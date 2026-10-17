ये हैं सितंबर 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 10 कार

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published on अक्टूबर 17, 2026 10:24 ist

Oct 17, 2026 10:24 IST

last updated on Oct 17, 2026 10:24 IST

Oct 17, 2026 10:24 IST

published on Oct 17, 2026 10:24 IST

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आमतौर पर सितंबर का महीना कार कंपनियों के लिए बिक्री के लिहाज से थोड़ा सुस्त माना जाता है, क्योंकि इसके ठीक बाद दशहरा और दिवाली का त्योहारी सीजन शुरू हो जाता है। लेकिन सितंबर 2026 भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए काफी शानदार रहा और कार बिक्री में 21.8 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़त दर्ज की गई। बीते महीने की सबसे बड़ी हाइलाइट मारुति बलेनो रही, जिसने टाटा पंच को पीछे छोड़ते हुए भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार का खिताब अपने नाम कर लिया। हाल ही में हुए कई नए लॉन्च, फेसलिफ्ट और अपडेट्स ने ग्राहकों को शोरूम तक खींचने में बड़ी भूमिका निभाई।

सितंबर 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 10 कार

रैंक मॉडल सितंबर 2026 अगस्त 2026 सितंबर 2025 मासिक ग्रोथ (%) सालाना ग्रोथ (%) 1 मारुति बलेनो 25,392 15,746 13,173 + 61.3 % + 93 % 2 टाटा नेक्सन (आईसीई+ईवी) 20,456 18,431 22,573 + 11 % (-9 %) 3 टाटा पंच (आईसीई+ईवी) 20,333 21,320 15,891 (- 4.6%) + 28 % 4 मारुति फ्रॉन्क्स 19,282 18,730 13,767 + 2.9 % +40 % 5 मारुति वैगन आर 18,835 20,180 15,388 (- 6.7 %) +22 % 6 मारुति डिजायर 17,754 18,418 20,038 (-3.6 %) (-11 %) 7 हुंडई क्रेटा (आईसीई+इलेक्ट्रिक) 17,657 16,288 18,861 + 8.4 % (-6 %) 8 मारुति स्विफ्ट 17,399 19,832 15,547 (-12.3 %) + 12 % 9 महिंद्रा स्कॉर्पियो (स्कॉर्पियो एन + क्लासिक) 17,313 15,576 18,372 +11.2 % (-6 %) 10 मारुति अर्टिगा 16,911 18,516 12,115 (- 8.7 %) + 40 %

टाटा नेक्सन दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। अगस्त 2026 के मुकाबले इसकी बिक्री में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, हालांकि सितंबर 2025 की तुलना में 9 प्रतिशत की गिरावट भी दर्ज की गई है। दिए गए आंकड़ों में नेक्सन के पेट्रोल, डीजल और ईवी मॉडल्स की कुल बिक्री शामिल है।

मारुति की बलेनो-बेस्ड क्रॉसओवर फ्रॉन्क्स सितंबर में 19,282 यूनिट्स के डिस्पैच के साथ चौथे स्थान पर रही। साल-दर-साल इसकी बिक्री में 40 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़त देखी गई है।

वैगन आर पांचवें स्थान पर है। हालांकि अगस्त के मुकाबले इसकी बिक्री में 6.7 प्रतिशत की गिरावट आई, लेकिन साल-दर-साल के आधार पर इसमें 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यह आंकड़ा दिखाता है कि यह कार न केवल फैमिली बायर्स बल्कि फ्लीट ऑपरेटर्स (टैक्सी और कमर्शियल यूज) के बीच भी कितनी लोकप्रिय है।

मारुति की कॉम्पैक्ट सेडान डिजायर 17,700 से कुछ ज्यादा यूनिट्स की बिक्री के साथ छठे स्थान पर रही। मासिक आधार पर इसकी बिक्री में सिर्फ 3.6 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई है, लेकिन यह अभी भी अपने सेगमेंट में बाकी सभी प्रतिद्वंद्वियों से आगे है।

ड्राइविंग के शौकीनों की पसंदीदा हैचबैक मारुति स्विफ्ट 18,000 यूनिट्स के आंकड़े से बस थोड़ा पीछे रह गई और आठवें स्थान पर रही। मासिक बिक्री में 12.3 प्रतिशत की गिरावट के बावजूद, सालाना आधार पर इसकी बिक्री 12 प्रतिशत बढ़ी है।

इस टॉप 10 लिस्ट में महिंद्रा की एकमात्र एंट्री स्कॉर्पियो है, जिसमें स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो क्लासिक दोनों की बिक्री शामिल है। कुल 17,313 यूनिट्स की बिक्री के साथ यह नौवें स्थान पर है। इसकी मासिक बिक्री में 11.2 प्रतिशत की बढ़त हुई है।