सभी
सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    ये हैं सितंबर 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 10 कार

    इस लिस्ट में दस में से आठ कार या तो मारुति या टाटा ने बेची हैं!

    ninad
    ninad
    published on अक्टूबर 17, 2026 10:24 ist
    info icon
    published onOct 17, 2026 10:24 IST
    last updated onOct 17, 2026 10:24 IST
    87 Views
    • Write a कमेंट

    Best Selling Cars In September 2026

    आमतौर पर सितंबर का महीना कार कंपनियों के लिए बिक्री के लिहाज से थोड़ा सुस्त माना जाता है, क्योंकि इसके ठीक बाद दशहरा और दिवाली का त्योहारी सीजन शुरू हो जाता है। लेकिन सितंबर 2026 भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए काफी शानदार रहा और कार बिक्री में 21.8 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़त दर्ज की गई। बीते महीने की सबसे बड़ी हाइलाइट मारुति बलेनो रही, जिसने टाटा पंच को पीछे छोड़ते हुए भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार का खिताब अपने नाम कर लिया। हाल ही में हुए कई नए लॉन्च, फेसलिफ्ट और अपडेट्स ने ग्राहकों को शोरूम तक खींचने में बड़ी भूमिका निभाई। 

    सितंबर 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 10 कार

    रैंक

    मॉडल

    सितंबर 2026

    अगस्त 2026

    सितंबर 2025

    मासिक ग्रोथ (%)

    सालाना ग्रोथ (%)

    1

    मारुति बलेनो

    25,392

    15,746

    13,173

    + 61.3 %

    + 93 %

    2

    टाटा नेक्सन (आईसीई+ईवी)

    20,456

    18,431

    22,573

    + 11 %

    (-9 %)

    3

    टाटा पंच (आईसीई+ईवी)

    20,333

    21,320

    15,891

    (- 4.6%)

    + 28 %

    4

    मारुति फ्रॉन्क्स

    19,282

    18,730

    13,767

    + 2.9 %

    +40 %

    5

    मारुति वैगन आर

    18,835

    20,180

    15,388

    (- 6.7 %)

    +22 %

    6

    मारुति डिजायर

    17,754

    18,418

    20,038

    (-3.6 %)

    (-11 %)

    7

    हुंडई क्रेटा (आईसीई+इलेक्ट्रिक)

    17,657

    16,288

    18,861

    + 8.4 %

    (-6 %)

    8

    मारुति स्विफ्ट

    17,399

    19,832

    15,547

    (-12.3 %)

    + 12 %

    9

    महिंद्रा स्कॉर्पियो (स्कॉर्पियो एन + क्लासिक)

    17,313

    15,576

    18,372

    +11.2 %

    (-6 %)

    10

    मारुति अर्टिगा

    16,911

    18,516

    12,115

    (- 8.7 %)

    + 40 %
    • मारुति ने सितंबर महीने में शानदार वापसी करते हुए अपनी प्रीमियम हैचबैक बलेनो के साथ टॉप पोजीशन हासिल कर ली। अगस्त महीने की बेस्ट-सेलर टाटा पंच को पछाड़ते हुए बलेनो की 25,000 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं। यह आंकड़ा पिछले साल इसी महीने के मुकाबले लगभग दोगुना है, जो इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दिखाता है। इस सफलता के पीछे हाल ही में लॉन्च हुए फेसलिफ्ट का बड़ा हाथ है।

    2026 Maruti Baleno

    • टाटा नेक्सन दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। अगस्त 2026 के मुकाबले इसकी बिक्री में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, हालांकि सितंबर 2025 की तुलना में 9 प्रतिशत की गिरावट भी दर्ज की गई है। दिए गए आंकड़ों में नेक्सन के पेट्रोल, डीजल और ईवी मॉडल्स की कुल बिक्री शामिल है।

    Tata Nexon

    • पिछले महीने की चैंपियन, टाटा पंच इस बार तीसरे स्थान पर खिसक गई, लेकिन फिर भी इसका प्रदर्शन बेहद मजबूत रहा। 20,000 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री के साथ यह पहली बार कार खरीदने वालों के लिए एक हॉट फेवरेट बनी हुई है। इन आंकड़ों में पंच ईवी की बिक्री भी शामिल है।

    Tata Punch

    • मारुति की बलेनो-बेस्ड क्रॉसओवर फ्रॉन्क्स सितंबर में 19,282 यूनिट्स के डिस्पैच के साथ चौथे स्थान पर रही। साल-दर-साल इसकी बिक्री में 40 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़त देखी गई है।
    • वैगन आर पांचवें स्थान पर है। हालांकि अगस्त के मुकाबले इसकी बिक्री में 6.7 प्रतिशत की गिरावट आई, लेकिन साल-दर-साल के आधार पर इसमें 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यह आंकड़ा दिखाता है कि यह कार न केवल फैमिली बायर्स बल्कि फ्लीट ऑपरेटर्स (टैक्सी और कमर्शियल यूज) के बीच भी कितनी लोकप्रिय है।

    Maruti WagonR

    • मारुति की कॉम्पैक्ट सेडान डिजायर 17,700 से कुछ ज्यादा यूनिट्स की बिक्री के साथ छठे स्थान पर रही। मासिक आधार पर इसकी बिक्री में सिर्फ 3.6 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई है, लेकिन यह अभी भी अपने सेगमेंट में बाकी सभी प्रतिद्वंद्वियों से आगे है।

    Maruti Dzire

    Hyundai Creta Electric

    • ड्राइविंग के शौकीनों की पसंदीदा हैचबैक मारुति स्विफ्ट 18,000 यूनिट्स के आंकड़े से बस थोड़ा पीछे रह गई और आठवें स्थान पर रही। मासिक बिक्री में 12.3 प्रतिशत की गिरावट के बावजूद, सालाना आधार पर इसकी बिक्री 12 प्रतिशत बढ़ी है।
    • इस टॉप 10 लिस्ट में महिंद्रा की एकमात्र एंट्री स्कॉर्पियो है, जिसमें स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो क्लासिक दोनों की बिक्री शामिल है। कुल 17,313 यूनिट्स की बिक्री के साथ यह नौवें स्थान पर है। इसकी मासिक बिक्री में 11.2 प्रतिशत की बढ़त हुई है।

    Mahindra Scorpio N

    • अगस्त में पांचवें स्थान पर रहने वाली मारुति अर्टिगा बीते महीने खिसककर दसवें स्थान पर आ गई। मासिक बिक्री में थोड़ी गिरावट देखी गई, लेकिन सालाना आधार पर इसकी बिक्री 40 प्रतिशत बढ़ी है।
    was this article helpful ?

    ninad
    ninad
    • Instagram
    Ninad Mestry is an automotive engineer, dieselhead, and lifelong automotive enthusiast with a passion for cars, motorcycles, and the technology behind them. An engineering graduate, he is particularly interested in vehicle engineering, emerging mobility solutions, and the stories that make every machine unique. When he\'s not exploring the latest developments in the automotive world, he enjoys finding new ways to share automotive experiences and insights with fellow enthusiasts. Whether it\'s a rugged SUV, a practical commuter, a cutting-edge EV, or a classic motorcycle, Ninad is always eager to learn more and dive deeper into all things automotive.और देखें

    Maruti Suzuki Baleno पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग हैचबैक कारें

    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    ये हैं सितंबर 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 10 कार
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है