2025 हुंडई वेन्यू में महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ के मुकाबले मिलता है इन 10 फीचर का एडवांटेज

बड़ी स्क्रीन, बेहतर सीटें और अतिरिक्त स्पीकर के अलावा नई वेन्यू में तीन ऐसे फीचर दिए गए हैं जो ड्राइवर को अच्छा कंफर्ट देते हैं

हाल ही में लॉन्च हुई 2025 हुंडई वेन्यू और महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ सब-4 मीटर एसयूवी सेगमेंट की दो सबसे फीचर लोडेड कारें हैं। नया जनरेशन अपडेट मिलने के साथ वेन्यू की फीचर लिस्ट पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गई है। इस एसयूवी कार में कई ऐसे फीचर दिए गए हैं जो महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ में नहीं मिलते हैं। आइये जानते हैं इसके बारे में आगे :-

बड़ा इंफोटेनमेंट

नई हुंडई वेन्यू कार में डुअल-कर्व्ड 12.3-इंच स्क्रीन दी गई है, जिसमें से एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए है। इसका बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम मुकाबले में मौजूद कारों (एक्सयूवी 3एक्सओ समेत) से कहीं ज्यादा बेहतर है। महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ में 10.25-इंच टचस्क्रीन दी गई है।

इन दोनों एसयूवी कार में एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के लिए वायरलेस सपोर्ट और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी दी गई है। जबकि, किआ सोनेट के टॉप वेरिएंट में एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के लिए वायर्ड कनेक्टिविटी मिलती है। यदि आप जानना चाहते हैं कि हुंडई वेन्यू में किआ सोनेट के मुकाबले कौनसे फीचर का एडवांटेज मिलता है तो यहां पढ़ सकते हैं।

बड़ा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

2025 हुंडई वेन्यू एसयूवी में डुअल-कर्व्ड 12.3-इंच डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट शामिल है। जबकि, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ में स्मॉल 10.25-इंच डिस्प्ले दिया गया है। इन दोनों गाड़ियों में लगी स्क्रीन के ग्राफिक्स काफी अच्छे हैं और यह ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग के साथ आते है, जहां यह इंडिकेटर चालू करने पर ओआरवीएम्स पर लगे 360-डिग्री कैमरे के जरिए व्यू को स्क्रीन पर दिखाते हैं।

रियर सनशेड

नई हुंडई वेन्यू कार में रियर विंडो के लिए मैनुअल सनशेड दिया गया है जो कि सूरज की रोशनी को केबिन के अंदर आने से रोकते हुए केबिन को ठंडा रखने में मदद करता हैं। यह पीछे बैठे पैसेंजर को प्राइवेसी भी देते हैं। जबकि, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ में यह फीचर नहीं दिया गया है।

अतिरिक्त स्पीकर

2025 हुंडई वेन्यू और एक्सयूवी 3एक्सओ में प्रीमियम ब्रांडेड साउंड सिस्टम दिया गया है। हालांकि, नई हुंडई वेन्यू में महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ (7-स्पीकर हार्मन कार्डन सेटअप) के मुकाबले अतिरिक्त आठवा स्पीकर दिया गया है। यह दोनों ऑडियो सिस्टम म्यूजिक के शौकीन लोगों को शानदार एक्सपीरिएंस देते हैं।

वेंटिलेटेड फ्रंट सीट

न्यू जनरेशन वेन्यू की फ्रंट सीटें वेंटिलेशन फंक्शन के साथ आती हैं, जो कि कारों में दिया जाने वाला कॉमन फीचर बन गया है। यह फीचर महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ में नहीं मिलता है। यह बेहद प्रेक्टिकल फीचर है क्योंकि यह गर्मियों के दिनों में ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर दोनों के लिए सीट बेस और बैकरेस्ट के माध्यम से ठंडी हवा प्रसारित करता है।

यहां देखें मारुति ब्रेजा के मुकाबले नई वेन्यू में मिलने वाले अतिरिक्त फीचर से जुड़ी जानकारी।

पावर्ड ड्राइवर सीट

नई हुंडई वेन्यू कार में 4-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दी गई है जिससे इसमें सही ड्राइविंग पोजिशन मिलना आसान रहता है। इसके रिक्लाइनिंग और स्लाइडिंग फंक्शन को इलेक्ट्रिक एडजस्ट किया जा सकता है, जबकि इसमें हाइट एडजस्टमेंट मैनुअल मिलता है। वहीं, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ गाड़ी में ड्राइवर के लिए 6-वे मैनुअल एडजस्टेबल सीट मिलती है। यह फीचर सेगमेंट में बेस्ट-सेलिंग नेक्सन से पीछे रखता है। यहां देखें नई हुंडई वेन्यू में नेक्सन के मुकाबले कौनसे 6 अतिरिक्त फीचर मिलते हैं।

रिक्लाइनिंग रियर सीटें

नई वेन्यू गाड़ी में रियर पैसेंजर लंबी दूरी के सफर के लिए 2-स्टेप रिक्लाइन फंक्शन का सहारा ले सकते हैं। जबकि, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ में फिक्सड सीटबैक मिलता है, जो इस फ्लेक्सबिलिटी को सीमित कर देता है।

साइड पार्किंग सेंसर

2025 हुंडई वेन्यू में फ्रंट और रियर सेंसर के साथ साइड पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं। इस फीचर के जरिए गाड़ी को कम स्पेस में पार्क करना, कम स्पेस से निकालना और बंपर-2-बंपर ट्रैफिक में चलाना आसान हो जाता है। वहीं, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ में केवल फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। इन दोनों एसयूवी कार में 360-डिग्री कैमरा दिया गया है।

वेन्यू और एक्सयूवी 3एक्सओ दोनों कार में लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) दिया गया है। यहां देखें स्कोडा कायलाक के मुकाबले नई वेन्यू में मिलने वाले अतिरिक्त फीचर की जानकारी।

ट्रेक्शन कंट्रोल मोड

नई हुंडई वेन्यू में तीन ट्रेक्शन कंट्रोल मोड : स्नो, मड और सैंड दिए गए हैं, जबकि यह फीचर महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ में नहीं मिलता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों कारों में तीन ड्राइव मोड दिए गए हैं।

पैडल शिफ्टर

वेन्यू के ऑटोमेटिक वेरिएंट में स्टीयरिंग व्हील के पीछे की तरफ पैडल शिफ्टर दिए गए हैं, जिससे आप स्टीयरिंग व्हील से हाथ हटाए बिना मैनुअल गियर बदल सकते हैं। यदि आप स्पोर्टी ड्राइव एक्सपीरिएंस पसंद करते हैं तो यह फीचर आपके लिए बेहद काम का साबित होगा। वहीं, अगर आप महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ऑटोमेटिक में गियर को मैनुअल बदलना चाहते हैं तो आपको इसके टिपट्रॉनिक फंक्शन पर पूरी तरह से निर्भर होना पड़ेगा।

कीमत और मुकाबला

नई हुंडई वेन्यू की कीमत 7.90 लाख रुपये से 15.51 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। जबकि, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ की प्राइस 7.28 लाख रुपये से 13.43 लाख रुपये के बीच है।