2025 हुंडई वेन्यू एचएक्स7 में मिलता है केवल एक इंजन! यहां देखिए इसकी पूरी डिटेल

नई हुंडई वेन्यू में एक नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, एक टर्बो-पेट्रोल इंजन और एक डीजल इंजन दिया गया है, जो वेरिएंट के अनुसार अलग-अलग मिलते हैं

हाल ही में नई जनरेशन की हुंडई वेन्यू एसयूवी कार लॉन्च हुई है, ये पहले से काफी बेहतर है लेकिन ग्राहकों के लिए सही वेरिएंट का चयन करना थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया है। हुंडई ने वेन्यू को नए वेरिएंट स्ट्रक्चर: एचएक्स2, एचएक्स4, एचएक्स6, एचएक्स6टी, एचएक्स7, एचएक्स8 और एचएक्स10 में पेश किया है। इनमें से एचएक्स7 उन लोगों के लिए एक दिलचस्प विकल्प है जो पूरे फीचर से भरपूर टॉप मॉडल के बजाय अच्छे फीचर से लैस मिड वेरिएंट लेना चाहते हैं। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। जहां दूसरे वेरिएंट्स में कई इंजन विकल्प दिए गए हैं, वहीं 2025 वेन्यू एचएक्स7 वेरिएंट केवल एक इंजन में मिलता है।

इसमें कौनसा इंजन मिलता है? और क्या एचएक्स7 फीचर से भरपूर और वैल्यू फोर मनी प्रोडक्ट है? जानेंगे आगे:

एचएक्स7 के लिए केवल एक इंजन विकल्प: डीजल

यह हुंडई एसयूवी कार अभी भी तीन इंजन विकल्प: 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल में उपलब्ध है। हालांकि ये सभी विकल्प हर वेरिएंट्स में नहीं मिलते हैं। हर इंजन कुछ खास वेरिएंट्स तक सीमित है, जिसका मतलब है कि ग्राहक अपनी पसंद के हिसाब से इंजन विकल्प चुन सकते हैं।

हुंडई वेन्यू के वेरिएंट लाइनअप में एचएक्स7 को एचएक्स8 वेरिएंट के नीचे पोजिशन किया गया है और यह केवल 1.5-लीटर डीजल इंजन में उपलब्ध है। यह इंजन 116 पीएस की पावर और 250 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, इस वेरिएंट में इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। हुंडई ने वेन्यू 2025 मॉडल में डीजल-ऑटोमैटिक का विकल्प भी रखा है, लेकिन इसके लिए आपको अलग वेरिएंट चुनना होगा।

नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का विकल्प लोअर वेरिएंट्स तक सीमित है। 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन (83 पीएस/114 एनएम) मुख्य रूप से एंट्री-लेवल और मिड वेरिएंट में उपलब्ध है, जबकि 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (120 पीएस/172 एनएम) कई वेरिएंट्स में मिलता है। क्या आप 2025 हुंडई वेन्यू के प्रत्येक वेरिएंट के इंजन विकल्प जानना चाहते हैं? यहां क्लिक करें।

अगर आप हुंडई वेन्यू डीजल मॉडल लेना चाहते हैं और आपके पास टॉप वेरिएंट जितना बजट नहीं है, तो आपको एचएक्स7 वेरिएंट से ही काम चलाना पड़ेगा।

हुंडई वेन्यू एचएक्स7 डिजाइन

हुंडई वेन्यू एचएक्स7 टॉप मॉडल जैसा दिखता है और इसमें टॉप वेरिएंट की तरह ही कई आधुनिक एलिमेंट्स दिए गए हैं। एचएक्स7 में एचएक्स6 की तुलना में 16-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं। इसके अलावा, इसमें एलईडी टर्न इंडिकेटर और कनेक्टेड लाइटिंग एलिमेंट्स हैं। इसमें आपको हेडलाइट और टेललाइट के लिए एलईडी सेटअप भी मिलता है।

अब केबिन की बात करते हैं... इसमें ड्यूल-टोन फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है, लेकिन लेदर चढ़ा स्टीयरिंग व्हील और गियर नोब थोड़ा प्रीमियम फील देता है। इस वेरिएंट से आपको एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलती है। हालांकि इसमें लेदरेट अपहोल्स्ट्री, ज्यादा प्रीमियम दिखने वाला नेवी ब्लू ग्रे केबिन और दो कर्व्ड डिस्प्ले नहीं मिलती है।

हुंडई वेन्यू एचएक्स7 फीचर

एचएक्स7 के टॉप फीचर में एक 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, सभी पावर विंडो, पीछे एसी वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 6-स्पीकर, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम, कीलेस एंट्री, एक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, कनेक्टेड कार फीचर, और एम्बिएंट लाइटिंग शामिल है। टॉप सेफ्टी फीचर में 6 एयरबैग, हिल स्टार्ट असिस्ट, एक रिवर्स पार्किंग कैमरा, और पीछे पार्किंग सेंसर शामिल है।

हालांकि इसमें 12.3-इंच इंफोटेनमेंट और 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम, और पावर्ड व वेंटिलेटेड सीट जैसे प्रीमियम फीचर का अभाव है।

आप यहां देख सकते हैं कि हुंडई वेन्यू कार के किस वेरिएंट में कौनसे फीचर मिलते हैं।

हुंडई वेन्यू एचएक्स7 प्राइस और कंपेरिजन

वेन्यू कार की कीमत 7.90 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप मॉडल की प्राइस 15.51 लाख रुपये है। वहीं 2025 हुंडई वेन्यू एचएक्स7 की कीमत 12.51 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री, एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) है। इसका मुकाबला टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, किआ सोनेट, स्कोडा कायलाक, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर जैसी सबकॉम्पैक्ट एसयूवी कार से है।