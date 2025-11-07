सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    2025 हुंडई वेन्यू एसएक्स 5 फोटो गैलरी: जानिए एसयूवी कार के इस वेरिएंट में क्या मिलता है खास

    प्रकाशित: नवंबर 07, 2025 05:16 pm । सोनू

    78 Views
    • Write a कमेंट

    वेन्यू एचएक्स 5 में न केवल सभी जरूरी फीचर हैं, बल्कि इसमें एक सिंगल-पैन सनरूफ भी है

    Hyundai Venue HX 5

    हुंडई ने हाल ही में दूसरी जनरेशन 2025 वेन्यू को लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 7.90 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री, एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) से शुरू होती है। यह 8 वेरिएंट्स: एचएक्स 2, एचएक्स 4, एचएक्स 5, एचएक्स 6, एचएक्स 6टी, एचएक्स 7, एचएक्स 8 और एचएक्स 10 में उपलब्ध है। एचएक्स 5 इसका मिड वेरिएंट है जिसमें सभी इंजन और गियरबॉक्स विकल्प दिए गए हैं, जिसकी कीमत 9.15 लाख रुपये से 11.58 लाख रुपये के बीच है। यहां हम तस्वीरों के जरिए जानेंगे इस वेरिएंट में क्या कुछ खास मिलता है:

    आगे का डिजाइन

    Hyundai Venue HX 5
    Hyundai Venue HX 5

    2025 हुंडई वेन्यू एचएक्स 5 मिड वेरिएंट आगे से टॉप मॉडल्स जैसा ही दिखता है। आगे इसमें कनेक्टेड एलईडी डीआरएल, ब्लैक आयताकार ग्रिल और दमदार बंपर के साथ एक बड़ी सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है। हालांकि, इसमें एलईडी हेडलाइट और एलईडी टर्न इंडिकेटर का अभाव है, इसके बजाय इसमें हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैंप्स दिए गए हैं। साथ ही अन्य वेरिएंट्स की तरह बोनट पर ‘हुंडई’ लोगो दिया गया है।

    साइड प्रोफाइल

    Hyundai Venue HX 5
    Hyundai Venue HX 5

    2025 वेन्यू में अब ब्लैक फिनिश वाले रेक्ड ए-पिलर की वजह से एक स्कल्पटेड डिजाइन है। यहां तक कि बी-पिलर और विंडो फ्रेम पर भी टॉप मॉडल्स की तरह एक ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है। सी-पिलर पर ‘वेन्यू’ ब्रांडिंग के साथ एक सिल्वर फिनिश भी है।

    Hyundai Venue HX 5

    इसमें बॉडी कलर डोर हैंडल और ओआरवीएम (आउटसाइड रियर व्यू मिरर) के साथ बाहरी मिरर पर टर्न इंडिकेटर भी है। हालांकि, वेन्यू एचएक्स 5 में रूफ रेल्स का अभाव है, जो एचएक्स 6 वेरिएंट से मिलता है।

    Hyundai Venue HX 5
    Hyundai Venue HX 5

    इसमें पूरी चौड़ाई में चंकी बॉडी क्लेडिंग मिलती है, जिसके नीचे आपको 16-इंच स्टाइलिश स्टील व्हील मिलेंगे, जो केवल 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ मिलते हैं। अगर आप वेन्यू एचएक्स 5 को 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ लेते हैं तो आपको इसमें व्हील कवर के साथ छोटे 15-इंच स्टील व्हील मिलते हैं, जैसा कि दूसरी तस्वीर में दिखाया गया है।

    पीछे का डिजाइन

    Hyundai Venue HX 5

    इसमें एलईडी टेललाइट है, जिसमें बीच वाली पट्टी में रोशनी नहीं होती है। इस पट्टी के बीच में ‘वेन्यू’ बैजिंग भी है। बंपर काले रंग का है और इस पर एक मोटी सिल्वर स्किड प्लेट है जिसमें रिवर्स लाइटें भी लगी है। दिलचस्प बात ये है कि टर्न इंडिकेटर को बंपर पर पोजिशन किया गया है। वेन्यू एचएक्स 5 में एक पीछे डिफॉगर है, लेकिन इसमें पीछे वाइपर और वाशर का अभाव है।

    केबिन

    Hyundai Venue HX 5
    Hyundai Venue HX 5

    हुंडई ने वेन्यू एचएक्स 5 वेरिएंट में ड्यूल-टोन डार्क ग्रे और डव ग्रे केबिन थीम के साथ फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है।

    Hyundai Venue HX 5
    Hyundai Venue HX 5

    डैशबोर्ड पर एक 10.25-इंच टचस्क्रीन (जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले सपोर्ट करती है), एक सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, और 4 डॉट के साथ नया स्टीयरिंग व्हील दिया गया है।

    Hyundai Venue HX 5

    एचएक्स 2 और एचएक्स 4 वेरिएंट के विपरीत, इस वेरिएंट में स्टोरेज के साथ आगे सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है। बेहतर कंफर्ट के लिए इसमें दो टाइप-सी यूएसबी पोर्ट और आगे एक 12वोल्ट पावर आउटलेट है।

    Hyundai Venue HX 5

    अन्य कंफर्ट फीचर में मैनुअल एसी, पीछे एसी वेंट्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, पुश बटन इंजन स्टार्ट-स्टॉप, क्रूज कंट्रोल, और ऑटो फोल्ड ओआरवीएम शामिल है। इस वेरिएंट का एक हाइलाइट फीचर सिंगल-पैन सनरूफ भी है।

    अगर आप वेन्यू एचएक्स 5 ऑटोमैटिक को लेते हैं तो आपको इसमें पेडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं। यहां ध्यान देने बात ये है कि ऑटो एसी, वायरलेस फोन चार्जर, एम्बिएंट लाइटिंग, एक ब्रांडेड साउंड सिस्टम, और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर टॉप मॉडल तक सीमित हैं।

    Hyundai Venue HX 5

    पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, पीछे पार्किंग कैमरा, पीछे पार्किंग सेंसर, और एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) वेन्यू के टॉप मॉडल एचएक्स 10 में ही दिया गया है। आप यहां वेन्यू टॉप मॉडल की फोटो गैलरी देख सकते हैं।

    इंजन

    Hyundai Venue HX 5

    2025 वेन्यू में तीन इंजन विकल्प दिए गए हैं, जिनके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    इंजन

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    पावर

    83 पीएस

    120 पीएस

    116 पीएस

    टॉर्क

    114 एनएम

    172 एनएम

    250 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी/7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी (नया)

    डीसीटी - ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    वेन्यू का एचएक्स 5 एकमात्र वेरिएंट है जिसमें सभी इंजन-गियरबॉक्स विकल्प मिलते हैं। यहां नई वेन्यू के वेरिएंट अनुसार इंजन और गियरबॉक्स विकल्प देखें

    प्राइस और कंपेरिजन

    Hyundai Venue HX 5

    दूसरी जनरेशन हुंडई वेन्यू की कीमत 7.90 लाख रुपये से 15.51 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री, एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) के बीच है। इसका मुकाबला टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, किआ सोनेट, स्कोडा कायलाक, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर जैसी सब-4 मीटर एसयूवी कार से है।

    फोटो क्रेडिट

    was this article helpful ?

    हुंडई वेन्यू पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2025 हुंडई वेन्यू एसएक्स 5 फोटो गैलरी: जानिए एसयूवी कार के इस वेरिएंट में क्या मिलता है खास
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है