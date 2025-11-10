सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    2025 हुंडई वेन्यू में मारुति ब्रेजा के मुकाबले मिलता है इन 10 फीचर का एडवांटेज

    प्रकाशित: नवंबर 10, 2025 02:03 pm । स्तुति

    20 Views
    • Write a कमेंट

    नई हुंडई वेन्यू फीचर लोडेड केबिन के साथ भारत में लॉन्च हो गई है जिससे यह सेगमेंट की सबसे फीचर लोडेड एसयूवी कार साबित होती है 

    Hyundai Venue features over Maruti Brezza

    भारत का कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट सबसे पॉपुलर सेगमेंट में से एक है। इस सेगमेंट में हुंडई वेन्यू और मारुति ब्रेजा जैसी कारें मौजूद हैं जो लगातार कम्पटीशन का सामना कर रही है। यह दोनों कारें परफॉरमेंस, प्रेक्टिकेलिटी और फीचर से भरपूर हैं और भारतीय खरीदारों की सभी जरूरतों को पूरा कर रही हैं। हालांकि, 2025 हुंडई वेन्यू में कई एडवांस फीचर दिए गए हैं जो इसे पहले से ज्यादा प्रीमियम, टेक्नोलॉजी लोडेड और कंफर्टेबल बनाते हैं। 

    यदि फीचर कंपेरिजन करें तो ब्रेजा के मुकाबले नई हुंडई वेन्यू कार अब एक सेगमेंट से ऊपर वाली कार लगती है। मारुति सुजुकी ब्रेजा के मुकाबले 2025 हुंडई वेन्यू में इन 10 फीचर का एडवांटेज मिलता है :- 

    ज्यादा प्रीमियम केबिन के लिए बड़ा डिस्प्ले 

    2025 Hyundai Venue

    नई हुंडई वेन्यू में 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 12.3-इंच सेंट्रल इंफोटेनमेंट स्क्रीन के लिए कर्व्ड-डिस्प्ले सेटअप दिया गया है। इसका डिस्प्ले ना केवल अपमार्केट लगता है, बल्कि यह व्हीकल से जुड़ी जानकारी देता है और नेविगेशन और मल्टीमीडिया के साथ आता है। जबकि, ब्रेजा एसयूवी में 9-इंच टचस्क्रीन (फंक्शनल) दी गई है जो काफी पुरानी लगती है। हुंडई वेन्यू के मुकाबले ब्रेजा में डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले नहीं दिया गया है। मारुति की एसयूवी कार में हेडअप डिस्प्ले दिया गया है, जो वेन्यू में नहीं मिलता है। 

    प्रीमियम बोस साउंड सिस्टम 

    2025 Hyundai Venue

    2025 हुंडई वेन्यू कार में म्यूजिक के शौकीन लोगों के लिए 8-स्पीकर बोस ऑडियो सिस्टम दिया गया है। शानदार साउंड एक्सपीरिएंस और डीप बास के लिए जाना जाने वाला यह सिस्टम केबिन के एंटेरेनमेंट एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाता है। ब्रेजा में 6-स्पीकर ऑडियो सिस्टम (आर्केमि ट्यून्ड) दिया गया है जिसकी साउंड क्वालिटी ठीकठाक है। अगर आप ज्यादा समय गाड़ी में बैठकर बिताते हैं तो बोस सिस्टम आपको सही लगेगा। 

    एम्बिएंट लाइटिंग 

    2025 Hyundai Venue

    न्यू जनरेशन हुंडई वेन्यू में लोअर सेंटर कंसोल और क्रैश पैड पर कस्टमाइजेबल एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है, जबकि ब्रेजा में यह फीचर नहीं दिया गया है। यदि आप रात में ड्राइव करना पसंद करते हैं तो आप इसके केबिन के अंदर दी गई एम्बिएंट लाइटिंग को काफी पसंद करेंगे। जबकि, वेन्यू एन लाइन वर्जन में रेड एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है। वेन्यू एन लाइन के बारे में ज्यादा जानने के लिए यहां क्लिक करें। 

    पावर्ड ड्राइवर सीट 

    2025 Hyundai Venue

    नई हुंडई वेन्यू कार में 4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट दी गई है जो एक बटन को दबाकर ड्राइवर सीट को एडजस्ट करने में मदद करती है। यह ड्राइवर के कंफर्ट और एर्गोनोमिक्स को बेहतर बनाती है और यह फीचर सेगमेंट की ज्यादातर कारों में मिलता है। लेकिन, इस फीचर को ब्रेजा एसयूवी में नहीं दिया गया है, जहां ड्राइवर सीट केवल मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ मिलती है। 

    वेंटिलेटेड सीटें 

    भारत में गर्मी काफी तेज पड़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए वेन्यू में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें दी गई हैं जो गाड़ी के अंदर बैठे पैसेंजर को गर्मियों के दिनों में काफी ठंडा और कंफर्टेबल रखती हैं। हालांकि, ब्रेजा में सीट वेंटिलेशन फीचर नहीं दिया गया है, जिससे वेन्यू में इस फीचर का एडवांटेज मिलता है। 

    रियर-सीट रिक्लाइन फंक्शन

    2025 Hyundai Venue

    2025 हुंडई वेन्यू कार में रियर पैसेंजर के कंफर्ट के लिए रिक्लाइनिंग रियर सीटें दी गई हैं। यह उन लोगों के लिए बेहद काम का फीचर है जो ट्रेवलिंग के दौरान ज्यादातर समय पीछे वाली सीट पर बैठकर बिताते हैं। सीटों पर रिक्लाइन फंक्शन मिलने से लंबी दूरी का सफर काफी आसान बन जाता है। ब्रेजा में फिक्सड रियर सीटबैक पर यह फंक्शन नहीं मिलता है जिससे वेन्यू ज्यादा कंफर्टेबल ऑप्शन साबित होती है। 

    एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस)

    2025 Hyundai Venue

    2025 हुंडई वेन्यू में लेवल 2 एडीएएस दिया गया है जिसके तहत फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और ड्राइवर अटेंशन मॉनिटरिंग फीचर शामिल हैं। यह एडीएएस फीचर रोजाना ड्राइविंग के दौरान आपको ज्यादा सुरक्षित रखने में मदद करेंगे। जबकि, मारुति सुजुकी ब्रेजा अभी भी पूरी तरह से ड्राइवर की स्किल्स और अटेंशन पर निर्भर करती है। 

    टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

    हुंडई वेन्यू के सभी वेरिएंट में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) दिया गया है। यह सिस्टम चारों टायर में हवा के प्रेशर की जांच करता है और हवा कम होने पर ड्राइवर को इसके बारे में अलर्ट करता है, जिससे गाड़ी से बेहतर माइलेज मिल पाती है। जबकि, ब्रेजा में टीपीएमएस फीचर नहीं दिया गया है। अनुमान है कि मारुति अगले अपडेट में इस गाड़ी में यह फीचर शामिल कर सकती है। 

    फ्रंट और साइड पार्किंग सेंसर

    2025 Hyundai Venue

    2025 हुंडई वेन्यू में फ्रंट और साइड पार्किंग सेंसर दिए गए हैं जिससे कम स्पेस में गाड़ी को पार्क करना काफी आसान हो जाता है। ज्यादातर एसयूवी कार में रियर सेंसर का मिलना कॉमन हैं, लेकिन हुंडई ने वेन्यू में फ्रंट और साइड पर भी सेंसर दिए हैं जिससे ड्राइवर को टाइट कॉर्नर और बाधाओं का बेहतर अंदाजा लगाने में मदद मिलती है। जबकि, ब्रेजा में केवल रियर सेंसर और कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मतलब है कि भीड़भाड़ वाले इलाके में पार्क करने और चलाने के लिए वेन्यू एक आसान एसयूवी होगी।

    ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी)

    नई हुंडई वेन्यू में ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी) फीचर दिया गया है। यह फीचर भीड़ वाले ट्रैफिक में काफी काम का साबित होता है और कार के पूरी तरह से रुकने पर ब्रेक्स को लगे रहने देता है और एसेलरेटर दबाते ही ब्रेक्स को रिलीज कर देता है। यदि आप इनमें से किसी कार के ऑटोमेटिक वर्जन को खरीदते हैं तो यह फीचर काफी काम का साबित होगा। हालांकि, ब्रेजा में अभी भी कन्वेंशनल हैंडब्रेक लीवर मिलता है जो काफी पुराना लगता है। 

    यहां देखें नई वेन्यू के सभी वेरिएंट-वाइज फीचर

    कीमत और मुकाबला 

    मारुति ब्रेजा कार की कीमत 8.26 लाख रुपये से 13.01 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है, जबकि नई वेन्यू की प्राइस 7.9 लाख रुपये से शुरू होकर 15.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। इस सेगमेंट में स्कोडा कायलाक, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, किआ सिरोस, मारुति फ्रॉन्क्स, टोयोटा टाइजर, किआ सोनेट, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर जैसी कारें भी मौजूद हैं।

    was this article helpful ?

    हुंडई वेन्यू पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2025 हुंडई वेन्यू में मारुति ब्रेजा के मुकाबले मिलता है इन 10 फीचर का एडवांटेज
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है