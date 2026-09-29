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    जेएसडब्ल्यू जेटूर टी2 टेस्टिंग के दौरान दिखी! क्या नई पीएचईवी एसयूवी कार दिवाली तक लॉन्च होगी?

    जेएसडब्ल्यू जेटूर टी2 एसयूवी कार का प्लग-इन हाइब्रिड वर्जन टेस्टिंग के दौरान देखा गया है

    सोनू
    सोनू
    Published On सितंबर 29, 2026 16:35 ist
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    published onSep 29, 2026 16:35 IST
    last updated onSep 29, 2026 16:35 IST
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    JSW Jetour T2

    जेएसडब्ल्यू मोटर्स इस साल के अंत तक भारतीय कार बाजार में एंट्री करने की तैयारी में है, और कंपनी का पहला प्रोडक्ट जेटूर टी2 पर बेस्ड एक एसयूवी कार होगी। हाल ही में इस अपकमिंग एसयूवी कार को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, और तस्वीरों से इसके प्लग-इन हाइब्रिड (पीएचईवी) वर्जन होने की पुष्टि हुई है। इन तस्वीरों से जेएसडब्ल्यू जेटूर टी2 के डिजाइन, इंटीरियर और फीचर्स के बारे में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। चलिए, तस्वीरों के आधार पर इस नई एसयूवी कार पर एक नजर डालते हैं।

    जेएसडब्ल्यू जेटूर टी2 टेस्टिंग के दौरान दिखी: क्या नजर आया?

    एक्सटीरियर

    JSW Jetour T2

    तस्वीरों में, हम एसयूवी कार की बहुत सारी खास बातें देख सकते हैं। सामने से देखने पर, जेएसडब्ल्यू की यह एसयूवी कार लगभग वैसी ही दिखती है जैसी अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिकने वाली जेटूर टी2 है। इसमें पांच-स्लैट वाली एक चौड़ी ग्रिल दी गई है। हेडलाइट्स का डिजाइन आयताकार है, जिनमें एलईडी यूनिट्स और इंटीग्रेटेड डीआरएल दिए गए हैं। बम्पर के निचले हिस्से में एलईडी फॉग लैंप्स भी मौजूद हैं।

    JSW Jetour T2
    JSW Jetour T2

    साइड प्रोफ़ाइल में बड़े और चौकोर आकार के ओआरवीएम दिए गए हैं। टेस्ट मॉडल में 20-इंच के अलॉय व्हील्स देखे गए हैं, जिनका डिजाइन ग्लोबल मॉडल जैसा ही है। ऊंची रूफ रेल्स और काले रंग के साइड स्टेप्स इसे एक एसयूवी कार वाला स्टांस देते हैं। हालांकि ध्यान देने वाली बात ये है कि आजकल जहां ज्यादातर नई गाड़ियों में फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल्स का ट्रेंड है, वहीं जेएसडब्ल्यू जेटूर टी2 में पारंपरिक पुल-टाइप डोर हैंडल्स दिए गए हैं।

    JSW Jetour T2

    एसयूवी कार का पिछला हिस्सा इसके ऑफ-रोड कैरेक्टर को मजबूत करता है। यहां एक भारी-भरकम (चंकी) बम्पर दिया गया है जो इसके टफ लुक को और बढ़ाता है। इसमें पतले एलईडी टेललैंप्स को वर्टिकली लेआउट में फिट किया गया है, जिससे एक रेट्रो टच मिलता है। रफ-टफ लुक देने के लिए टेलगेट पर एक चौकोर स्पेयर व्हील कवर भी है।

    JSW Jetour T2
    JSW Jetour T2

    केबिन

    स्पाई तस्वीरों से केबिन की भी झलक मिली है, और यह काफी मॉडर्न और फीचर्स से भरपूर नजर आता है। डैशबोर्ड के सेंटर में एक बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी गई है, जिसके ठीक नीचे पतले एसी वेंट्स लगे हैं। सेंटर कंसोल में कुछ खुले हुए स्क्रू दिख रहे हैं। गियर शिफ्टर क्रिस्टल जैसा है। केबिन में जगह-जगह सिल्वर इन्सर्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। जो टेस्ट कार दिखी, उसमें रेड स्टिचिंग के साथ ऑल-ब्लैक इंटीरियर थीम थी, जो कि ग्लोबल मार्केट में उपलब्ध कई केबिन थीम में से एक है।

    फीचर्स

    तस्वीरों से यह साफ है कि जेएसडब्ल्यू की यह पहली एसयूवी कार फीचर्स के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। इसमें एक एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) सूट मिलेगा, जिसकी पुष्टि विंडशील्ड पर लगे कैमरे और पीछे लगे एईबी (ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग) के वॉर्निंग स्टिकर से होती है। इसके अलावा, केबिन में ये फीचर्स मिलने की उम्मीद है:

    • 15.6-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

    • 10.25-इंच फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

    • इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

    • कस्टमाइजेबल ड्राइव मोड्स

    • 360-डिग्री कैमरा सेटअप

    • फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर

    JSW Jetour T2

    संभावित पावरट्रेन

    अंतरराष्ट्रीय बाजार में जेटूर टी2 के साथ कई इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलते हैं। हालांकि, यहां देखा गया टेस्ट मॉडल प्लग-इन हाइब्रिड वर्जन है, जिसमें 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है। यहां इसके डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं:

    इंजन

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल+प्लग-इन हाइब्रिड

    पावर

    156 पीएस

    टॉर्क

    220 एनएम

    गियरबॉक्स

    3-स्पीड डीएचटी

    ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    डीएचटी- डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

    इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक टर्बो-पेट्रोल इंजन भी कई ट्यून्स में मिलता है, साथ ही एक ऑप्शनल फोर-व्हील ड्राइव सेटअप भी है, हालांकि यह पता नहीं है कि यह पावरट्रेन भारत में आएगा या नहीं।

    लॉन्च, कीमत और मुकाबला

    जेएसडब्ल्यू मोटर्स इस साल के अंत तक जेटूर टी2 के अपने वर्जन को लॉन्च कर सकती है। भारत में इसे एक नए नाम से बेचा जाएगा, जिसके लिए कंपनी ने पहले ही कुछ नाम ट्रेडमार्क करवा लिए हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

    JSW Jetour T2

    इसका सीधा मुकाबला एमजी हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवी से होगा। इसके अलावा इसकी टक्कर टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस, मारुति इनविक्टो, टाटा सफारी, महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ, और जीप मेरिडियन जैसी कारों से भी रहेगी।

    कारदेखो का क्या है कहना

    जेएसडब्ल्यू मोटर्स भारतीय बाजार में अपनी शुरुआत एक दमदार प्रोडक्ट के साथ करना चाहती है, और जेटूर टी2 पर बेस्ड यह एसयूवी कार एक अच्छा विकल्प नजर आती है। भारत में प्लग-इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी अभी शुरुआती दौर में है, इसलिए जेएसडब्ल्यू के पास इस सेगमेंट में अपनी पकड़ बनाने का एक शानदार मौका है।

    इसका रेट्रो-कूल बॉक्सी लुक और फीचर्स से भरपूर इंटीरियर इसे सबसे अलग बनाता है, जो टाटा सफारी और महिंद्रा एक्सयूवी700 के ग्राहकों को अपनी ओर खींच सकता है। हालांकि, जेएसडब्ल्यू के लिए यह जरूरी होगा कि वह अपने पहले प्रोडक्ट की कीमत काफी आकर्षक रखे। साथ ही, इस सेगमेंट के अलग-अलग तरह के खरीदारों को लुभाने के लिए पर्याप्त वेरिएंट और पावरट्रेन विकल्प भी दे।

    आप जेएसडब्ल्यू जेटूर टी2 का इंतजार कर रहे हैं या नहीं? हमें कमेंट्स में बताएं।

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    सोनू
    सोनू

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