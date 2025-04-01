सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    ये हैं भारत की टॉप 10 कारें जिसमें मिलता है पैनोरमिक सनरूफ फीचर, देखिए पूरी लिस्ट

    प्रकाशित: दिसंबर 10, 2025 12:20 pm । स्तुति

    245 Views
    • Write a कमेंट

    Panoramic sunroof

    भारतीय ऑटोमेटिव इंडस्ट्री तेजी से हो रहे ग्लोबल टेक्नोलॉजी अपग्रेड के साथ चलने के लिए अपनी नई कारों में ज्यादा से ज्यादा फीचर जोड़ रही है, और एक फीचर जो पिछले कुछ सालों में सबका पसंदीदा फीचर बन गया है वह है पैनोरमिक सनरूफ। 

    सबकॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट की कारों से लेकर लग्जरी मॉडल्स तक, लगभग सभी कारों में अब बड़ा सनरूफ मिलने लगा है। यदि आप भी इस फीचर से लैस किसी कार की तलाश कर रहे हैं तो यहां दी गई 10 बेस्ट कारों की लिस्ट देख सकते हैं :-

    टाटा सिएरा 

    वेरिएंट : प्योर +, एडवेंचर +, अकंपलिश्ड और  अकंपलिश्ड +

    कीमत : 14.49 लाख रुपये से शुरू 

    इस लिस्ट की सबसे हाल ही में लॉन्च हुई कार टाटा सिएरा है। इसमें एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है जो एक फीचर से कहीं ज्यादा है। इसकी डिजाइन ओरिजिनल सिएरा जैसी है, जिसका रैप अराउंड ग्लास रूफ की वजह से लुक काफी यूनीक था। 

    Tata Sierra

    नई टाटा सिएरा एसयूवी कार में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एआर-बेस्ड हेड-अप डिस्प्ले, 12-स्पीकर वाला जेबीएल ब्लैक साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    इसमें पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। नई टाटा सिएरा कार का ऑल-व्हील-ड्राइव वर्जन इलेक्ट्रिक वर्जन के साथ जल्द पेश किया जा सकता है।  

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ  

    वेरिएंट : एएक्स7 और एएक्स7 लग्जरी

    कीमत : 11.66 लाख रुपये से 14.40 लाख रुपये 

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ (पहले एक्सयूवी300 नाम से पॉपुलर) सबकॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट की पहली कार थी जिसके फेसलिफ्ट वर्जन में 2024 में पैनोरमिक सनरूफ शामिल किया गया। उस दौरान 3एक्सओ इस फीचर के साथ आने वाली सबसे सस्ती कार थी, लेकिन बाद में यह टाइटल इससे जल्द ही छीन लिया गया। 

    Mahindra XUV 3XO

    इसमें डुअल 10.25-इंच स्क्रीन (टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले), डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडीएएस जैसे फीचर दिए गए हैं। महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ कार पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन में उपलब्ध है।

    टाटा नेक्सन 

    वेरिएंट : क्रिएटिव प्लस पीएस और फियरलेस प्लस पीएस

    कीमत : 11.25 लाख रुपये से 14.15 लाख रुपये

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ को कड़ी टक्कर देने के लिए टाटा नेक्सन के टॉप वेरिएंट में पैनोरामिक सनरूफ शामिल किया गया। टाटा ने नेक्सन कार के टॉप वेरिएंट की कीमत एक्सयूवी 3एक्सओ से कम रखी जिससे यह पैनोरमिक सनरूफ के साथ आने वाली सबसे सस्ती कार बन गई। 

    Tata Nexon

    इस सबकॉम्पेक्ट एसयूवी कार में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, रियर सनब्लाइंड, वायरलेस फोन चार्जर, जेबीएल साउंड सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडीएएस जैसे फीचर भी दिए गए हैं। एक्सयूवी 3एक्सओ की तरह टाटा नेक्सन में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। 

    किआ सिरोस 

    वेरिएंट : एचटीके +, एचटीएक्स, एचटीएक्स +, और एचटीएक्स + (ओ) 

    कीमत : 10.74 लाख रुपये से 15.49 लाख रुपये 

    सबकॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में पैनोरमिक सनरूफ के साथ आने वाली चौथी कार किआ सिरोस है। यह गाड़ी इस फीचर के साथ आने वाली भारत की सबसे सस्ती कार भी है। यह सबकॉम्पेक्ट एसयूवी कार अपने सेगमेंट की दूसरी कारों से काफी अलग है क्योंकि यह अपने प्रीमियम केबिन और अच्छी-खासी स्पेस की वजह से बेंचमार्क सेट करती है। 

    Kia Syros

    इसमें पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। इस गाड़ी में 12.3-इंच टचस्क्रीन, 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 5-इंच का क्लाइमेट कंट्रोल डिस्प्ले के साथ ट्रिपल स्क्रीन सेटअप दिया गया है। इसमें वायरलेस फोन चार्जर, फ्रंट और रियर (सिर्फ बेस) सीट वेंटिलेशन, 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडीएएस जैसे फीचर भी मिलते हैं। 

    मारुति विक्टोरिस

    वेरिएंट : जेडएक्सआई (ओ) और जेडएक्सआई + (ओ) 

    कीमत : 14.08 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये 

    कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट की बात करें तो सिएरा से पहले इस सेगमेंट में एंटर करने वाली कार मारुति विक्टोरिस रही। इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ फीचर दिया गया है। अगर आप मारुति ग्रैंड विटारा को खरीदने को लेकर कन्फ्यूज हैं, तो यह जान लें कि यह विटारा से ज्यादा प्रीमियम और बेहतर फीचर लोडेड कार है।

    Maruti Victoris

    विक्टोरिस में पावर्ड ड्राइवर सीट, 10.1-इंच टचस्क्रीन, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस फोन चार्जर, ऑटो एसी, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडीएएस जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    हालांकि, इस गाड़ी में डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं दिया गया है। लेकिन, इसमें यह चार इंजन ऑप्शन : स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल, माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल, माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल ऑल-व्हील-ड्राइव और सीएनजी दिए गए हैं। 

    हुंडई क्रेटा  

    वेरिएंट : ईएक्स (ओ), एस (ओ), एस (ओ) नाइट, एसएक्स, एसएक्स टेक, एसएक्स प्रीमियम, एसएक्स (ओ), किंग, और किंग नाइट

    कीमत : 12.52 लाख रुपये से 20.20 लाख रुपये

    हम पैनोरमिक सनरूफ वाली पॉपुलर कारों की बात करें और भारत की सबसे पॉपुलर कार हुंडई क्रेटा का जिक्र ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्रेटा 2015 से ही अपनी मॉडर्न, प्रीमियम और स्पेशियस केबिन एक्सपीरिएंस और सेगमेंट लीडिंग फीचर की वजह से एक अच्छी फैमिली एसयूवी कार रही है। इसमें बड़ा पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है।

    Hyundai Creta front quarter image

    इस एसयूवी कार में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, डुअल 10.25-इंच स्क्रीन (टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले), बोस साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, वायरलेस फोन चार्जर, लेवल 2 एडीएएस और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    हुंडई क्रेटा एसयूवी कार में नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप क्रेटा का ज्यादा स्पोर्टी वर्जन चाहते हैं तो आप क्रेटा एन लाइन को चुन सकते हैं। यदि आप क्रेटा का सबसे पावरफुल और ईको फ्रेंडली वर्जन ड्राइव करना चाहते हैं तो क्रेटा इलेक्ट्रिक को चुन सकते है। 

    मारुति ग्रैंड विटारा/टोयोटा हाइराइडर 

    वेरिएंट (ग्रैंड विटारा) : जेटा (ओ), अल्फा (ओ), अल्फा ऑलग्रिप (ओ), जेटा + (ओ), और अल्फा + (ओ).

    कीमत: 14.28 लाख रुपये से 19.72 लाख रुपये

    वेरिएंट (हाइराइडर) : जी, (ओ) और वी

    कीमत : 14.23 लाख रुपये से 19.76 लाख रुपये

    यह दोनों एक जैसी कारें हैं जो अलग-अलग बैजिंग के साथ आती है। मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर सेगमेंट की इकलौती कारें थी जिसमें मारुति विक्टोरिस की लॉन्चिंग से पहले स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और ऑल-व्हील-ड्राइव पावरट्रेन दी गई थी। विक्टोरिस की तरह इन दोनों कारों में पैनोरमिक सनरूफ फीचर दिया गया है। 

    Toyota Hyryder

    इन दोनों एसयूवी कार में 9-इंच टचस्क्रीन, हेड-अप डिस्प्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर दिए गए हैं। हालांकि, इनमें एडीएएस नहीं दिया गया है, लेकिन इन एसयूवी कार में 360-डिग्री कैमरा सेटअप मिलता है। 

    इन दोनों कार में विक्टोरिस वाले इंजन ऑप्शन : माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल, माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल ऑल-व्हील-ड्राइव और सीएनजी दिए गए हैं।  

    किआ कैरेंस क्लाविस 

    वेरिएंट : एचटीएक्स, एचटीएक्स (ओ) और एचटीएक्स +

    कीमत : 13.87 लाख रुपये से 20.71 लाख रुपये

    किआ कैरेंस क्लाविस इस लिस्ट की इकलौती एमपीवी कार है। यदि आपको कोई बड़ी फैमिली कार चाहते हैं जो काफी स्पेशियस और कंफर्टेबल हो तो आपके लिए यह ऑप्शन सबसे अच्छा रहेगा। हाल ही में इसका फेसलिफ्ट वर्जन भी पेश किया गया जो काफी फीचर लोडेड है। 

    Kia Carens Clavis front

    क्लाविस के टॉप वेरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ फीचर दिया गया है। हालांकि, यह फीचर इसमें केवल टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट के साथ मिलता है। इस गाड़ी में डुअल 12.3-इंच स्क्रीन (टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले),  वायरलेस फोन चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, एयर प्यूरीफायर, 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडीएएस जैसे फीचर भी दिए गए हैं। 

    इसमें क्रेटा वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, टर्बो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन शामिल है। 

    बोनस 

    पैनोरमिक सनरूफ वाली सबसे अच्छी कारों की लिस्ट इस फीचर के सबसे अच्छे इस्तेमाल का जिक्र किए बिना पूरी नहीं हो सकती, और हमारी बोनस कार में ऐसा किया गया है।

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस 

    वेरिएंट: पैक वन अबव, पैक टू अबव, पैक थ्री, और पैक थ्री अबव

    कीमत: 19.95 लाख रुपये से 29.45 लाख रुपये

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस पॉपुलर महिंद्रा एक्सयूवी700 का इलेक्ट्रिक वर्जन है जिसमें पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है। एक्सईवी 9ई और बीई6 में पैनोरमिक ग्लास रूफ दिया गया है, जबकि एक्सईवी 9एस में ओपनेबल सनरूफ मिलता है। 

    Mahindra XEV 0S

    एक्सईवी 9एस के टॉप दो वेरिएंट में एम्बिएंट लाइटिंग को सनरूफ में इंटीग्रेट किया हुआ है जिसे अलग-अलग कलर के साथ कस्टमाइज किया जा सकता है और आप उपलब्ध ऑप्शन में से ट्रांजिशन और इफेक्ट भी चुन सकते हैं।

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में तीन बैटरी पैक ऑप्शन : 59 केडब्ल्यूएच, 70 केडब्ल्यूएच और 79 केडब्ल्यूएच दिए गए हैं। यह तीनों बैटरी पैक रियर-व्हील कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है। इस इलेक्ट्रिक 7-सीटर एसयूवी कार की एमआईडीसी सर्टिफाइड रेंज (पार्ट 1+2) 679 किलोमीटर है। 

    यह पैनोरमिक सनरूफ फीचर के साथ आने वाली भारत की टॉप 10 सबसे अच्छी कारें है। आप इनमें से कौनसी कार को चुनना पसंद करेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। 

    was this article helpful ?

    टाटा नेक्सन पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    ये हैं भारत की टॉप 10 कारें जिसमें मिलता है पैनोरमिक सनरूफ फीचर, देखिए पूरी लिस्ट
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है