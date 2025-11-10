2025 हुंडई वेन्यू एचएक्स 4, एचएक्स 6टी,एचएक्स 7 और एचएक्स 8 वेरिएंट्स में दिया गया है केवल एक ही इंजन का विकल्प, देखिए पूरी डीटेल्स

प्रकाशित: नवंबर 10, 2025 06:22 pm । भानु

2025 हुंडई वेन्यू हाल ही में लॉन्च हुई है, जिसकी शुरुआती कीमत 7.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, पैन इंडिया ) रखी गई है। जनरेशन अपडेट के साथ, इसके डिज़ाइन और फीचर सेट में काफी बदलाव हुए हैं, और यह 8 वेरिएंट्स: एचएक्स 2, एचएक्स 4, एचएक्स 5, एचएक्स 6, एचएक्स 6टी, एचएक्स 7, एचएक्स 8, और एचएक्स 10 (वेरिएंट-अनुसार फ़ीचर्स की जानकारी यहाँ दी गई है)। इन 8 वेरिएंट्स में से, एचएक्स 4, एचएक्स 6टी, एचएक्स 7, और एचएक्स 8 केवल एक ही इंजन विकल्प के साथ उपलब्ध हैं। यहां, हमने इस कार में वेरिएंट अनुसार पावरट्रेन विकल्पों के बारे में बताया है लेकिन सबसे पहले डालिए नजर 2025 हुंडई वेन्यू के इंजन स्पेसिफिकेशन पर एक नजर:

इंजन 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल पावर 83 पीएस 120 पीएस 116 पीएस टॉर्क 114 एनएम 172 एनएम 250 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी/7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी (नया)

डीसीटी - डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन

एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन

डिस्ट्रीब्यूशन और कीमत

अब डालिए नजर वेरिएंट अनुसार पावरट्रेन और कीमत पर एक नजर।

वेरिएंट इंजन और ट्रांसमिशन कीमत एचएक्स 4 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मैनुअल 8.80 लाख रुपये एचएक्स 6टी 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मैनुअल 10.70 लाख रुपये एचएक्स 7 1.5-लीटर डीजल मैनुअल 12.51 लाख रुपये एचएक्स 8 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल मैनुअल या डीसीटी 11.81 लाख रुपये (मैनुअल), 12.85 लाख रुपये (डीसीटी)

एचएक्स 4 और एचएक्स 6टी में वही 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो कि 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से लैस है, जबकि एचएक्स 7 में डीज़ल मैनुअल का कॉम्बिनेशन भी मिलता है। एचएक्स 8 में 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल का विकल्प मिलता है, और दिलचस्प बात यह है कि यह इकलौता सिंगल-इंजन विकल्प है जो 6-स्पीड मैनुअल या डुअल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (डीसीटी) में उपलब्ध है। आप इस स्टोरी में बाकी सभी वेरिएंट के लिए वेरिएंट-अनुसार पावरट्रेन विकल्प भी देख सकते हैं।

कीमत और मुकाबला

नई वेन्यू की प्राइस 7.9 लाख रुपये से शुरू होकर 15.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। इस सेगमेंट में स्कोडा कायलाक, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, किआ सिरोस, मारुति फ्रॉन्क्स, टोयोटा टाइजर, किआ सोनेट, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर जैसी कारें भी मौजूद हैं।