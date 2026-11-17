last updated on Nov 17, 2026 09:52 IST

हुंडई क्रेटा लंबे समय से कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट पर राज कर रही है। लेकिन, अब जब नई जनरेशन क्रेटा के आने की चर्चाएं जोरों-शोरों पर है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 2026 में मौजूदा क्रेटा को खरीदना एक समझदारी भरा फैसला होगा?

क्रेटा की एक बड़ी खूबी यह है कि इसमें कई तरह के वेरिएंट्स और फीचर्स मिलते हैं, जो लगभग हर तरह के खरीदार की जरूरतों को पूरा करते हैं। हुंडई क्रेटा सात वेरिएंट्स : ई, ईएक्स, ईएक्स (ओ), एस (ओ), एसएक्स, एसएक्स प्रीमियम और किंग में उपलब्ध है।

चलिए देखते हैं कि क्रेटा का मिड-वेरिएंट ईएक्स (ओ) अपनी कीमत के हिसाब से क्या कुछ ऑफर करता है और क्या यह आज भी एक वैल्यू-फॉर-मनी पैकेज है :-

कीमत

वेरिएंट 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल मैनुअल ऑटोमेटिक मैनुअल ऑटोमेटिक ईएक्स (ओ) 13.14 लाख रुपये 14.49 लाख रुपये 14.80 लाख रुपये 16.15 लाख रुपये

सभी कीमतें एक्स-शोरूम के अनुसार हैं।

मिड-वेरिएंट ईएक्स (ओ) के लिए आपको ईएक्स वेरिएंट के मुकाबले लगभग 1.08 लाख रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे। ज्यादा कीमत पर इसमें कई महत्वपूर्ण अपग्रेड मिलते हैं जो कार के लुक और एक्सपीरियंस को काफी बेहतर बनाते हैं। पूरी क्रेटा रेंज की बात करें तो इसकी कीमतें 10.90 लाख से शुरू होकर 20.45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती हैं।

एक्सटीरियर

क्रेटा ईएक्स (ओ) वेरिएंट में ईएक्स वेरिएंट के मुकाबले तीन कॉस्मेटिक अपग्रेड दिए गए हैं जो इसे ज्यादा प्रीमियम लुक देते हैं। फ्रंट प्रोफाइल में सबसे बड़ा बदलाव एलईडी हेडलैंप्स के साथ कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स (डे-टाइम रनिंग लाइट्स) का किया गया है, जो इसे एक मॉडर्न और आकर्षक लुक देता है। इसकी ग्रिल का डिज़ाइन भी टॉप वेरिएंट जैसा ही है, हालांकि इसमें टॉप मॉडल की तरह डार्क क्रोम फिनिश नहीं मिलती है। नीचे की तरफ एक चंकी सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है जो इसके एसयूवी कैरेक्टर को निखारती है।

साइड से देखने पर आपको इसमें 16-इंच के स्टील व्हील्स मिलेंगे, जिन पर स्टाइलिश डुअल-टोन व्हील कवर लगे हैं। इसमें बाकी चीज़ें ईएक्स वेरिएंट जैसी ही रखी गई हैं जैसे कि बॉडी-कलर्ड डोर हैंडल और ओआरवीएम्स (आउटसाइड रियर-व्यू मिरर्स), फ्रंट फेंडर पर टर्न इंडिकेटर्स और शार्कफिन एंटीना।

पीछे का लुक काफी हद तक ईएक्स वेरिएंट जैसा ही लगता है। फर्क केवल इतना है कि इसमें आपको अब ऑल-एलईडी लाइटिंग मिलती है जिसमें कनेक्टेड टेललैंप्स शामिल हैं, जो रात में बेहद शानदार दिखते हैं। बूटलिड पर बड़ी 'क्रेटा' बैजिंग और एक चौड़ी सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है जो इसके लुक को पूरा करती है। हालांकि, इस वेरिएंट में कुछ जरूरी फीचर्स की कमी खलती है। आपको यहां रियर वाइपर, वॉशर और डिफॉगर नहीं मिलता है जो बारिश और सर्दियों के मौसम में काफी काम आते हैं।

कलर ऑप्शन

हुंडई क्रेटा ईएक्स (ओ) वेरिएंट में कलर विकल्प सीमित रखे गए हैं। यह सिर्फ दो मोनोटोन रंगों में उपलब्ध है जिसमें एटलस व्हाइट और टाइटेनियम ब्लैक शामिल हैं। हालांकि, पूरी क्रेटा रेंज के साथ कुल 5 मोनोटोन शेड्स मिलते हैं जिसमें 2 मैट फिनिश ऑप्शन और 1 डुअल-टोन शेड शामिल है।

इंटीरियर

क्रेटा ईएक्स (ओ) वेरिएंट का केबिन डुअल-टोन ग्रे और बेज कलर थीम में आता है, जो इसे एक हवादार और स्पेशियस फील देता है। सीटों पर फैब्रिक अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल किया गया है जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। डैशबोर्ड का लेआउट साफ-सुथरा और फंक्शनल है। इसमें ईएक्स वेरिएंट की तरह डोर हैंडल्स पर ब्लैक फिनिश दी गई है। इसमें 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जिस पर कोई लेदर रैप नहीं मिलता।

कंफर्ट के मामले में इस वेरिएंट में कुछ अच्छी चीज़ें जोड़ी गई हैं। आपको फ्रंट में एक सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है, जिसके नीचे थोड़ा स्टोरेज स्पेस भी है। पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए फोल्ड-आउट आर्मरेस्ट दिया गया है जिसमें दो कपहोल्डर भी हैं, जो लंबे सफर पर काफी उपयोगी साबित होते हैं। हालांकि, एक बात ध्यान देने वाली है कि सिर्फ आगे की सीटों के लिए ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। पीछे के पैसेंजर्स को फिक्स्ड हेडरेस्ट से ही काम चलाना होगा।

इस वेरिएंट में डोर स्कफ प्लेट दी गई है। प्रैक्टिकैलिटी बढ़ाने के लिए 60:40 स्प्लिट रियर सीट का फंक्शन दिया गया है, जिससे आप जरूरत पड़ने पर बूट स्पेस को बढ़ा भी सकते हैं। इसमें दोनों रियर विंडो के लिए सनशेड दिए गए हैं।

फीचर और सेफ्टी

फीचर्स के मामले में क्रेटा ईएक्स (ओ) अपनी कीमत को सही ठहराती है। बेस ईएक्स वेरिएंट के मुकाबले इसमें पैनोरमिक सनरूफ जोड़ा गया है, जबकि बाकी फीचर्स बेस मॉडल वाले ही दिए गए हैं। इसके मुख्य हाइलाइट्स में वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रियर वेंट्स के साथ मैनुअल एसी, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आउटसाइड रियरव्यू मिरर (ओआरवीएम्स) शामिल हैं।

पैसेंजर सेफ्टी के लिए इसमें ईएक्स वेरिएंट वाले सभी फीचर्स दिए गए हैं, जिसमें छह एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) शामिल हैं। इस वेरिएंट में रियर पार्किंग कैमरा के साथ डायनामिक गाइडलाइंस फीचर भी जोड़ा गया है।

इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन

2026 हुंडई क्रेटा के ईएक्स (ओ) वेरिएंट में ईएक्स वेरिएंट वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर डीजल इंजन शामिल है। ईएक्स (ओ) वेरिएंट से ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलना शुरू हो जाता है।

स्पेसिफिकेशन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल इंजन पावर 115 पीएस 116 पीएस टॉर्क 144 एनएम 250 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

मुकाबला

कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में इसका मुकाबला टाटा सिएरा, मारुति ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, होंडा एलिवेट, किआ सेल्टोस, स्कोडा कुशाक, निसान टेकटॉन, फोक्सवैगन टाइगन, रेनो डस्टर, एमजी एस्टर और सिट्रोएन एयरक्रॉस से है। यह गाड़ी सिट्रोएन बसॉल्ट और टाटा कर्व जैसी एसयूवी-कूपे को भी कड़ी टक्कर देती है।

कारदेखो का क्या है कहना…

2026 हुंडई क्रेटा के ईएक्स (ओ) वेरिएंट में कुछ उपयोगी फीचर्स जोड़े गए हैं जैसे कि पैनोरमिक सनरूफ, रियर विंडो सनशेड, और गाइडलाइंस के साथ रियर पार्किंग कैमरा। इस वेरिएंट में कम कीमत पर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन भी मिलता है।

हालांकि, कुछ खास फीचर्स अभी भी केवल इसके टॉप वेरिएंट्स में ही मिलते हैं। साथ ही, इसमें टर्बो-पेट्रोल इंजन और डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प भी केवल टॉप वेरिएंट्स में ही उपलब्ध है। जो लोग बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए बिना जरूरी सुविधाओं वाली कार चाहते हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है।

ईएक्स (ओ) वेरिएंट के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं!

सभी कीमतें एक्स-शोरूम दिल्ली के अनुसार हैं।