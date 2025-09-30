जीएसटी दरों में कटौती के बाद हुंडई क्रेटा की नई कीमतें : देखिए पुरानी व ��नई कीमतों में कितना है अंतर
प्रकाशित: सितंबर 30, 2025 11:18 pm
हुंडई की पॉपुलर एसयूवी कार क्रेटा अब वेरिएंट और पावरट्रेन अनुसार 72,000 रुपये तक सस्ती हो गई है
नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद क्रेटा के सभी वेरिएंट की कीमतों में बदलाव हुआ है।
हुंडई ने इस एसयूवी कार के पेट्रोल वेरिएंट की कीमत में 71,000 रुपये तक की कटौती की है।
क्रेटा के बेस वेरिएंट ई पेट्रोल एमटी की प्राइस में सबसे कम 38,000 रुपये की कटौती हुई है।
1500सीसी इंजन क्षमता वाली 4 मीटर से ज्यादा लंबी कार पर लगने वाली जीएसटी दरें अब 45 प्रतिशत से घट कर 40 प्रतिशत हो गई है।
नई हुंडई क्रेटा एसयूवी की कीमत 10.73 लाख रुपये से 20.20 लाख रुपये (एक्स शोरूम नई दिल्ली) के बीच है।
नई जीएसटी दरें भारत में लागू हो गई है जिसके चलते हुंडई की कई पॉपुलर कारें काफी सस्ती हो गई हैं। इनमें से एक सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी कार हुंडई क्रेटा है जिसके पूरे लाइनअप की प्राइस कम हुई है। इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार की नई कीमतें कुछ इस प्रकार हैं :-
वेरिएंट-वाइज कीमत
पेट्रोल मैनुअल
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें)
|
नई कीमतें (नई जीएसटी दरें)
|
बचत
|
1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
|
ई एमटी
|
11.11 लाख रुपये
|
10.73 लाख रुपये
|
(- 38,000 रुपये)
|
ईएक्स एमटी
|
12.32 लाख रुपये
|
11.90 लाख रुपये
|
(- 42,000 रुपये)
|
ईएक्स (ओ) एमटी
|
12.97 लाख रुपये
|
12.52 लाख रुपये
|
(- 45,000 रुपये)
|
एस एमटी
|
13.54 लाख रुपये
|
13.07 लाख रुपये
|
(- 47,000 रुपये)
|
एस (ओ) एमटी
|
14.47 लाख रुपये
|
13.99 लाख रुपये
|
(- 48,000 रुपये)
|
एस (ओ) नाइट एमटी
|
14.62 लाख रुपये
|
14.11 लाख रुपये
|
(- 51,000 रुपये)
|
एसएक्स एमटी
|
15.41 लाख रुपये
|
14.94 लाख रुपये
|
(- 47,000 रुपये)
|
एसएक्स टेक एमटी
|
16.09 लाख रुपये
|
15.69 लाख रुपये
|
(- 40,000 रुपये)
|
एसएक्स प्रीमियम एमटी
|
16.18 लाख रुपये
|
15.78 लाख रुपये
|
(- 40,000 रुपये)
|
एसएक्स (ओ) एमटी
|
17.46 लाख रुपये
|
16.86 लाख रुपये
|
(- 60,000 रुपये)
|
एसएक्स (ओ) नाइट एमटी
|
17.61 लाख रुपये
|
17 लाख रुपये
|
(- 61,000 रुपये)
|
किंग एमटी
|
17.89 लाख रुपये
|
17.27 लाख रुपये
|
(- 62,000 रुपये)
पेट्रोल ऑटोमेटिक
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें)
|
नई कीमतें (नई जीएसटी दरें)
|
बचत
|
1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
|
ईएक्स (ओ) सीवीटी*
|
14.37 लाख रुपये
|
13.88 लाख रुपये
|
(- 49,000 रुपये )
|
एस (ओ) सीवीटी*
|
15.97 लाख रुपये
|
15.44 लाख रुपये
|
(- 53,000 रुपये)
|
एस (ओ) नाइट सीवीटी*
|
16.12 लाख रुपये
|
15.56 लाख रुपये
|
(- 56,000 रुपये)
|
एसएक्स टेक सीवीटी*
|
17.59 लाख रुपये
|
17.14 लाख रुपये
|
(- 45,000 रुपये)
|
एसएक्स प्रीमियम सीवीटी *
|
17.68 लाख रुपये
|
17.23 लाख रुपये
|
(- 45,000 रुपये)
|
एसएक्स (ओ) सीवीटी*
|
18.92 लाख रुपये
|
18.27 लाख रुपये
|
(- 65,000 रुपये)
|
एसएक्स (ओ) नाइट सीवीटी*
|
19.07 लाख रुपये
|
18.41 लाख रुपये
|
(- 66,000 रुपये)
|
किंग सीवीटी*
|
19.35 लाख रुपये
|
18.68 लाख रुपये
|
(- 67,000 रुपये)
|
किंग नाइट सीवीटी*
|
19.49 लाख रुपये
|
18.82 लाख रुपये
|
(- 67,000 रुपये)
|
किंग लिमिटेड एडिशन सीवीटी*
|
19.64 लाख रुपये
|
18.97 लाख रुपये
|
(- 67,000 रुपये)
|
1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल
|
एसएक्स (ओ) टर्बो डीसीटी^
|
20.19 लाख रुपये
|
19.49 लाख रुपये
|
(- 70,000 रुपये)
|
किंग टर्बो डीसीटी^
|
20.61 लाख रुपये
|
19.90 लाख रुपये
|
(- 71,000 रुपये)
*सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन
^डीसीटी - डुअल-क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन
डीजल मैनुअल
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें)
|
नई कीमतें (नई जीएसटी दरें)
|
बचत
|
ई एमटी
|
12.69 लाख रुपये
|
12.25 लाख रुपये
|
(- 44,000 रुपये)
|
ईएक्स एमटी
|
13.92 लाख रुपये
|
13.44 लाख रुपये
|
(- 48,000 रुपये)
|
ईएक्स (ओ) एमटी
|
14.56 लाख रुपये
|
14.06 लाख रुपये
|
(- 50,000 रुपये)
|
एस एमटी
|
15 लाख रुपये
|
14.48 लाख रुपये
|
(- 52,000 रुपये)
|
एस (ओ) एमटी
|
16.05 लाख रुपये
|
15.52 लाख रुपये
|
(- 53,000 रुपये)
|
एस (ओ) नाइट एमटी
|
16.20 लाख रुपये
|
15.64 लाख रुपये
|
(- 56,000 रुपये)
|
एसएक्स टेक एमटी
|
17.68 लाख रुपये
|
17.22 लाख रुपये
|
(- 46,000 रुपये)
|
एसएक्स प्रीमियम एमटी
|
17.77 लाख रुपये
|
17.31 लाख रुपये
|
(- 46,000 रुपये)
|
एसएक्स (ओ) एमटी
|
19.05 लाख रुपये
|
18.39 लाख रुपये
|
(- 66,000 रुपये)
|
एसएक्स (ओ) नाइट एमटी
|
19.20 लाख रुपये
|
18.53 लाख रुपये
|
(- 67,000 रुपये)
|
किंग एमटी
|
19.47 लाख रुपये
|
18.80 लाख रुपये
|
(- 67,000 रुपये))
डीजल ऑटोमेटिक
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें)
|
नई कीमतें (नई जीएसटी दरें)
|
बचत
|
ईएक्स (ओ) एटी
|
15.96 लाख रुपये
|
15.41 लाख रुपये
|
(- 55,000 रुपये)
|
एस (ओ) एटी
|
17.55 लाख रुपये
|
16.97 लाख रुपये
|
(- 58,000 रुपये)
|
एस (ओ) नाइट एटी
|
17.70 लाख रुपये
|
17.09 लाख रुपये
|
(- 61,000 रुपये)
|
एसएक्स (ओ) एटी
|
20 लाख रुपये
|
19.31 लाख रुपये
|
(- 69,000 रुपये)
|
एसएक्स (ओ) नाइट एटी
|
20.35 लाख रुपये
|
19.65 लाख रुपये
|
(- 70,000 रुपये)
|
किंग एटी
|
20.42 लाख रुपये
|
19.72 लाख रुपये
|
(- 70,000 रुपये)
|
किंग नाइट एटी
|
20.77 लाख रुपये
|
20.05 लाख रुपये
|
(- 72,000 रुपये)
|
किंग लिमिटेड एडिशन एटी
|
20.92 लाख रुपये
|
20.20 लाख रुपये
|
(- 72,000 रुपये)
हुंडई क्रेटा एसयूवी के किंग नाइट और किंग लिमिटेड एडिशन डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट पर सबसे ज्यादा 72,000 रुपये तक की बचत की जा सकती है।
हुंडई क्रेटा गाड़ी के बाकी वेरिएंट की कीमतें 38,000 रुपये से लेकर 71,000 रुपये तक कम हो गई हैं।
कीमत में कटौती की वजह
जीएसटी दरों में बदलाव से पहले हुंडई क्रेटा एसयूवी पर 45 प्रतिशत टैक्स लगता था, जिसमें 28 प्रतिशत जीएसटी और 17 प्रतिशत कंपेनसेशन सेस शामिल था। चूंकि यह एसयूवी कार 4 मीटर से बड़ी है और इसमें 1500सीसी तक की इंजन क्षमता दी गई है, ऐसे में अब इस गाड़ी पर पहले के मुकाबले 5 प्रतिशत कम टैक्स लगेगा। यहां देखें पूरी जानकारी :-
|
व्हीकल टाइप
|
पुरानी जीएसटी दरें (सेस समेत)
|
नया टैक्स
|
बचत
|
1500सीसी तक की इंजन क्षमता वाली 4 मीटर से लंबी कार
|
45 प्रतिशत (28 प्रतिशत जीएसटी + 17 प्रतिशत)
|
40 प्रतिशत
|
5 प्रतिशत
नई कीमतें कब से होंगी लागू?
22 सितंबर 2025 को पूरे देशभर में नई जीएसटी दरें लागू करने के केंद्र सरकार के निर्देश के बाद अब हुंडई क्रेटा कॉम्पेक्ट एसयूवी कार की नई कीमतें प्रभावी हो गई हैं। कार कंपनियां अपनी गाड़ियों पर कीमत में कटौती के साथ कई फेस्टिव ऑफर भी दे रही है, ऐसे में हमें लगता है कि यह गाड़ी खरीदने का सबसे अच्छा मौका है।
मुकाबला
हुंडई क्रेटा एसयूवी का मुकाबला होंडा एलिवेट, मारुति ग्रैंड विटारा, किआ सेल्टोस, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, मारुति विक्टोरिस, स्कोडा कुशाक से है। इसका कंपेरिजन टाटा कर्व और सिट्रोएन बसॉल्ट एसयूवी-कूपे कार से भी है।
यदि आप हुंडई के लाइनअप की किसी दूसरी कार को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो नई वेरिएंट-वाइज कीमतें देख सकते हैं।
सभी कीमतें एक्स-शोरूम नई दिल्ली के अनुसार है।