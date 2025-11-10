सभी
    2025 हुंडई वेन्यू में टाटा नेक्सन के मुकाबले मिलता है इन 6 फीचर का एडवांटेज, देखिए पूरी लिस्ट

    प्रकाशित: नवंबर 10, 2025 10:53 am । स्तुति

    2025 हुंडई वेन्यू और टाटा नेक्सन दोनों फीचर लोडेड कारें हैं, लेकिन नई वेन्यू एसयूवी में कई अतिरिक्त प्रीमियम फीचर दिए गए हैं जिसमें बड़ा कर्व्ड डिस्प्ले, पावर्ड ड्राइवर सीट और लेवल 2 एडीएएस शामिल है

    Hyundai Venue Features Over Tata Nexon

    सेकंड जनरेशन वेन्यू भारत में लॉन्च हो चुकी है। इस गाड़ी की ना केवल डिजाइन में बदलाव हुए हैं, बल्कि इसमें कई नए फीचर भी जोड़े गए हैं जो इसे सेगमेंट की सबसे फीचर लोडेड सबकॉम्पेक्ट एसयूवी कार बनाते हैं। 2025 हुंडई वेन्यू का सीधा मुकाबला टाटा नेक्सन से है जो कि भारत की दूसरी सबसे फीचर लोडेड सब-4 मीटर एसयूवी कार है। नई हुंडई वेन्यू में टाटा नेक्सन के मुकाबले 6 फीचर का एडवांटेज मिलता है जिसके बारे में हम जानेंगे आगे :-

    बड़ा कर्व्ड डिस्प्ले सेटअप 

    2025 Hyundai Venue

    नई हुंडई वेन्यू का सबसे हाइलाइट फीचर 12.3-इंच कर्व्ड डिस्प्ले सेटअप है जो कि इंफोटेनमेंट और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के लिए दिया गया है। इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के लिए वायरलेस कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है और यह ओवर-द-एयर (ओटीए) अपडेट के साथ भी कंपेटिबल है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह स्क्रीन 2025 वेन्यू कार के केवल टॉप वेरिएंट एचएक्स 10 के साथ दी गई है। यहां देखें हुंडई की न्यू जनरेशन सबकॉम्पेक्ट एसयूवी के सभी वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास।  

    जबकि, नेक्सन एसयूवी में स्मॉल 10.25-इंच टचस्क्रीन और 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है।

    पावर्ड ड्राइवर सीट

    2025 Hyundai Venue

    2025 हुंडई वेन्यू गाड़ी में पुरानी वेन्यू वाला प्रीमियम फीचर 4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट दिया गया है। इस एसयूवी कार में यह फीचर एचएक्स 8 और एचएक्स 10 वेरिएंट के साथ मिलता है। जबकि, टाटा नेक्सन में ड्राइवर और को-ड्राइवर के लिए हाइट एडजस्टेबल सीटें दी गई हैं। नई हुंडई वेन्यू कार में को-ड्राइवर सीट के लिए हाइट एडजस्टमेंट की सुविधा नहीं दी गई है। 

    एम्बिएंट लाइटिंग 

    2025 Hyundai Venue

    टाटा नेक्सन में इंटीरियर एम्बिएंट लाइटिंग फीचर नहीं दिया गया है, जो कि 2025 वेन्यू के साथ मिलता है। जबकि, हुंडई की एसयूवी कार में एचएक्स 7 वेरिएंट से डैशबोर्ड पर मून व्हाइट एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है, जबकि यह लाइट सेंटर कंसोल पर एचएक्स 8 ऑटोमेटिक वेरिएंट से मिलनी शुरू होती है। 

    ट्रेक्शन कंट्रोल मोड 

    2025 हुंडई वेन्यू और टाटा नेक्सन में मल्टी ड्राइव मोड : स्पोर्ट, इकोनॉमी और नॉर्मल (नेक्सन में 'सिटी मोड' से पॉपुलर) दिए गए हैं। हालांकि, वेन्यू में नेक्सन के मुकाबले ट्रेक्शन कंट्रोल मोड - सैंड, मड और स्नो भी दिए गए हैं। हुंडई वेन्यू एसयूवी में ट्रेक्शन कंट्रोल मोड टॉप वेरिएंट एचएक्स 8 ऑटोमेटिक और एचएक्स 10 वेरिएंट के साथ मिलते हैं। यहां देखें 2025 हुंडई वेन्यू के टॉप वेरिएंट एचएक्स 10 की फोटो गैलरी। 

    ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स

    2025 Hyundai Venue

    2025 हुंडई वेन्यू के टॉप वेरिएंट एचएक्स 8 ऑटोमेटिक और एचएक्स 10 वेरिएंट में ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं। जबकि, टाटा नेक्सन के टॉप में केवल फ्रंट-व्हील डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं। ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स बेहतर ब्रेकिंग परफॉरमेंस और कम रुकने की दूरी सुनिश्चित करते हैं।

    लेवल 2 एडीएएस 

    2025 Hyundai Venue

    इन दोनों सब-4 मीटर एसयूवी कार में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) दिया गया है। हालांकि, 2025 हुंडई वेन्यू में लेवल 2 एडीएएस पैकेज के साथ कई अतिरिक्त सेफ्टी फीचर मिलते हैं। जबकि, टाटा नेक्सन में लेवल 1 एडीएएस फीचर दिए गए हैं। यहां देखें इन दोनों एसयूवी कार में कौनसे एडीएएस फीचर मिलते हैं :-

    2025 हुंडई वेन्यू 

    टाटा नेक्सन 

     

    • फ्रंट कोलिजन वार्निंग

    • कार, साइकिल, पैदल यात्री, जंक्शन मोड़ और आने वाले वाहन के लिए फ्रंट कोलिजन अवॉयडेंस असिस्ट (ऑटो ब्रेकिंग)

    • लेन कीप असिस्ट

    • लेन डिपार्चर वार्निंग

    • ड्राइवर अटेंशन वार्निंग

    • लेन फॉलोइंग असिस्ट

    • अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल

    • लीडिंग व्हीकल डिपार्चर अलर्ट

    • रियर के लिए पार्किंग कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट

    • हाई बीम असिस्ट

    • फ्रंट कोलिजन वार्निंग

    • ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग

    • लेन सेंट्रिंग सिस्टम

    • लेन कीप असिस्ट

    • ट्रैफिक साइन रिकग्निशन

    • लेन डिपार्चर वार्निंग

    • हाई बीम असिस्ट

    तो, 2025 हुंडई वेन्यू में टाटा नेक्सन के मुकाबले इन 6 फीचर का एडवांटेज मिलता है। न्यू जनरेशन वेन्यू की कीमत 7.90 लाख रुपये से 15.51 लाख रुपये (इंट्रोडक्टरी एक्स पैन-इंडिया) है, जबकि टाटा नेक्सन की प्राइस 7.32 लाख रुपये से शुरू होकर 14.05 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) तक जाती है। यहां देखें 2025 हुंडई वेन्यू की वेरिएंट-वाइज प्राइस। आप इनमें से कौनसी कार को चुनना पसंद करेंगे और क्यों? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। 

