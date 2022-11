Modified On Nov 10, 2022 04:38 PM By Ansh for Tata Harrier

The company’s EVs are not affected by the price increment

Harrier gets the highest price increment of up to Rs 30,000.

Following Harrier is the Safari with a maximum hike of Rs 20,000.

Price hike for most Tiago and Tigor variants ranges from Rs 5,000 to Rs 8,000

Most Nexon variants now cost Rs 10,000 more

Some variants of certain models have not been included in the price hike, like the Punch Camo Edition.

Tata has just hiked the prices of its entire combustion-engined vehicle lineup, including the CNG models. The carmaker has said this hike has been rolled out due to the increase in input costs. The updated variant and model-wise price list for Tata cars is as follows:

Tiago

Tiago Petrol Manual Variant Old Price New Price Difference XE Rs 5.4 lakh Rs 5.45 lakh Rs 5,000 XTO Rs 5.85 lakh Rs 5.9 lakh Rs 5,000 XT Rs 6.15 lakh Rs 6.20 lakh Rs 5,000 XZ Rs 6.35 lakh – – XT Rhythm Rs 6.45 lakh Rs 6.50 lakh Rs 5,000 XZ+ Rs 6.83 lakh Rs 6.70 lakh Rs 7,000 XZ+ DT Rs 6.92 lakh Rs 7.00 lakh Rs 8,000 XT NRG Rs 6.42 lakh Rs 6.5 lakh Rs 8,000 NRG NA Rs 6.9 lakh NA Tiago Petrol Automatic Variant Old Price New Price Difference XTA Rs 6.7 lakh Rs 6.75 lakh Rs 5,000 XZA+ Rs 7.38 lakh Rs 7.45 lakh Rs 7,000 XZA+ DT Rs 7.47 lakh Rs 7.55 lakh Rs 8,000 XZ NRG Rs 7.38 lakh Rs 7.45 lakh Rs 7,000 Tata Tiago CNG Variant Old Price New Price Difference XE Rs 6.30 lakh Rs 6.35 lakh Rs 5,000 XM Rs 6.60 lakh Rs 6.65 lakh Rs 5,000 XT Rs 7.05 lakh Rs 7.10 lakh Rs 5,000 XZ+ Rs 7.73 lakh Rs 7.80 lakh Rs 7,000 XZ+ DT Rs 7.82 lakh Rs 7.90 lakh Rs 8,000

Tiago gets a maximum price hike of Rs 8,000.

Highest price hike is on the XZ+ variants.

The hatchback’s CNG variants also receive the same price hike as the petrol-only variants.

The Tiago is now priced between Rs 5.45 lakh and Rs 7.90 lakh.

Tigor

Tata Tigor Manual Variant Old Price New Price Difference XE Rs 6.00 lakh Rs 6.10 lakh Rs 10,000 XM Rs 6.50 lakh Rs 6.55 lakh Rs 5,000 XZ Rs 7.00 lakh Rs 7.05 lakh Rs 5,000 XZ+ Rs 7.60 lakh Rs 7.65 lakh Rs 5,000 XZ+ DT Rs 7.69 lakh Rs 7.75 lakh Rs 6,000 XZ+ Leatherette Pack Rs 7.85 lakh Rs 7.85 lakh No Change XZ+ DT Leatherette Pack Rs 7.94 lakh Rs 7.94 lakh No Change Tata Tigor Automatic Variant Old Price New Price Difference XMA Rs 7.10 lakh Rs 7.15 lakh Rs 5,000 XZA+ Rs 8.20 lakh Rs 8.25 lakh Rs 5,000 XZA+ DT Rs 8.29 lakh Rs 8.35 lakh Rs 6,000 XZA+ Leatherette Pack Rs 8.45 lakh Rs 8.45 lakh No Change XZA+ DT Leatherette Pack Rs 8.54 lakh Rs 8.54 lakh No Change Tata Tigor CNG Variant Old Price New Price Difference XM Rs 7.40 lakh Rs 7.45 lakh Rs 5,000 XZ Rs 7.90 lakh Rs 7.95 lakh Rs 5,000 XZ+ Rs 8.50 lakh Rs 8.55 lakh Rs 5,000 XZ+ DT Rs 8.59 lakh Rs 8.65 lakh Rs 6,000 XZ+ Leatherette Pack Rs 8.75 lakh Rs 8.75 lakh No Change XZ+ DT Leatherette Pack Rs 8.84 lakh Rs 8.84 lakh No Change

Tigor gets a maximum increment of Rs 10,000 on the base-spec manual variant.

The remaining variants are costiler by up to Rs 6,000.

The variants with the leatherette pack do not get any price hike.

Prices for the Tigor now range from Rs 6.10 lakh to Rs 8.84 lakh.

Altroz

Altroz Petrol Manual Variant Old Price New Price Difference XE Rs 6.30 lakh Rs 6.35 lakh Rs 5,000 XE+ Rs 6.60 lakh Rs 6.65 lakh Rs 5,000 XM+ Rs 7.20 lakh Rs 7.30 lakh Rs 10,000 XT Rs 7.70 lakh Rs 7.80 lakh Rs 10,000 XZ Rs 8.20 lakh Rs 8.30 lakh Rs 10,000 XZ DT Rs 8.29 lakh – – XZ+ Rs 8.70 lakh Rs 8.80 lakh Rs 10,000 XT Dark Edition Rs 8.11 lakh Rs 8.16 lakh Rs 5,000 XZ+ Dark Edition Rs 9.00 lakh Rs 9.00 lakh No Change XT Turbo Rs 8.25 lakh Rs 8.35 lakh Rs 10,000 XT Dark Edition Turbo Rs 8.71 lakh Rs 8.71 lakh No change XZ (O) NA Rs 8.95 lakh NA XZ Turbo Rs 8.87 lakh Rs 8.95 lakh Rs 8,000 XZ DT Turbo Rs 8.87 lakh – – XZ+ DT Turbo Rs 9.25 lakh Rs 9.35 lakh Rs 10,000 XZ+ Dark Edition Turbo Rs 9.55 lakh Rs 9.55 lakh No Change Altroz Petrol Automatic Variant Old Price New Price Difference XMA+ Rs 8.30 lakh Rs 8.40 lakh Rs 10,000 XTA Rs 8.80 lakh Rs 8.89 lakh Rs 9,000 XZA Rs 9.30 lakh Rs 9.40 lakh Rs 10,000 XZA (O) Rs 9.39 lakh – – XZA+ Rs 9.8 lakh Rs 9.90 lakh Rs 10,000 XTA+ Dark Edition Rs 9.21 lakh Rs 9.25 lakh Rs 4,000 XZA+ Dark Edition Rs 10.00 lakh Rs 10.00 lakh No Change Altroz Diesel Variant Old Price New Price Difference XE Rs 7.55 lakh – – XE+ Rs 7.85 lakh Rs 7.90 lakh Rs 5,000 XM+ Rs 8.45 lakh Rs 8.55 lakh Rs 10,000 XT Rs 8.95 lakh Rs 9.05 lakh Rs 10,000 XZ Rs 9.45 lakh Rs 9.55 lakh Rs 10,000 XZ DT Rs 9.54 lakh – – XZ+ Rs 9.95 lakh Rs 10.05 lakh Rs 10,000 XT Dark Edition Rs 9.36 lakh Rs 9.41 lakh Rs 5,000 XZ+ Dark Edition Rs 10.25 lakh Rs 10.25 lakh No Change

Maximum price hike of Rs 10,000 can be seen on Altroz’s mid-spec XM, XT and XZ trims.

The base-spec XE trim only gets a hike of Rs 5,000.

Prices for the Dark editions of XZ+ trim are unchanged.

The Altroz is now priced from Rs 6.35 lakh to Rs 10.25 lakh.

Punch

Punch Manual Variant Old Prices New Prices Difference Pure Rs 5.93 lakh Rs 6.00 lakh Rs 7,000 Pure Rhythm Rs 6.25 lakh Rs 6.32 lakh Rs 7,000 Adventure Rs 6.70 lakh Rs 6.75 lakh Rs 5,000 Adventure Camo Rs 6.85 lakh Rs 6.85 lakh No Change Adventure Rhythm Rs 7.05 lakh Rs 7.10 lakh Rs 5,000 Adventure Rhythm Camo Rs 7.20 lakh Rs 7.20 lakh No Change Accomplished Rs 7.50 lakh Rs 7.55 lakh Rs 5,000 Accomplished Camo Rs 7.65 lakh Rs 7.65 lakh No Change Accomplished Dazzle Rs 7.88 lakh Rs 7.93 lakh Rs 5,000 Accomplished Dazzle Camo Rs 8.03 lakh Rs 8.03 lakh No Change Creative Rs 8.32 lakh Rs 8.37 lakh Rs 5,000 Creative DT Rs 8.42 lakh Rs 8.47 lakh Rs 5,000 Kaziranga Rs 8.59 lakh Rs 8.64 lakh Rs 5,000 Creative IRA Rs 8.62 lakh Rs 8.67 lakh Rs 5,000 Creative IRA DT Rs 8.72 lakh Rs 8.77 lakh Rs 5,000 Kaziranga IRA Rs 8.89 lakh Rs 8.94 lakh Rs 5,000 Punch Automatic Variant Old Price New Price Difference Adventure Rs 7.30 lakh Rs 7.35 lakh Rs 5,000 Adventure Camo Rs 7.45 lakh Rs 7.45 lakh No Change Adventure Rhythm Rs 7.65 lakh Rs 7.70 lakh Rs 5,000 Adventure Rhythm Camo Rs 7.80 lakh Rs 7.80 lakh No Change Accomplished Rs 8.10 lakh Rs 8.15 lakh Rs 5,000 Accomplished Camo Rs 8.25 lakh Rs 8.25 lakh No Change Accomplished Dazzle Rs 8.48 lakh Rs 8.53 lakh Rs 5,000 Accomplished Dazzle Camo Rs 8.63 lakh Rs 8.63 lakh No Change Creative - Rs 8.97 lakh - Creative DT Rs 9.02 lakh Rs 9.07 lakh Rs 5,000 Kaziranga Rs 9.19 lakh Rs 9.24 lakh Rs 5,000 Creative IRA - Rs 9.27 lakh - Creative IRA DT Rs 9.32 lakh Rs 9.37 lakh Rs 5,000 Kaziranga IRA Rs 9.49 lakh Rs 9.54 lakh Rs 5,000

Highest price hike of Rs 7,000 is on the base-spec Pure and Pure Rhythm trims.

All other variants get the same hike of Rs 5,000.

The Camo editions do not get a price bump.

Prices of the Punch now range from Rs 6 lakh to Rs 9.54 lakh.

Nexon

Nexon Petrol Manual Variant Old Price New Price Difference XE Rs 7.60 lakh Rs 7.70 lakh Rs 10,000 XM Rs 8.60 lakh Rs 8.70 lakh Rs 10,000 XM (S) Rs 9.20 lakh Rs 9.30 lakh Rs 10,000 XM+ (S) Rs 9.75 lakh Rs 9.85 lakh Rs 10,000 XZ Rs 9.70 lakh – – XZ+ Rs 10.30 lakh Rs 10.40 lakh Rs 10,000 XZ+ DT Rs 10.45 lakh Rs 10.55 lakh Rs 10,000 XZ+ Dark Rs 10.60 lakh Rs 10.70 lakh Rs 10,000 XZ+ (HS) Rs 11.05 lakh Rs 11.15 lakh Rs 10,000 XZ+ (HS) DT Rs 11.20 lakh Rs 11.30 lakh Rs 10,000 XZ+ (HS) Dark Rs 11.35 lakh Rs 11.45 lakh Rs 10,000 XZ+ (L) Rs 11.38 lakh Rs 11.48 lakh Rs 10,000 XZ+ (L) DT Rs 11.53 lakh Rs 11.63 lakh Rs 10,000 XZ+ (L) Dark Rs 11.68 lakh Rs 11.78 lakh Rs 10,000 XZ+ (P) Rs 11.80 lakh Rs 11.98 lakh Rs 18,000 XZ+ Kaziranga Rs 12.00 lakh Rs 12.10 lakh Rs 10,000 XZ+ (P) DT Rs 11.95 lakh Rs 12.13 lakh Rs 18,000 XZ+ (P) Dark Rs 12.00 lakh Rs 12. 18 lakh Rs 18,000 XZ+ Jet Rs 12.13 lakh Rs 12.23 lakh Rs 10,000 Nexon Diesel Manual Variant Old Price New Price Difference XM Rs 9.90 lakh Rs 10.00 lakh Rs 10,000 XM (S) Rs 10.50 lakh Rs 10.60 lakh Rs 10,000 XM+ (S) Rs 11.05 lakh Rs 11.15 lakh Rs 10,000 XZ+ Rs 11.60 lakh Rs 11.70 lakh Rs 10,000 XZ+ DT Rs 11.75 lakh Rs 11.85 lakh Rs 10,000 XZ+ Dark Rs 11.90 lakh Rs 12.00 lakh Rs 10,000 XZ+ (HS) Rs 12.35 lakh Rs 12.45 lakh Rs 10,000 XZ+ (HS) DT Rs 12.50 lakh Rs 12.60 lakh Rs 10,000 XZ+ (HS) Dark Rs 12.65 lakh Rs 12.75 lakh Rs 10,000 XZ+ (L) Rs 12.68 lakh Rs 12.78 lakh Rs 10,000 XZ+ (L) DT Rs 12.83 lakh Rs 12.93 lakh Rs 10,000 XZ+ (L) Dark Rs 12.98 lakh Rs 13.08 lakh Rs 10,000 XZ+ (P) Rs 13.10 lakh Rs 13.28 lakh Rs 18,000 XZ+ Kaziranga Rs 13.30 lakh Rs 13.40 lakh Rs 10,000 XZ+ (P) DT Rs 13.25 lakh Rs 13.43 lakh Rs 18,000 XZ+ (P) Dark Rs 13.30 lakh Rs 13.48 lakh Rs 18,000 XZ+ Jet Rs 13.42 lakh Rs 13.52 lakh Rs 10,000 Nexon Diesel Automatic Variant Old Price New Price Difference XMA (S) Rs 11.15 lakh Rs 11.25 lakh Rs 10,000 XMA+ (S) Rs 11.70 lakh Rs 11.80 lakh Rs 10,000 XZA+ Rs 12.25 lakh Rs 12.35 lakh Rs 10,000 XZA+ DT Rs 12.40 lakh Rs 12.50 lakh Rs 10,000 XZA+ Dark Rs 12.55 lakh Rs 12.65 lakh Rs 10,000 XZA+ (HS) Dark Rs 13.30 lakh Rs 13.40 lakh Rs 10,000 XZA+ (L) NA Rs 13.43 lakh NA XZA+ (L) DT NA Rs 13.58 lakh NA XZA+ (L) Dark NA Rs 13.73 lakh NA XZA+ (P) Rs 13.75 lakh Rs 13.93 lakh Rs 18,000 XZA+ Kaziranga Rs 13.95 lakh Rs 14.05 lakh Rs 10,000 XZA+ (P) DT Rs 13.90 lakh Rs 14.08 lakh Rs 18,000 XZA+ (P) Dark Rs 13.95 lakh Rs 14.13 lakh Rs 18,000 XZA+ Jet Rs 14.08 lakh Rs 14.18 lakh Rs 10,000 Nexon Petrol Automatic Variant Old Price New Price Difference XMA Rs 9.25 lakh Rs 9.35 lakh Rs 10,000 XMA (S) Rs 9.85 lakh Rs 9.95 lakh Rs 10,000 XMA+ (S) Rs 10.40 lakh Rs 10.50 lakh Rs 10,000 XZA+ Rs 10.95 lakh Rs 11.05 lakh Rs 10,000 XZA+ DT Rs 11.10 lakh Rs 11.20 lakh Rs 10,000 XZA+ Dark Rs 11.25 lakh Rs 11.35 lakh Rs 10,000 XZA+ (HS) Rs 11.70 lakh Rs 11.80 lakh Rs 10,000 XZA+ (HS) DT Rs 11.85 lakh Rs 11.95 lakh Rs 10,000 XZA+ (HS) Dark Rs 12.00 lakh Rs 12.10 lakh Rs 10,000 XZA+ (L) Rs 12.03 lakh Rs 12.13 lakh Rs 10,000 XZA+ (L) DT Rs 12.18 lakh Rs 12.28 lakh Rs 10,000 XZA+ (L) Dark Rs 12.33 lakh Rs 12.43 lakh Rs 10,000 XZA+ (P) Rs 12.45 lakh Rs 12.63 lakh Rs 18,000 XZA+ Kaziranga Rs 12.65 lakh Rs 12.75 lakh Rs 10,000 XZA+ (P) DT Rs 12.60 lakh Rs 12.78 lakh Rs 18,000 XZA+ (P) Dark Rs 12.65 lakh Rs 12.83 lakh Rs 18,000 XZA+ Jet Rs 12.78 lakh Rs 12.88 lakh Rs 10,000

Nexon gets an average price hike of Rs 10,000.

Only the XZ+ (P) variants get a bump of Rs 18,000.

All special editions have also gotten pricier.

Tata now retails the Nexon from Rs 7.70 lakh to Rs 14.18 lakh.

Harrier

Tata Harrier MT Diesel Variant Old Price New Price Difference XE Rs 14.7 lakh Rs 14.8 lakh Rs 10,000 XM Rs 16.1 lakh Rs 16.2 lakh Rs 10,000 XMS Rs 17.2 lakh Rs 17.3 lakh Rs 10,000 XT Rs 17.4 lakh Rs 17.5 lakh Rs 10,000 XT+ Rs 18.2 lakh Rs 18.3 lakh Rs 10,000 XZ Rs 18.8 lakh Rs 18.9 lakh Rs 10,000 XZ DT Rs 19 lakh Rs 19.1 lakh Rs 10,000 XZS NA Rs 20.16 lakh NA XZS DT NA Rs 20.36 lakh NA XZS Dark – Rs 20.51 lakh - XZ+ Rs 20.4 lakh Rs 20.7 lakh Rs 30,000 XZ+ DT Rs 20.6 lakh Rs 20.9 lakh Rs 30,000 XT+ Dark Rs 18.55 lakh Rs 18.65 lakh Rs 10,000 XZ+ Dark Edition Rs 20.75 lakh Rs 21.05 lakh Rs 30,000 XZ+ KZR Rs 20.61 lakh Rs 20.91 lakh Rs 30,000 XZ+ Jet Edition Rs 20.9 lakh Rs 20.95 lakh Rs 5,000 Tata Harrier Automatic Diesel Variant Old Price New Price Difference XMA Rs 17.40 lakh Rs 17.50 lakh Rs 10,000 XMAS Rs 18.50 lakh Rs 18.60 lakh Rs 10,000 XTA+ Rs 19.50 lakh Rs 20 lakh Rs 5,000 XZA Rs 20.10 lakh Rs 20.20 lakh Rs 10,000 XZA DT RS 20.30 lakh Rs 20.40 lakh Rs 10,000 XZAS NA Rs 21.46 lakh NA XZAS DT NA Rs 21.66 lakh NA XZAS Dark Edition NA Rs 21.81 lakh NA XZA+ Rs 21.70 lakh Rs 22 lakh Rs 30,000 XZA+ DT Rs 21.90 lakh Rs 22.20 lakh Rs 30,000 XTA+ Dark Edition Rs 19.85 lakh Rs 19.95 lakh Rs 10,000 XZA+ Dark Edition Rs 22.05 lakh Rs 22.35 lakh Rs 30,000 XZA+ KZR Edition Rs 21.91 lakh Rs 22.21 lakh Rs 30,000 XZA+ Jet Edition Rs 22.20 lakh Rs 22.25 lakh 5,000

Harrier gets the highest price hike of all, Rs 30,000, affecting the XZ+ trims.

That aside, most variants have gotten pricier by Rs 10,000.

The XZS trim does not get any price change.

Lowest hike of Rs 5,000 is on the XZ+ Jet editions and the XTA+ variant.

Harrier is now priced between Rs 14.8 lakh and Rs 22.35 lakh.

Safari

Safari Manual Variant Old Price New Price Difference XE Rs 15.35 lakh Rs 15.45 lakh Rs 10,000 XM Rs 16.80 lakh Rs 16.90 lakh Rs 10,000 XMS Rs 17.96 lakh Rs 18.06 lakh Rs 10,000 XT Rs 18.30 lakh Rs 18.43 lakh Rs 13,500 XT+ Rs 19.10 lakh Rs 19.23 lakh Rs 13,500 XT+ Dark Rs 19.40 lakh Rs 19.53 lakh Rs 13,500 XZ Rs 20.00 lakh Rs 20.13 lakh Rs 13,500 XZ+ Rs 21.05 lakh Rs 21.25 lakh Rs 20,000 XZ+ 6S Rs 21.15 lakh Rs 21.35 lakh Rs 20,000 XZ+ Jet Rs 21.35 lakh Rs 21.50 lakh Rs 14,500 XZ+ Adventure Rs 21.30 lakh Rs 21.50 lakh Rs 20,000 XZ+ Kaziranga Rs 21.30 lakh Rs 21.50 lakh Rs 20,000 XZ+ Kaziranga 6S Rs 21.40 lakh Rs 21.60 lakh Rs 20,000 XZ+ Adventure 6S Rs 21.40 lakh Rs 21.60 lakh Rs 20,000 XZ+ Jet 6S Rs 21.45 lakh Rs 21.60 lakh Rs 14,500 XZ+ Dark Rs 21.40 lakh Rs 21.60 lakh Rs 20,000 XZ+ Dark 6S Rs 21.50 lakh Rs 21.70 lakh Rs 20,000 XZ+ Gold Rs 22.16 lakh Rs 22.36 lakh Rs 20,000 XZ+ Gold 6S Rs 22.26 lakh Rs 22.46 lakh Rs 20,000 Safari Automatic Variant Old Price New Price Difference XMA Rs 18.10 lakh Rs 18.20 lakh Rs 10,000 XMAS Rs 19.26 lakh Rs 19.26 lakh Rs 10,000 XTA+ Rs 20.40 lakh Rs 20.53 lakh Rs 13,500 XTA+ Dark Rs 20.70 lakh Rs 20.83 lakh Rs 13,500 XZA Rs 21.30 lakh Rs 21.43 lakh Rs 13,500 XZA+ Rs 22.35 lakh Rs 22.55 lakh Rs 20,000 XZA+ 6S Rs 22.45 lakh Rs 22.65 lakh Rs 20,000 XZA+ Jet Rs 22.65 lakh Rs 22.80 lakh Rs 14,500 XZA+ Adventure Rs 22.60 lakh Rs 22.80 lakh Rs 20,000 XZA+ Kaziranga Rs 22.60 lakh Rs 22.80 lakh Rs 20,000 XZA+ Kaziranga 6S Rs 22.70 lakh Rs 22.90 lakh Rs 20,000 XZA+ Adventure 6S Rs 22.70 lakh Rs 22.90 lakh Rs 20,000 XZA+ Jet 6S Rs 22.75 lakh Rs 22.90 lakh Rs 14,500 XZA+ Dark Rs 22.70 lakh Rs 22.90 lakh Rs 20,000 XZA+ Dark 6S Rs 22.80 lakh Rs 23.00 lakh Rs 20,000 XZA+ Gold Rs 23.46 lakh Rs 23.66 lakh Rs 20,000 XZA+ Gold 6S Rs 23.56 lakh Rs 23.76 lakh Rs 20,000

Safari gets a maximum hike of Rs 20,000 on the XZ+, Dark, Gold, Adventure and Kaziranga editions.

Its lowest hike of Rs 10,000 is on the XE, XM and XMS variants.

The XZ+ Jet edition variants get costlier by Rs 14,500.

Safari is now available from Rs 15.45 lakh to Rs 23.76 lakh.

All prices are ex-showroom Delhi.

