का रियर क्वार्टर पेनल ग्लास और ब्रश्ड फिनिश इनसर्ट (जिस पर वेन्यू ब्रांडिंग भी है) के बीच बंटा हुआ है, जबकि क्रेटा में भी ऐसा ही पेनल (हालांकि बिना के) है और यह ए-पिलर तक जाता है।

    2025 वेन्यू और क्रेटा दोनों में ड्यूल-टोन अलॉय व्हील दिए गए हैं, लेकिन वेन्यू में क्रेटा इलेक्ट्रिक की तरह ज्यादा एयरोडायनामिक डिजाइन वाले व्हील दिए गए हैं।

    पीछे का डिजाइन

    2025 Hyundai Venue
    Hyundai Creta

    दूसरी जनरेशन वेन्यू और क्रेटा दोनों में आजकल की अधिकांश नई कारों की तरह कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट सेटअप दिया गया है। हालांकि वेन्यू का पीछे वाला हिस्सा इसके आगे और साइड वाले हिस्से की तुलना में कम आकर्षक है, वहीं क्रेटा पीछे से वेन्यू से ज्यादा साफ-सुथरी और सिंपल है। वेन्यू नाम पिछले हिस्से की चौड़ाई तक फैली काली पट्टी पर लिखा हुआ है, जबकि क्रेटा नाम टेलगेट के नीचे बाईं ओर लिखा हुआ है।

    यह भी पढ़ें: 2025 हुंडई वेन्यू vs हुंडई एक्सटर: फोटो में देखिए दोनों कार के डिजाइन में क्या है अंतर

    केबिन

    हालांकि नई वेन्यू के केबिन का अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन टेस्ट मॉडल की तस्वीरों से ड्यूल-टोन ब्लैक और व्हाइट केबिन थीम और नए 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील की पुष्टि हुई है। दोनों मॉडल में ड्यूल डिस्प्ले मिलता है, लेकिन हुंडई ने पुष्टि की है कि वेन्यू में दो बड़ी 12.3-इंच डिस्प्ले मिलेगी। क्रेटा में भी ड्यूल-टोन केबिन थीम दी गई है और एक फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। इससे पहले सामने आई नई वेन्यू की फोटो से इसके केबिन में क्रेटा जैसे ही डिजाइन वाले क्लाइमेट कंट्रोल पेनल का संकेत मिला था।

    वेन्यू में एक सिंगल-पैन सनरूफ का प्रावधान दिया गया है, जबकि क्रेटा में एक पैनोरमिक यूनिट दी गई है। हालांकि हम इस बारे में आधिकारिक पुष्टि होने तक कुछ नहीं कहेंगे। अन्य कॉमन फीचर में आगे वेंटिलेटेड सीटें, वायरलेस फोन चार्जर, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी शामिल हो सकती है।

    पैसेंजर की सुरक्षा के लिए, हम उम्मीद करते हैं कि हुंडई नई वेन्यू में क्रेटा से मिलते-जुलते कुछ सेफ्टी फीचर देगी, जिनमें छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, 360 डिग्री कैमरा, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) शामिल होंगे। हाल ही में आयोजित इन्वेस्टर मीट में हुंडई ने भारत के लिए अपने फ्यूचर प्लान की जानकारी साझा की, जिसमें क्रेटा की तरह नई वेन्यू में लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) देने की पुष्टि की थी।

    इंजन

    2025 हुंडई वेन्यू और क्रेटा दोनों में पेट्रोल और डीजल इंजन का विकल्प मिलेगा, हालांकि दोनों में केवल डीजल इंजन समान है। यहां देखिए इनके इंजन की जानकारी:

    स्पेसिफिकेशन

    2025 हुंडई वेन्यू

    हुंडई क्रेटा

    इंजन

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    पावर

    83 पीएस

    120 पीएस

    116 पीएस

    115 पीएस

    160 पीएस

    116 पीएस

    टॉर्क

    114 एनएम

    172 एनएम

    250 एनएम

    144 एनएम

    253 एनएम

    250 एनएम

    गियरबॉक्स*

    5-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी (संभावित)

    6-स्पीड एमटी, सीवीटी

    7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    *डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, सीवीटी - कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन

    नई जनरेशन वेन्यू में किआ सोनेट की तरह डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया जा सकता है। सोनेट उन कुछ कार में से एक है जिनकी जीएसटी 2.0 के बाद कीमत 1 लाख रुपये से ज्यादा कम हुई है।

    प्राइस और कंपेरिजन

    2025 Hyundai Venue

    2025 हुंडई वेन्यू की कीमत 8 लाख रुपये से शुरू हो सकती है। वहीं हुंडई क्रेटा की प्राइस 10.73 लाख रुपये से 20.20 लाख रुपये के बीच है। जीएसटी दर में बदलाव के बाद क्रेटा कार की कीमत 72,000 रुपये तक कम हो चुकी है।

    वेन्यू का मुकाबला टाटा नेक्सन, स्कोडा कायलाक, मारुति ब्रेजा, रेनो काइगर, और महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ से रहेगा। वहीं क्रेटा गाड़ी की टक्कर मारुति विक्टोरिस, किआ सेल्टोस, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, और होंडा एलिवेट जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार से है।

    सभी कीमत एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।

    was this article helpful ?

    हुंडई वेन्यू पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2025 हुंडई वेन्यू vs हुंडई क्रेटा: एक्सटीरियर और केबिन डिजाइन कंपेरिजन
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है